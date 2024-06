El Tiro de Pichón de Elche ya tiene nuevo presidente

José F. Clement es el nuevo presidente del Tiro de Pichón de Elche después de las elecciones celebradas este jueves en las que se ha impuesto al otro candidato, a Ernesto Iturbe, quien ocupaba el cargo en estos momentos.

Una imagen de Tiro de Pichón de Elche / Áxel Álvarez

En total, han participado cerca de un 25 % de los casi mil socios de la entidad señera ilicitana que ya ha cumplido 105 años. José Clement ha obtenido 141 apoyos por los 83 de Ernesto Iturbe. También ha habido cuatro votos nulos y dos en blanco, según ha informado la candidatura ganadora.

Carta de Clement a los socios en campaña

Estimado socio,

Me dirijo a ti para presentarte la candidatura que encabezo a las elecciones este jueves 6 de junio, pidiéndote lo primero que vayas a votar pues el club te necesita.

Un grupo de socios como tú hemos decidido presentar esta candidatura, pues sabemos que el club está en el momento más trascendental en su dilatada historia y conocedores que en los próximos años definirán la continuidad del mismo. Por todos son sabidas las dificultades económicas que ha atravesado el club en los últimos años. En 2022 el club se vió forzado irremediablemente a presentar concurso de acreedores para paralizar la más que probable ejecución de sus instalaciones por la Hacienda Publica. Con un endeudamiento que ha ido creciendo en los últimos años de cerca de 700.000€ y unos compromisos de pago a 3 años de cerca de 400.000€ dentro del convenio de acreedores, tenemos muy claro que el club necesita cambios estructurales y la gestión económica va a tener una relevancia vital, teniendo que actuar desde todos los estamentos del club con el máximo rigor y profesionalidad.

Sabemos cómo hacerlo, tenemos estudiados y analizados los balances y podemos hacerlo con tu ayuda. Tenemos planes de acción sobre cada área para revertir esta situación basándonos en la contención de gasto y el incremento de todos los ingresos atípicos y nuevas partidas que a buen seguro llevaremos a cabo. Tenemos que rentabilizar cada metro cuadrado de nuestras instalaciones, tenemos que monetizar cada relación con sponsors, empresas e instituciones.

Todos estos cambios estructurales, que han de sentar las bases de muchos años de próspera viabilidad del club, que no te quepa duda que estarán centrados en el bienestar del socio, cuidando y respetando sus espacios de privacidad, tienes nuestro compromiso. Crearemos espacios para los no socios del club que, no nos engañemos, sus ingresos también son vitales para el club.

Limitaremos el acceso a los nuevos socios a 1.000 que iremos ampliando conforme se vayan creando nuevos espacios. NO habrá subidas de cuotas para los socios.

Realizaremos cambios en mantenimiento y recepción, con la introducción de toallas en las taquillas de los socios, para evitar el trabajo extra tanto en recepción como en mantenimiento. Digitalizaremos los pagos y gestiones administrativas, para aliviar la carga de trabajo y que la recepción del club se dedique al socio.

Vamos a potenciar las actividades dirigidas como HYROX, que está generando importantes ingresos y por supuesto que tenemos en mente futuros proyectos en infraestructuras, ampliación de salas, renovación de vestuarios, piscina exterior… que trataremos de acometer siempre que nuestro plan de viabilidad no se vea afectado.

Todo esto con la inestimable ayuda y nuestro apoyo al 100% del director general del club, Alejandro Carrillo, sin el cual este proyecto no tendría sentido.

Queremos dar voz al socio, seremos una junta directiva abierta y cualquier soplo de aire fresco será bienvenido.

Estos cambios, siempre con los pies en el suelo, se realizarán para cumplir con los compromisos y dotar a la sociedad de estabilidad futura. De la próxima legislatura, como anuncié en la asamblea, si en los tres primeros años no conseguimos realizar los cambios necesarios, presentaré mi dimisión y convocaré elecciones.

Como socio y por tu cariño al club y apelando a la responsabilidad, te solicito tu apoyo y espero tu colaboración para volver a llevar al Club Deportivo Tiro de Pichón al lugar donde se merece.

Un cordial saludo,

