«La compra de la Confederación Hidrográfica del Segura de una finca en El Hondo es un hito histórico»

El presidente de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, dirige una entidad de larga trayectoria, pero su batalla no está en los despachos sino sobre el terreno. Tras casi cuatro décadas en la lucha por la conservación de la naturaleza, este activista por el medioambiente tiene mucha experiencia acumulada para contar. Y también un talante aglutinador, comprensivo y paciente, que le hace concluir que la guerra para preservar espacios como el parque natural de El Hondo es responsabilidad de todos.

¿Por qué siempre da tanta importancia a que todos los agentes se involucren en la conservación de un enclave como El Hondo?

Partimos de la base de que los humedales han sido considerados como un problema hasta finales del siglo XX. Muchos pensaban que eran un foco de infecciones en la Vega Baja del Segura, además de un estorbo. Lo asociaban a los mosquitos, a las molestias y a las restricciones. En un momento dado se consigue que las administraciones reconozcan su enorme biodiversidad y se empiecen a aplicar políticas de conservación. Curiosamente, la mayor parte de los humedales que se han conservado, sobre todo los más grandes, son áreas que tienen usos humanos. Por ejemplo, El Hondo surge de la eliminación de la antigua Albufera de Elche y de su transformación en dos grandes embalses para riego.

El presidente de los conservacionistas de Anse durante la entrevista, con una camiseta del proyecto Life Cerceta Pardilla / ÁXEL ÁLVAREZ

Pero la actividad agrícola también ha sido criticada…

Uno de los problemas de algunos de los humedales más valiosos de la costa mediterránea española, como El Hondo, es que son receptores de aguas procedentes de la agricultura y a lo largo de las últimas décadas sabemos que este sector ha tenido un mayor consumo de plaguicidas y fertilizantes, lo que ha hecho que la calidad de las aguas haya empeorado de forma significativa.

ANSE compró, junto a SEO-Birdlife, una finca en El Hondo. ¿Se están cumpliendo los objetivos ?

Los procesos requieren tiempo, pero ya podemos decir que esta primavera contamos con el mayor número de parejas de cerceta pardilla (ave en riesgo grave de extinción) desde que iniciamos nuestro proyecto Life europeo para proteger esta especie, a la que le ha afectado la desaparición de humedales temporales en zonas semiáridas y la falta de inundación de otros como por ejemplo El Hondo. También el hecho de anidar en zonas con un gran aprovechamiento cinegético. Hasta hace nada, en nuestra finca se cazaba y lo primero que hicimos fue eliminar esta actividad.

¿Tan importante es eliminar la caza a la hora de conservar la especie?

La caza en la Comunidad Valenciana tiene una incidencia especialmente relevante porque se permite la actividad una hora antes de amanecer y una hora después de la puesta de sol, justo a las horas en las que es más fácil confundir la especie con otras que sí se pueden cazar. Pero tampoco podemos considerar la caza como el máximo responsable del peligro de la cerceta pardilla, sin duda. Existe una asociación de factores: destrucción de los hábitats, pérdida de calidad de las aguas… Además, en esta finca uno de los problemas que había era que fuera de la temporada cinegética no se metía agua. Y el carrizo iba avanzando. Nosotros no sólo mantenemos nuestras charcas llenas sino que además controlamos el carrizo. Y también los niveles de agua. Pienso que en torno a la caza hay cosas que no tienen sentido y deberían de eliminarse claramente. Incluso que chocan con la normativa europea. Confiamos en que con el tiempo se vaya eliminando pero, de todas formas, la actitud de la caza no es la misma que había antes.

La desecación también se ha realizado para controlar la proliferación de la carpa...

Efectivamente. Vaciar las charcas ayuda también a controlar las especies invasoras, especialmente la carpa, que ha desplazado a especies más autóctonas como el mujol o la anguila. Hace dos años realizamos un experimento en El Hondo con la colaboración de Riesgo de Levante y financiado por la Fundación Biodiversidad. Utilizando un método tradicional capturamos 30 toneladas de carpa que se vendieron para fabricar pienso de pescado. Desecamos y cuando se volvió a inundar el humedal se produjo una explosión de invertebrados acuáticos, lo cual genera una gran cantidad de alimento para la fauna, siendo aquella una de las mejores temporadas de cría en el paraje.

Explosión de vida en el parque natural de El Hondo de Crevillent y Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Qué problemas causa la carpa?

Se come toda la vegetación y remueve los fondos, pero además llegan a pesar perfectamente cinco, seis o siete kilos y tienen una capacidad de depredación descomunal. Contribuyen a que la calidad de las aguas empeore de manera notable.

¿Cree que sus acciones dentro del Proyecto Life Cerceta están dando frutos?

En la finca del proyecto ya no se caza, se cuida la calidad del agua y se controla el avance del carrizo. El primer año ya tuvimos a nuestra primera pareja nidificando aquí. Pero esto no es que de repente vayan a venir 100 parejas; las cosas no son tan inmediatas. Tampoco es lo mismo recuperar la naturaleza que una naturaleza que llevan maltratando durante décadas. Trabajar en la recuperación de una especie no es inmediato, pero cuando rompes ciertos límites esa recuperación se puede disparar. Como ha ocurrido en el caso del lince. Esta especie estuvo a punto de extinguirse en la península y de 200 ahora ha pasado a 2.000 ejemplares.

Finca de Anse y SEO/BirdLife en el parque natural de El Hondo, en término de Crevillent / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Confían en que en el caso de la cerceta pueda ocurrir algo parecido al lince?

