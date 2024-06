'Mare Mediterraneum': El documental valenciano-senegalés que retrata el drama migratorio llega hoy a Elche

"Todo empezó el 18 de septiembre de 2007 cuando estaba en un crucero Cádiz- Canarias y ese dia nos encontramos con una veintena de personas a la deriva, entre ellos varias mujeres, ese fue el primer encuentro con esa realidad en segunda persona". A María Chaqués (Benimaclet, València) vivir la crisis de los cayucos de una forma tan cercana la marcó y desde entonces comenzó su carrera como activista.

La comunicadora e integradora social se puso a trabajar en un proyecto que recientemente vio la luz: 'Mare Mediterraneum', un documental valenciano-senegalés, que se ha fraguado a lo largo de quince años, que pone el foco en las violaciones de derechos a las que se enfrentaron especialmente las mujeres migrantes del sur del Sáhara que quisieron cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor en Europa.

Proyección en Elche

Este jueves este trabajo con perspectiva de género se proyectará en l'Escorxador. La proyección será a partir de las 20 horas y después habrá un coloquio en el que participarán Chaqués y el realizador y periodista Jean Leiva Reyes, ambos co-directores de la película, junto a diversas personas activistas de origen africano. Se trata de una coproducción de la Asociación Colectiva AfroLatidos y Arka Productora, ambas con sede en el País Valencià, que ha sido presentada en una docena de festivales incluso en América Latina y La India, y llegará pronto a territorios fronterizos como Ceuta y Melilla.

El encuentro en tierras ilicitanas está organizado por el Cineclub Luis Buñuel en colaboración con Elche Acoge, el Secretariado de Migraciones Asti y la Concejalía de Cultura.

`Para mi el Mediterráneo es mi historia de juventud y al mismo tiempo está esa mirada de que es uno de los grandes cementerios", cuenta María Charqués para enfatizar esa doble realidad que supone la costa. El título de la obra, clave: poner el foco en las historias de lasmujeres migrantes y las madres. La codirectora explica que el proyecto ha cogido forma "a fuego lento", con "mucho sudor, muchas lágrimas y dudas".

Uno de los frames del documental que se proyectará hoy en Elche sobre el drama migratorio / AFROLATIDOS

En el trabajo se han implicado muchas personas de España y Senegal y para llevar a cabo la producción tuvieron que iniciar un crowfunding para rodar la última parte en 2020.

Un documental "coral"

Precisamente quisieron que el documental fuera "coral", es decir, que la infinidad de testimonios hablasen por si solos para no generalizar sobre la situación que viven las migrantes "porque hay muchos tipos de migración". Añade que finalmente consiguieron "conectar con mujeres que con valentía hablaron de historias muy crudas para que no sigan sucediendo esas circunstancias, desde agresiones físicas, verbales...hay una casuística innombrable, muchas viajan con sus hijos, se quedan embarazadas en el viaje¡, son engañadas, les dicen que si van con sus hijas tendrán más apoyos, hay mafias que se aprovechan", relata la profesional.

"He vivido racismo y explotación laboral"

En el documental se cuenta el caso de mujeres como Ellette Djomatou, que declara que migró a Europa en busca de una vida mejor, "pero si hubiera sabido lo que me esperaba, sin duda, me habría quedado en mi país, Camerún. Fue un verdadero calvario, no solo durante el viaje por tierra, mar y desierto, sino también una vez que llegué a España. En estos cinco años he vivido racismo, explotación laboral y otras situaciones desafiantes. Este proceso es extremadamente complejo para nosotras, lasmujeres. Es importante señalar que la mujer paga no solo con dinero sino también con su cuerpo".

La cinta, como indican sus codirectores, se prepara para una nueva travesía en este año que comienza con un destino clave: Senegal, con el claro objetivo de reencontrarse con su población local y reflexionar sobre este tema tan esencial. Asimismo, uno de los proyectos destacados es la creación de una guía didáctica inspirados en las temáticas abordadas en la película para que así puedan llegar a los centros educativos

Suscríbete para seguir leyendo