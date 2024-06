Las exhumaciones en busca de 15 fusilados en Elche cumplen dos años en cola en un laboratorio de genética

La noticia es que no hay noticia ni esperanza por ahora. Dos años después de darse por concluidas las exhumaciones en un osario del patio de San Juan del Cementerio Viejo de Elche en busca de quince cadáveres de represaliados del Franquismo que fueron fusilados los días 14 y 17 de julio y 19 de octubre de 1939, nadie sabe cuándo va a elaborarse el informe genético sobre los huesos seleccionados entre miles y miles que se extrajeron por las dos empresas contratadas el pasado mandato para esta labor. Solo decir que se sacaron al menos 18 sacas de sedimentos y escombros de un metro cúbico cada una y un peso de mil kilos para poder vaciar el antiguo aljibe. Junto a ellas, se extrajeron 120 cajas de material óseo sin conexión anatómica que posteriormente se seleccionó y limpió. El resto fue a un osario municipal a la espera de noticias.

No solo fue Elche un municipio que quiso enterrar a sus fusilados, darles dignidad y recuerdo, al cabo de casi 80 años. Muchos otros también lo iniciaron con el respaldo económico de la Generalitat (a través de una convocatoria el 29 de diciembre de 2020 de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática). Aquello generó una avalancha de peticiones. La convocatoria decía que se trataba de un proyecto de investigación a fin de mejorar las tasas de identificación de las víctimas de la guerra civil para poner en marcha el Banco de ADN valenciano.

Selección y limpieza de huesos junto al osario del patio de San Juan y en el laboratorio de campaña; / Áxel Álvarez

Análisis genético

Si complejo fue sacar, limpiar y seleccionar los huesos, pese a que se conocía dónde supuestamente estaban: en un osario cegado del camposanto ilicitano, lo está siendo más conseguir un análisis de genética que arroje cualquier resultado porque los laboratorios especializados están saturados y no solo por todos los trabajos pendientes de todos los municipios que quieren lo mismo que Elche, sino porque también trabajan para la policía y estas investigaciones tienen prioridad. En estos momentos se analizan restos de 2020 y 2021, estos son de julio de 2022.

Entre los asuntos a medias que heredó la edil de Cultura, Irene Ruiz, se encontraba qué pasó con este asunto que se convirtió en una triste polémica que acabó en los tribunales y su antecesora investigada por el juez, y más tarde sobreseída la causa, por las palpables irregularidades del contrato con Drakkar, la primera empresa contratada; entre ellos, que trabajó sin contrato dos meses. El Ayuntamiento sacó a licitación aquel contrato con un expediente que ya apuntaba a quién se le debía de adjudicar, según denunció el PP el pasado mandato.

Bajo cinco metros

Pero entonces nadie pensó que aquel osario igual no solo había sido el final de 15 condenados a muerte, creían que sería una fácil tarea y no un osario común durante dos décadas, hasta final de los 60, del que nadie sabe a ciencia cierta cuántos cadáveres había. Cuando los expertos bajaron sus cinco metros se encontraron sobre una pila de fango y de huesos. Un trabajo incalculable que dejó, además, el contrato acabado. Fue necesario un segundo donde, para evitar más polémicas, se buscó a otra empresa, a la Asociación Científica Arquoantro, que en un informe explica la magnitud de la tarea al punto de agotar el presupuesto de la licitación correspondiente al trabajo de campo, pero seguir adelante porque el objetivo que sí han conseguido, explican, ha sido dejar «completamente vacío un espacio de memoria como este, tan singular a nivel autonómico (incluso estatal) y que contiene en sí un componente emocional especialmente sensible para la población de la ciudad de Elx, se puede avanzar en la adecuación de la interpretación de este espacio, independientemente de los resultados forenses».

Técnicos seleccionan y limpian huesos junto al osario del patio de San Juan / Áxel Álvarez

La nueva responsable de Cultura se tuvo que poner al día, a través de los técnicos, sobre este asunto a medias heredado de su antecesora, Marga Antón, quien, tras el affaire judicial, hizo un mutis por el foro y no volvió a hablar sobre este asunto. Según Irene Ruiz, el osario se ha sellado tras ser vaciado. Ya no quedan restos óseos que, metidos en cajas, porque no estamos hablando de cadáveres, han sido trasladados a un almacén.

Trabajo arqueológico, forense y de historia

Ha sido un trabajo de arqueología, pero también forense y de historia para desentrañar el papel que jugó aquel aljibe. La empresa sabía que debía de vaciar aquello como única solución para llegar al final de esas 15 historias pero, ¿ha llegado? Dicen los informes que no se han encontrado «restos compatibles con las víctimas». De ellos se separaron un número sin facilitar que presentaban heridas perimorten; es decir, que hubieran podido haberse producido en fechas próximas al fallecimiento.

