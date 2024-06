«En el colegio se ve quienes están más concienciados en casa por la igualdad»

Mujeres vecinales celebrará 30 años de andadura en Elche este sábado 8 de junio con una jornada lúdica desde las 10 hasta las 13.30 horas en la Plaza 1º de mayo de Carrús. Con una ludoteca, talleres de zumba y risoterapia, además de mesas informativas donde participarán otras entidades, el colectivo recordará los inicios, y tampoco faltará un homenaje a aquellas mujeres que tristemente ya no están en el colectivo.

¿En qué circunstancias nació la asociación?

Estábamos en las asociaciones de vecinos y normalmente todo eran hombres, la mayoría, aunque fuimos incorporando mujeres pero todos los temas que tratábamos eran que si arreglo de caminos, luces y de mujer no se tocaba ningún tema, teníamos inquietudes unas cuantas de hacer cosas. El presidente de la federación vecinal entonces, Tonico Jaén, nos apoyó para crear el colectivo y a nivel estatal ya estaba la Asociación de Mujeres Vecinales. Llevamos una lucha muy grande. Entonces los talleres de gimnasia que hay ahora no estaban, se hacían a través de asociaciones. Empezamos a movernos para tener más centros sociales, hicimos talleres como el de prevención de cáncer de mama, sobre menopausia, hicimos talleres sobre anorexia y bulimia, nos movimos mucho, y ya para el 2000 empezamos con el tema de violencia de género. A nivel estatal empezamos conjuntamente, e incluso fuimos a Madrid unas cuantas para hacer cursos de mediadoras para ayudar a víctimas de violencia de género.

Hasta el punto de que llegaron a personarse como acusación particular ante casos de asesinatos machistas...

En tres asesinatos y una violación. Le damos las gracias a la procuradora Eva Angelina y al abogado Antonio Martínez Camacho que nos han ayudado voluntariamente. Estamos ahí para apoyar a las familias desgraciadamente, y esperamos no hacerlo otra vez.

¿Hace tres décadas cómo se hablaba de la violencia de género?

Era muy tabú para tocarlo, nos costó mucho pero tuvimos apoyo a nivel municipal y luchamos por el tema. Aquí no había Juzgado de Violencia de Género y empezamos a solicitarlo. Durante un año nos concentrábamos los 25 de cada mes y al final se consiguió, luego formamos entre varias la Coordinadora Feminista y ahora estamos los 25 de cada mes concentrándonos. En aquella época no estaba la concejalía de la Mujer y atendíamos a muchas mujeres que nos llamaban. Hicimos una labor muy grande y poco a poco se fue incorporando al Ayuntamiento la psicóloga, Casa de la Dona y ya se iban derivando más. También empezamos a hacer un taller para formar a los niños contra la violencia de género en colegios e institutos.

"Querer negar la violencia de género es monstruoso, está ahí y es un hecho a las claras"

¿Es la clave atajar esas conductas desde edades tempranas?

Siempre decimos que la prevención tiene que venir de casa, hay que enseñar a niños y niñas que somos personas iguales y debemos el mismo respeto a la mujer y al hombre, y es la igualdad, eso sería lo ideal. Cuando llegas al colegio se nota muy bien quienes están en casa más concienciados por la igualdad y quien no. Nos debemos el mismo respeto, tenemos que procurar que la vida sea lo más amable para todos.

¿Percibe más violencia ahora que en los orígenes de la entidad?

Antiguamente la mujer no se atrevía a denunciar porque cuando se casaba y tenía hijos abandonaba la carrera, se dedicaba a la crianza y a estar en casa, no podían denunciar porque si lo hacían lo perdían casi todo porque se han dejado sus vidas profesionales de lado y no pueden retomar. La familia no estaba muy del lado de las mujeres, muchas acudían a nosotros porque no se atrevían a contarlo a la familia, la gente se ha abierto más y no tiene tanto reparo, la gente denuncia más pero desgraciadamente no se erradica la violencia de género, es imposible, no sabemos en qué nos estamos equivocando en la sociedad. Pensábamos que entre todos luchando poco a poco iríamos a mejor pero no se va avanzando como pensábamos, se está retrocediendo por parte de chicas y chicos.

Han sido críticas contra sectores ultraconservadores...

Querer negar la violencia de género es monstruoso, está ahí y no se puede negar un hecho que lo tienes tan a las claras.

¿Cuesta más conseguir la igualdad en el ámbito rural que en el urbano?

Aquí en el campo las mujeres han cambiado mucho. Hoy en día casi todas tenemos carnet de conducir y eso te libera mucho para desplazarte. En el campo, por ejemplo, normalmente siempre se ha ido de la mano del marido. Se ha notado el cambio entre generaciones. Nací en el campo y cuando me casé me fui a Elche, mi madre no tenia carnet, ibas a la escuela y luego al campo. Cuando regresé al campo a mis hijos los llevaba a extraescolares. Las cosas han cambiado bastante.

Carrera solidaria 'Mil camins una meta' de Mujeres Vecinales para ayudar a víctimas de violencia de género / Antonio Amorós

¿Notan más apoyo institucional que de la sociedad?

Sí, se nota en el movimiento vecinal que falta sensibilidad. Había años que no se si es porque había más precariedad pero nos uníamos más para trabajar el asociacionismo, pero ahora la gente pasa un poco, imagino que es porque tienen más medios, la gente joven se casa y ya no todas dejan de trabajar. Echamos en falta la gente que colabore mucho más, llevamos tiempo queriendo que entre gente nueva porque las que estamos somos de media edad para arriba.

¿Qué le depara al colectivo?

Vamos a seguir luchando hasta que podamos por un mundo mejor, que se dejen de asesinar mujeres, estos son asesinatos, una mujer no muere, la matan, vamos a seguir ahí hasta que la vida nos alcance por ver si un día decimos que se ha mejorado bastante.

El 3 de noviembre la carrera «Mil camins, una meta» cumplirá doce ediciones...

La actividad surgió cuando necesitábamos recaudar fondos para pagar a los técnicos para los talleres, por eso pensamos en una caminata y carrera. Le dimos muchas vueltas a ver el nombre, que no es otro que la meta que tenemos de erradicar la violencia de género.

