Así ha sido el discurso de Carlos Herrera en su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UMH

Nació para la Medicina, "pero degenerando llegué hasta el periodismo. Más concretamente hasta la radio, que es alguna otra cosa más. Es el cordón umbilical entre uno que escucha y otro que habla. Es la magia del silencio. Es el tempo emocional, la poesía de las mañanas y de las noches. Es el relato de lo cotidiano, lo cual es la grandeza del Universo. La radio es algo más que la vocación periodística de testigos de las cosas. Es un vocerío de la libertad. Es un palco privilegiado de la vida. Yo hubiera sido un médico regular y he conseguido ser un periodista regular, un comunicador pasional, eso sí, que a pesar de diversas limitaciones he conseguido esta distinción de doctor, que es lo que no he conseguido ser en ninguna de las disciplinas de mi vida. Gracias por ello". Así comenzaba su discurso el periodista Carlos Herrera Crusset durante el acto de clausura del curso 2023-2024 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, evento en el que era nombrado Doctor Honoris Causa.

"Es cierto que el doctorado honoris causa te hace ver que llevas en esto más tiempo que el escalón de una pirámide, pero hace cierta aquella máxima de Hemingway que decía que se necesitan dos años para aprender a hablar pero 60 años para aprender a callarse. A modular la prudencia. A saber escuchar y a distinguir al modo machadiano las voces de los ecos. Recibir este doctorado en la universidad donde se escribe el nombre de Miguel Hernández es aún más turbador. Hernández fue mi primer poeta de cabecera, el que me abrió las puertas a la literatura y a la poesía. Para mí fue un viejo amigo desde los primeros versos". Herrera leía entonces alguna estrofa del autor oriolano y comenzaba con una gran cantidad de reflexiones a cerca de la profesión periodística. Al inicio de su disertación expuso que a su mujer siempre la han conocido en la emisora con el nombre clave de "Elche". Y dijo que "cuando Pepa Gea se pone los auriculares en el estudio nadie puede negar que se transforma indudablemente en la Dama de Elche".

¿Qué es el periodismo?

El recién condecorado explicaba que "el periodismo es la artillería de la libertad. Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre y plural. Puede que exista algún tipo de prensa sin libertad pero no puede haber libertad sin prensa porque nuestro trabajo es vigilar al poder y hacer que este sienta la incomodidad de un tábano que no le permite expandirse a su voluntad; hacer y deshacer sin rendir cuentas ante la ciudadanía. Eso hay que hacerlo siguiendo los máximos elementales: la prudencia, la seguridad y estar indisolublemente pegados a la verdad. Sin hacerlo, el periodismo queda herido como un recién operado. Si la verdad es irrelevante como dice Teodoro León el periodismo también lo será".

Así ha sido el acto de clausura del curso académico de la UMH en el que se ha investido al periodista Carlos Herrera Doctor Honoris Causa / Áxel Álvarez

"Si privamos a este viejo oficio de elementos tan fundamentales como el análisis o el tamiz o lo convertimos en un ejercicio de trinchera y nuestro descrédito será aún mayor que el que padecemos. El periodismo es la literatura con prisa y consiste en contar historias que nos pasan a la gente como usted y como yo, contadas por gente como usted y como yo, pero yo no he venido aquí a llorar ni a lamentar ninguna leche derramada o por derramar. No soy pesimista, a pesar de que el pesimismo hoy goza de un prestigio intelectual inusitado. Ciertamente la naturaleza humana se interesa mucho más por lo negativo pero la vida en líneas generales circula siempre a mejor. Pero triunfa la idea de que todo será peor. Y que es cierta aquella premonición que dejó dicha el gran julio Cerón Ayuso: la ley de la gravedad no es nada para lo que nos espera. También es cierto que era Cerón Ayuso era un genio imprevisible de los que aseguraba que la verdad siempre resplandece al final, solo que cuando ya se ha ido todo el mundo".

Un momento del discurso de Carlos Herrera durante su nombramiento como doctor honoris causa por la UMH / ÁXEL ÁLVAREZ

España

"El periodismo, la radio esencialmente, consiste en aportar elementos creíbles, pero no necesariamente sombríos para hacernos los interesantes. Pero hubo un tiempo en el que nadie apostaba por España, pero España salió adelante, salió de la selva y pueden decirse que España ha vivido contrapronóstico. Sin embargo la de nuestro país es la historia de un éxito que en sus compases contemporáneos arrancó en 1978, construyendo una sociedad más justa y moderna a pesar de circunstancias políticas temporales".

"Yo estoy lejos de ser el español sin ganas que definió Luis Cernuda: soy un español sereno que tiene confianza ciega en las nuevas generaciones pendientes siempre sabrán identificar bien sus objetivos educados en universidades como esta o en la Universidad de la calle o en la Universidad de los callejones o en la Universidad de los alcantarillas, que también ahí se aprenden cosas. Que crezcan en una España no sectaria. De mentes abiertas y que sepan aislarse de las policías morales que acosan nuestros tiempos voque del puritrismo estúpido, de los nuevos censores, alguno de los cuales seguramente no anda muy lejos. Y que no crean aquello de que en España para ser un intelectual de prestigio hay que ser antiespañol. Eso le explicaba muy bien Elvira Roca Valera en su último ensayo, cuando afirmaba que es un milagro que España siga existiendo. Que apuestan por una España de ciudadanos".

"Hay que ser ciudadano antes que periodista. Con la identidad conjunta necesaria para que el colectivo sea un cuadro competitivo de hombres y mujeres libres. Libres e iguales sean de donde sean y tengan lo que tengan. Y los que estudien periodismo que tengan paciencia, pero también fe en desarrollar, en mejorar el desarrollo de la profesión. Los periodistas tenemos un gran concepto de nosotros mismos, pero desgraciadamente eso contrasta con el concepto que tiene la sociedad de nosotros Algunos viven en el sueño húmedo, aquel del cuarto poder, pero eso ya pasó. Ese concepto, como yo mismo, tenemos más años que la humedad".

