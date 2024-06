Treinta años luchando por la igualdad en Elche

Una auténtica fiesta para celebrar treinta años remando en Elche por una ciudad más igualitaria. La asociación Mujeres Vecinales congregó este sábado en la plaza Primero de Mayo de Carrús a familias al completo y a multitud de entidades locales para conmemorar la redonda efeméride. El colectivo llevaba mucho tiempo preparando este encuentro, que sirvió para trasladar varios mensajes.

Uno de los más importantes fue que el colectivo va a seguir en primera línea batallando contra quienes niegan la violencia machista y que servirá como red de apoyo para aquellas mujeres que sufran violencia de género. Mujeres Vecinales ofrece campañas de prevención de la violencia desde colegios e institutos e incluso ha llegado a personarse en tres ocasiones como acusación particular frente a dos casos de asesinato machista y una violación.

Acompañamiento a mujeres

Precisamente la de acompañamiento es una de las principales labores que desarrolla la asociación, que surgió en 1994 como una forma de que las mujeres se sintieran más representadas en una época en la que la posición del hombre era predominante en las directivas.

La de este sábado no fue una declaración de intenciones como tal, si no un homenaje a lo que ha dado de sí tanto tiempo, de ahí que una parte del informal evento también se dedicase a todas aquellas mujeres de la asociación que han fallecido y aquellas que por tener ya avanzada edad no están en la primera línea.

Asociaciones

La entidad ilicitana estuvo arropada por otras asociaciones como Amacmec, las asociaciones de vecinos de Altabix y San Antón, Sin Límites o la Fundación Elche Acoge, que aprovecharon para instalar mesas informativas en el icónico pulmón verde de Carrús con el fin de explicar al visitante cuáles son los servicios que prestan. Y es que, como ya apuntó recientemente María Antón, presidenta de Mujeres Vecinales, los tiempos actuales marcados por las prisas, el trabajo y nuevos estímulos provocan que cada vez a las asociaciones les cueste más encontrar relevo generacional. A esta misma representante le ha ocurrido que en innumerables ocasiones ha planteado ceder el testigo en la asociación pero nunca se produce ese momento, con lo que ha sido la única presidenta que ha tenido el ente.

Apoyos

Precisamente el hecho de sacar a las calles a las asociaciones, como ocurrió este 8 de junio, contribuye a que entre las diferentes entidades puedan compartir y se den, más si cabe, a conocer. La parte más institucional del acto, que se cerró con un vino de honor, estuvo presentada por la periodista Genoveva Martín y hubo una pequeña representación municipal. Por parte del equipo de gobierno acudieron a prestar apoyo las ediles de Mujer y Participación Ciudadana, Caridad Martínez y Loli Serna. La entidad también recibió el calor de la portavoz de Compromís, Esther Díez, y del portavoz del PSOE Héctor Díez, que estuvo acompañado de otros ediles como Mariano Valera y Patricia Macià.

Durante la actividad se instaló una ludoteca con talleres infantiles, se ofrecieron clases de zumba y risoterapia e incluso acróbatas lanzafuegos amenizaron la calurosa cita que quedó inmortalizada en los dibujos de miembros de Cuadernos Viajeros que no quisieron perderse este momento especial.

