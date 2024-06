Herrera y Ruz, galanes sobre el escenario del Gran Teatro

Ni los más veteranos de la UMH recordaban hoy cuándo fue la última vez que uno de los actos académicos más importantes de la institución, como es la clausura del curso, se celebraba en el Gran Teatro, en el centro histórico de la ciudad. «¿Es la tercera o la cuarta vez?», se preguntaban. No era eso lo importante, lo importante era ver a Carlos Herrera y escucharle, como muchos harán a diario en su programa La Mañana, ya bien sea en directo o en streaming, pero hablando de cosas mucho más mundanas, como era su propia vida. El acto dio la oportunidad de ver a decenas de catedráticos desfilar por el centro de la ciudad, recorrer la distancia que separa el Aula de la UMH de la Plaça Baix, donde se cambiaron para colocarse toga y birrete, cada uno con el color de su respectiva facultad, de la entrada principal del Gran Teatro.

Turistas y ciudadanos aprovecharon para hacer fotografías de una colorista imagen, mientras los protagonistas, los propios profesores, no perdieron la oportunidad de hacerse sus selfis. El cortejo lo cerraba, como es tradicional, el rector y el comunicador que iba a ser protagonista. El alcalde Pablo Ruz los saludó a su paso pero, sabedor del protocolo, marchó por una calle adyacente al acto mientras la Corredora se llenaba de doctores.

El rector Juanjo Ruiz, junto al vicepresidente del Consejo Social Diego García, el comunicador Carlos Herrera y el exrector Jesús Rodríguez / Áxel Álvarez

Edificio Altabix

Comunicación y Protocolo de la UMH hicieron denodados esfuerzos para moverse como pez en el agua en una pecera que no era la suya. No era tan fácil trabajar como en el flamante Rectorado o, como se hacía antaño, en el edificio Altabix. No se llenó el coso -como diría el enamorado taurino Herrera- pero a ciencia cierta que no dejó a nadie insatisfecho en un discurso medido, del que al término del acto los asistentes comentaron algunas de sus innumerables anécdotas, convertidas en hilarantes por el incomparable gracejo que tiene el comunicador; entre ellas, que durante meses a su esposa, la ilicitana Pepa Gea, sus colaboradores y él mismo la llamaban «Elche» para que nadie supiera de una relación que duró tres años hasta que en 2023 se dieron el «sí» en Nueva York. Máxime porque ella también es comunicadora, pero «rival», trabaja en Onda Cero, es subdirectora y presentadora del programa Más de uno Madrid. Ambos se conocieron durante la etapa de Herrera en la emisora de Atresmedia. «Cuando se pone los cascos, parece la Dama de Elche», dijo con sorna, mientras parte del público soltaba una carcajada.

Aplausos

Herrera se llevó, como era de esperar, los mejores aplausos. Fue el galán que todos esperaban sobre el escenario. Lo que por inhabitual ocurrió prácticamente al final del acto fue que el alcalde Pablo Ruz tomara la palabra. Y eso no había pasado nunca o nadie lo recordaba, como lo del Gran Teatro. En un acto académico de despedida del curso, al que acudía por vez primera como regidor, tomó la palabra. Y no, no fue el de Ruz un discurso de improvisación, pese a lo bien que se le da. Estaba bien medido en el tiempo y en la forma. De hecho acabó con la frase: «Gracias rector por brindarme la palabra».

Ruz y Ruiz, en un momento del acto / Áxel Álvarez

«La realidad es que la Universidad no ha olvidado ni desatendido el lugar donde se levanta y se hace grande y por ello seis cátedras institucionales miran, cuidan, atienden, investigan y salvaguardan todo lo que a Elche le hace ser Elche», dijo el regidor entre otras loas hacia la institución, pero también hacia su rector. De este modo, para sorpresa de muchos, Ruz se llevó también sus aplausos. Fue el galán sorpresa sobre el escenario del centenario teatro.