"El mismo periodismo digital parece una selva y hoy influyen mucho más Google o Facebook que el editorial de un diario de campanillas y desgraciadamente no se cumple aquello de que a más medios, más voces, más pluralidad. Puede haber más acentos, pero cada vez son más banales. Hay populismo periodístico de la misma manera que hay populismo político y aún así soy de los que pelean por poder explicar el mundo con independencia de las convicciones personales, porque eso es la objetividad al fin y al cabo. Y también de los que creen que no existen los hechos alternativos, que es la subordinación política de la realidad. Ahora le llaman la postverdad. Tomen nota de lo que decía Tom Wolf: con la verdad se vende menos pero se gana más".

Carlos Herrera bromeó sobre su birrete y "flequillo" durante su discurso al ser nombrado Doctor Honoris Causa por la UMH / ÁXEL ÁLVAREZ

La radio, mi vida

"Mi esperanza siempre encuentra qué ponerse cuando abre el ropero del futuro. Y mi experiencia es la de quien cree que hoy estamos mejor que ayer, aunque la experiencia es aquello que se obtiene, como dijo Fellini, cuando se está buscando otra cosa. Yo llevo buscando cosas en aquel niño pegado a la radio, fascinado por un mundo de colores que se abría ante mis oídos; al joven al que le dejaron leer su primera prédica en Radio Sevilla. El universo cabe en la penumbra de un estudio y una palabra adecuada es la llave mágica para abrir las compuertas de las almas en espera. Eso es la radio, esa es mi vida: la búsqueda de un relato y la concepción artesanal de una emoción".

"Una inflexión de la voz o una concreta ambientación del sonido hacen que una palabra signifique mucho más, aquí valga mucho más que llegue mucho más lejos, pero lo único que lamento a día de hoy es cada una de las palabras que dejaré de pronunciar cuando ya no abra la puerta de mi pequeño locutorio".

"Óscar Wilde gustaba decir que la diferencia entre el periodismo y la literatura es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. No coincido con eso, pero la ventaja de la radio es que puede ser indistintamente oída y escuchada. Lo cual la convierte en una suerte de cuarta pared, de personaje cómplice, de rincón, de amigo invisible presente en los actos diarios más cotidianos. Por ello mismo a los jóvenes aprendices les aconsejo que pasen por el medio antes de hacerlo por otro cualquiera. Yo sé que impresiona llegar a la redacción de un gran periódico y ver tu nombre en negro sobre blanco, pero que los demás conozcan el color de tu voz, la intención de tu acento, creo que resulta incomparable. Ahora entras en la redacción de un periódico o incluso en una emisora y parece que entres a un quirófano. Está limpio, sin humos, sin vapores, sin olores, sin voces... Aquella redacción que yo recuerdo y también añoro era el lugar en los que se fumaba, se bebía whisky y se escuchaban risotadas".

Discurso de Carlos Herrera en su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UMH / ÁXEL ÁLVAREZ

Comunicación personal

"Hoy en día se va la luz en la redacción cualquiera y no sale ni una línea ni un sonido. Es lo que tiene, pero quizás que me hago mayor. Bueno, soy mayor, aunque mi aspecto lo desdiga, pero el futuro, sea un quirófano o sea una cacharrería, es lo mejor que tenemos. Y el futuro sólo puede ser afrontado desde el conocimiento técnico, el espíritu de superación y el desarrollo de la humanísima cualidad de la curiosidad. Lamento decírselo a los más jóvenes: sólo desde el trabajo se gana el futuro. La lotería no toca y si lo hace siempre es a otro. Chicos, chicas, la radio es una comunicación de persona a persona. Cuando se enciende la luz roja de mi estudio, yo le hablo a mi oyente, aunque me escuchen 3 millones de personas. La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si dirigiera él porque yo me dirijo a él".

Atentados

"He trabajado hasta llegar aquí. No he parado de hacer cosas en la constante búsqueda de la felicidad. Mi profesión y mi compromiso con mi país hizo que me quisieran matar un par de veces, lo que realmente provoca una sensación incómoda, sólo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados. Pero esos son los contratiempos, los inconvenientes, los que hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día, la que volvería a repetir si tuviera ocasión de volver a empezar. No todos los días eres fuerte, pero sí, puedes elegir todos los días ser valiente y desafiar estructuras, enfrentarse a los malos, buscando la verdad incluso donde no quieren que la encuentres. No escribir las respuestas sin haber hecho las preguntas. Y todo exige echar la pata para adelante".

"La profesión no es de infatigables, ni es de polvo y soledad, sabores de amargor en la boca, panoramas sin aparantes salidas, encrucijadas de caminos imposibles, pero alguien algún día te dirá: -Yo la escuché aquella noche y me ayudó a pasar mis horas amargas. Usted me ayudó en mi amanecer más sombrío y entonces todo habrá valido la pena. Incluso pueden acabar haciéndote doctor honoris causa en una mañana de junio acompañado de los tuyos".

"No hay que desfallecer. Como dijo Teresa de Calcuta, no puedo parar de trabajar. Ya tendré todo en la eternidad para descansar". Aquellos que hacen radio me entenderán: la importancia del consuelo y la compañía. Lo resumió fácilmente Marilyn Monroe cuando respondió a los que le inquirían sobre ir siempre desnuda por casa. Es mentira que no lleve nada puesto. Siempre tengo puesta la radio. Damas y caballeros muchas gracias, viva Elche y viva España", concluía el nuevo doctor honoris causa.

