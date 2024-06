Vuelve el calvario al aeropuerto de Alicante-Elche: colas interminables para conseguir un taxi

La historia se repite y eso que todavía no ha comenzado la auténtica temporada alta en el aeropuerto de Alicante-Elche: pasajeros que llegan bien entrada la noche a la estación aeroportuaria se topan, tras la alegría inicial de aterrizar en su destino, con que no hay demasiadas facilidades de transporte para llegar por fin y en última instancia a su hotel o casa. Esta pasada madrugada ocurría el enésimo capítulo de algo que ya se registró a principios de este pasado mes de mayo y que también se viene repitiendo en los últimos veranos: una larga cola esperando a que lleguen taxis, y en parte también porque las conexiones con autobús con distintas ciudades de la provincia no son rentables a partir de un determinado horario.

Premio

El caso es que sobre las doce y media de la madrugada de este miércoles varias decenas de usuarios del aeropuerto se veían obligados a protagonizar una larga cola a la espera de que apareciera algún taxi. Y los taxis aparecían, pero a cuentagotas. Esta situación generaba lógicamente malestar entre los que aguardaban pacientemente la cola en una infraestructura aeroportuaria que recientemente ha recogido del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) el premio a Mejor Aeropuerto Europeo en la categoría de las instalaciones entre 15 y 25 millones de pasajeros.

Pasajeros aguardando a que aparezca un taxi / Información

En cualquier caso, además de que los primeros perjudicados evidentemente son los propios usuarios, los taxistas de Elche también son, una vez más, objeto de crítica, y a su juicio, totalmente injustificada. Y es que insisten desde este sector que ellos son un servicio público, como existen otros, y que si no hay autobuses de conexión o enlaces con Alicante, Elche y otras localidades de la provincia no es culpa suya.

Retraso de vuelos

Recuerdan que ellos trabajan por turnos tanto en la ciudad como en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, y que si llega un avión retrasado o de madrugada no es su responsabilidad que no existan enlaces en autobús. En líneas generales, los taxistas de Elche son los únicos que pueden estar esperando a clientes en este aeródromo, aunque hay excepciones.

En cualquier caso, muchos taxistas reciben en primera persona las quejas de los clientes, quienes muestran su descontento con que a la salida del aeropuerto no haya ningún medio de transporte público.

Los usuarios del aeropuerto tuvieron que tener paciencia / Información

Esto no ha hecho más que empezar

El caso es que este problema no es nuevo y todo apunta a que esto no ha hecho más que empezar. En las últimas semanas, la tensión entre Ayuntamiento y un sector del taxi de Elche ha ido creciendo. Desde el equipo de gobierno no quieren otro verano con desabastecimiento de taxis ni en el aeropuerto de El Altet, ni en la ciudad. Los segundos ya han avisado de que los problemas se van a repetir porque todavía no están operativas las 24 nuevas licencias, los exámenes de capacitación llevan su tiempo hasta que haya nuevos conductores en el municipio y tampoco se sabe nada de cuándo y cuántas licencias temporales habrá para esta temporada alta.

Ante este panorama, y también ante la presión de hoteleros y hosteleros, que siguen asistiendo en la ciudad a que llaman a taxis para sus clientes y no llegan a tiempo, el Ayuntamiento está apostando cada vez más por atraer los servicios de los vehículos de transporte con conductor (VTC), como por ejemplo Cabify o Uber.

Esto, sin embargo, enerva aún más si cabe a los taxistas. Y mientras tanto, el malestar persiste tanto en los usuarios del aeropuerto como entre la clientela y ciudadanos en el casco urbano.

