El PP defiende la indemnización a los presidentes de distrito de 5.040 euros al año

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche aprobó este jueves la indemnización que recibirán los 15 presidentes de distrito recientemente elegidos. Hay que tener en cuenta que en realidad solo hay 14 distritos, pero uno del Camp d'Elx es tan grande, que agrupa a seis pedanías, por lo que tiene dos presidentes (Atzavares, Asprillas y La Baia, y, por otro lado, Daimés, Derramador y La Foia). Un asunto del que no había informado durante estos últimos meses el alcalde Pablo Ruz, cuando incluso a comienzos de año acudió a la pedanía de La Foia para tener allí la reunión semanal y anunciar la puesta en marcha de este proyecto de descentralización de la burocracia municipal para el que se destinan 900.000 euros este año de los cuales 700.000 son de gasto corriente y otros 200.000 de inversión.

El asunto se conoció el pasado martes cuando fue destapado, que fue la palabra que utilizó el portavoz socialista Héctor Díez, en una rueda de prensa, donde reprocharon que se trataba de un gasto más "en sueldos" por parte del equipo de gobierno. Hoy los periodistas ni han preguntado a la portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, cuál será la retribución ya que la avanzó el PSOE: 420 euros mensuales y disponibilidad de un teléfono móvil. El asunto, que aparecía este jueves en el punto 3 del orden del día, daba al mismo tiempo la explicación sobre los motivos por los cuales se ha decidido por PP y Vox esta indemnización, "en atención a la dedicación y a los gastos que deben efectuar en el ejercicio de su labor".

No fue un asunto que resaltara la portavoz en su resumen de los acuerdos alcanzados pero, a preguntas de los periodistas sobre estas críticas que han terminado en polémica no dudó en explicar que, como bien decía la propia convocatoria de la sesión, se debe al trabajo que tienen que prestar y no solo donde viven sino en otras partidas del Camp d'Elx en las cuales deberán ejercerán su responsabilidad y a las que tendrán que desplazarse o bien atender llamadas. "Alguna de ellas son muy grandes", puntualizó la concejala ilicitana.

La junta de gobierno del pasado enero en La Hoya donde se aprobaron / INFORMACIÓN

Reglamento

No fue un acuerdo que apareciera en el reglamento de constitución de las juntas de distrito, aprobado en un pleno el pasado mes de diciembre, de ahí la sorpresa de que se haya decidido por el equipo de gobierno poner una gratificación que supondrá anualmente y de forma global para las arcas públicas 75.600 euros, amén del gasto de teléfonos móviles y la disponibilidad de una cuenta de correo municipal.

El diario constató que algunos concejales del propio gobierno desconocían el acuerdo indemnizatorio. En cualquier caso, la edil recordó y defendió el acuerdo por la responsabilidad que tienen que asumir los presidentes de distrito porque con este nuevo modelo que se pone en marcha también tendrán la posibilidad de realizar pequeñas contrataciones dentro de la parte del presupuesto municipal que se les ha asignado y todo ello, sin duda, será un quebradero de cabeza. La portavoz insistió en la idea de que es una "indemnización", no es un sueldo y que es fruto de la política de descentralización al que se comprometieron PP y Vox. Según Inma Mora, comenzarán a percibirlo en junio, según el PSOE lo llevan haciendo desde mayo.

Sueldo de pedáneos

Ahora bien, la figura de presidente de distrito en muchos sentidos se puede ver similar a la del pedáneo, que es la persona encargada de gestionar las demandas vecinales ante la administración y que queda dentro del nuevo organigrama de los distritos como un miembro más. Hasta la aparición de la nueva figura de autogestión vecinal, eran los responsables de trasladar las demandas vecinales al Ayuntamiento, una tarea que tendrá que quedar mejor definida para no solaparse con la de los distritos.

Estos vecinos perciben, también como indemnización, una cifra de 116 euros al mes, en realidad dos pagos anuales de 695 euros (en total, 1.390 euros), según aclaró el equipo de gobierno. Es decir, prácticamente la cuarta parte de los presidentes de distritos, que asciende a 5.040 euros. Estos últimos fueron elegidos por el equipo de gobierno de PP y de Vox "a dedo", en su mayoría entre personas afines o de su círculo próximo. En cambio, a los pedáneos los eligieron los vecinos en unas votaciones que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en aquellas pedanías en las que había más de un candidato.