Sí, siempre que seamos capaces de mantener esta zona con unas inundaciones determinadas, con un mantenimiento, si la caza incide de mucha menor medida que en el pasado… En estas condiciones sería lo lógico. Estamos convencidos de que el resultado que ya empieza a observarse, se puede multiplicar salvo que haya incidencia de otros factores que no se terminan de controlar. Por ejemplo, los relacionados con el cambio climático o lo que pueda estar pasando con la población en el norte de África, porque es una especie que pasa una parte del año en Argelia o Marruecos. Lo que suceda allí incidirá después en las poblaciones que se reproducen aquí.

Siempre ha considerado esencial pasar a la acción en materia de conservación...

Desde Anse, hace más de 20 años decidimos intervenir de forma directa. La población conoce a las organizaciones de defensa de la naturaleza, en general, por su labor de denuncia. Probablemente es por lo que más se nos valora y tal vez sea lo más positivo, aunque alguna gente pueda opinar lo contrario. Sin la acción de estas organizaciones no se habría conseguido, por ejemplo, la declaración de El Hondo como Parque Natural o se habrían llevado a cabo desarrollo urbanísticos incontrolados en determinados sitios. Nosotros decidimos que también podíamos jugar un papel directamente en la conservación, complementario al de las administraciones. Desde un ciudadano que tiene un terreno cerca de un espacio protegido o el que practica la agricultura u otro tipo de actividad, hasta una organización como la nuestra, pasando por una empresa, una fundación o una asociación de vecinos, todos debemos jugar, en la medida de lo posible, un papel para recuperar sobre todo lugares como el litoral mediterráneo español, que está muy presionado históricamente por el hombre.

Un ave captada en el parque natural de El Hondo durante la entrevista al presidente de Anse / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Cómo valora el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) haya comprado una finca en El Hondo para contribuir en la conservación?

Se trata de un hito histórico. Es la primera vez que sucede en la CHS, que tradicionalmente trabaja en el suministro de agua para riego y todo el mundo sabe que, a veces, con su política o con su forma de gestionar mirando para otro sitio ha contribuido a la degradación de espacios naturales. Uno de los hitos más significativos del Proyecto Life Cerceta es que la finca de La Raja la haya adquirido la CHS, entidad a la que tanto venimos demandando diversas organizaciones la necesidad de aplicar políticas de conservación.

Y además se involucran administraciones diferentes…

Efectivamente. Es muy interesante que coincidamos en este mismo proyecto casi todos los niveles de la Administración y que, cuando termine, la CHS siga siendo nuestro vecino y debamos trabajar juntos en el futuro. Es relevante también que esto se haga dentro de un espacio natural protegido que depende de un gobierno autonómico, la Generalitat Valenciana, y que también está muy cerca de algunos proyectos de administraciones locales como el Aula de la Naturaleza de Catral. Ahora, los defensores de la naturaleza y una confederación hidrográfica formamos parte de una comunidad de regantes, la de San Felipe Neri, sobre la que estamos intentando que de alguna manera también se vea beneficiada con ayudas de la Administración para mejorar ciertas infraestructuras que además inciden en mejorar la calidad del agua. Y pensamos que hay otros posibles humedales que pueden ir beneficiándose en el futuro de la actuación que hemos desarrollado aquí. Nadie puede pensar ya que la conservación debe hacerse exclusivamente por los que dictan las leyes.

Pedro García en la finca que Anse y SEO/BirdLife adquirieron en El Hondo / ÁXEL ÁLVAREZ

Este proyecto Life también ha involucrado a alguna empresa…

En nuestra finca hemos conseguido que una entidad como es la Fundación Estrella de Levante se implique en la financiación de una torre de observación. También nos ha apoyado en la eliminación de un embalse de riego. Es fundamental que el mundo de la empresa y entidades diversas se impliquen. Uno de los de los mayores valores de este tipo de actuaciones es que amplían lo que hace la Administración y pueden servir de puente hacia otros proyectos como el centro de interpretación del Ayuntamiento de Catral. Un municipio tan potente económicamente como Elche y otros del entorno, aunque más pequeños, tienen empresas de cierto tamaño que podrían perfectamente llevar a cabo actuaciones de conservación incluso por ellos mismos, no necesariamente de la mano de organizaciones. En este territorio todavía son tantas las posibilidades que esto yo creo que o podría ser un punto de partida hacia una situación de cambio. Cada vez se ve más este humedal como una posibilidad más que como un impedimento, aunque hay todavía un sector político que intenta demonizar y decir que se está en contra de la agricultura, por ejemplo. Pero nosotros trabajamos con agricultores. Es esencial que estos espacios sirvan del lugar de encuentro, de iniciativas de las que se beneficien también el resto de los propietarios del territorio.

Observatorio financiado por la Fundación Estrella de Levante en El Hondo / ÁXEL ÁLVAREZ

Por tanto, ¿son ustedes positivos en cuento al futuro del parque?

Sí, sin duda. Creemos que también se está produciendo un cambio significativo. Hace unos cuantos años no había diálogo con la comunidad de regantes y aunque ahora mismo no hay un acuerdo firmado, sí estamos trabajando en ello. Está claro que Riesgos de Levante tiene una actitud más abierta hacia la conservación. También debemos contar con el beneficio que El Hondo tiene para el turismo. Y, si se gestionará con cabeza, en el futuro será enorme. Hay pocos lugares en España en los que sea tan fácil observar tanta biodiversidad. Y las visitas se han disparado en los últimos años.

Suscríbete para seguir leyendo