El pasado mandato se dio tanta importancia a estas exhumaciones que se llegó a traer a familiares de los fusilados, en su mayoría nietos y una hija que, cuando se le solicitó una prueba de ADN para proceder al análisis, tenía 95 años. Todos han caído en la desesperanza. El propio informe de los técnicos que maneja la responsable municipal explica que «con los datos obtenidos hasta el momento parece que en el aljibe (el pozo que terminó siendo osario en el Cementerio Viejo) no se encuentran los restos de ninguno de los desaparecidos». Dicen los arqueólogos que, con base en documentos municipales y en testimonios, cobra cada vez más fuerza que los cuerpos no fueron echados en un primer momento allí, «fueron exhumados de una o varias fosas comunes localizadas en el mismo patio de San Juan, y arrojadas tiempo después al aljibe».

Una bala extraída, que da esperanza a la investigación. / Áxel Álvarez

Conexión anatómica

Durante las jornadas en las que se sumergieron cinco metros bajo tierra han encontrado entre los cuerpos hallados en conexión anatómica a «personas fallecidas en edad muy avanzada, que nada tienen que ver con la represión» franquista. Los restos con posibles traumatismos perimorten han aparecido «desarticulados». Ahora bien, quizá estos restos, los primeros que se encontraron, fueran restos que se trasladaron en los años posteriores.

Estrato a estrato, obtuvieron 80 fragmentos óseos y material de otro tipo que les alberga alguna esperanza: un proyectil de calibre 7,62 mm de fusil Mauser «que podría haber sido empleado en los fusilamientos», seis cartuchos de varios calibres «empleados en pistolas» y una arma Parabellum. «Hay por todo ello posibilidades de haber encontrado, al menos, algunos restos óseos relacionados con las víctimas y evidencias de sus asesinatos, aunque hay que proseguir los estudios, ya que tampoco se descarta que algunos de estos materiales sean de momentos posteriores». La investigación, aunque nadie quiera hablar de ello, tiene un problema añadido. Para el caso de que los arqueólogos se equivoquen y se encuentre un solo resto habrá que escrutar entre los miles y miles de huesos que han sido almacenados y esto puede ser una actuación bárbara

Tres consejos de guerra y tres fusilamientos en Elche con 15 víctimas En Elche, tras la caída de la República, se produjeron tres ejecuciones tras otros tantos consejos de guerra sumarísimos, sin posibilidad de defensa, según el historiador Vicent Gabardá Cebellán. El delito era la adhesión a la rebelión o la militancia en partidos como el PSOE o el PCE. El primer fusilamiento, con ocho víctimas, fue el 14 de julio de 1939; el segundo, con otras dos, el 17 de julio; y el tercero, el 19 de octubre de 1939, con cinco más. En total quince personas originarias de Elche (8), Crevillent (6) y Aspe (1). No existe constancia de que estos 15 fusilados acabaran en la fosa en que se convirtió el pozo del Patio de San Juan del Cementerio de Elche. Alguno pudo ser enterrado en un nicho. Sería el caso de José Canals, ejecutado el 27 de octubre de 1939, con sepultura y fecha en el Cementerio ilicitano; o, incluso, que se hubiera permitido a sus familiares su traslado a otro camposanto, como sería el caso de Francisco Alemany, de Aspe. Todos fueron ajusticiados a los pocos días. La represión franquista en la Comunidad Valenciana supuso alrededor de 5.000 víctimas directas e indirectas, según otros investigadores, como Miguel Ors Montenegro y Juan Luis Porcar Orihuela. La provincia de Valencia registró 2.980 ejecuciones; la de Castellón, 1.273 víctimas; y la de Alicante, 735 fusilados. Los fusilados fueron Manuel Mas Mas, un tejedor de 40 años, afiliado al PCE; Pedro Illán González, hilador de 33 años, quien fue alcalde; Ramón Alcolea Villalba, esmolador de 22 años; José Sánchez Manchón, esmolador de 33 años; José Penalva Alarcón, un carretero de 43 años y miembro del comité revolucionario; Adolfo Cortés Madera, un agricultor de 41 años (todos de Crevillent). José Quirant Fuentes, zapatero de 28 años; Manuel Campillo Maldonado, vulcanizador de 30 años; Antonio Maciá Bernabéu, zapatero de 32 años; Rafael Pérez Santos, panadero de 40 años; José Maciá Castell, alpargatero de 23 años; Ramón Pastor Brotons, zapatero de 24 años; José Canals Jaen, zapatero de 25 años; Manuel Climent Macià, albañil de 38 años (todos de Elche); y Francisco Alemany Socorro, ebanista de 60 años de Aspe.

