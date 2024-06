Fiscalizando cruasanes

La oposición municipal ilicitana (PSOE-Compromís) sigue fiel al mandato del alcalde, Pablo Ruz, fiscalizando todo lo que se le pone por delante de la gestión del tándem PP-Vox. Y fiscalizando fiscalizando, los socialistas se han encontrado con otra operación encubierta del bipartito, que a la chita callando, sin luces led ni estenógrafos, ha asignado una remuneración a cada una de las 15 personas que desempeñan la presidencia de nuevos distritos de la ciudad y el campo, además de un teléfono móvil por cabeza. Asegura su portavoz, Héctor Díez, que como son personas próximas a los partidos gobernantes designadas digitalmente (a dedo, vamos), en realidad es como si fueran cargos de confianza y por lo tanto hay que agregarlos a los 30 que ya tiene el bipartito en nómina, y sumar a tal capítulo los 75.000 euros anuales de estas nuevas retribuciones. En las partidas rurales, además de las juntas de distrito, están también los pedáneos recientemente elegidos por los vecinos, que son lo que eligen al alcalde pedáneo y es el alcalde pedáneo el que quiere que sean los vecinos el alcalde, igualmente con su correspondiente gratificación. Serà per diners?

Argumenta la portavoz del gobierno local, Inma Mora, que los presidentes de distrito dedican su tiempo, hacen gestiones, kilómetros de aquí para allá y toman cafés con los vecinos, y no van a pagarlo de sus bolsillos. Lógico, pero como en el reglamento de los distritos aprobado por el pleno no se decía nada de tales retribuciones (420 euros por cabeza y mes), ahí está el quid de la cuestión y la causa del mosqueo de la oposición, que acusa al bipartito de ocultismo y opacidad. ¿Les suena? Pues eso mismo.

Pero no se vayan, todavía hay más. Los sabuesos del grupo socialista han descubierto en su incansable labor olfateando facturas, recibos, albaranes y comprobantes, que el propio equipo de gobierno y sus asesores más próximos celebran cada mes una reunión de trabajo con desayuno incluido, que supone una factura de unos 380 euros. «Nosotros veníamos desayunados de casa», ha reprendido Díez en referencia a la anterior etapa del gobierno de Carlos González, en la que la frugalidad imperaba hasta en el agua para beber. Ahora, en la colación mensual de PP y Vox hay fruta, bollería, cafés e infusiones, leche con y sin lactosa, zumos, mantequilla, mermeladas diversas, batidos y, aseguran algunas fuentes apócrifas, hasta se han visto tostadas con AOVE, tomate, jamón ibérico y queso manchego curado. Vamos, como en una boda.

Cuentan esas mismas fuentes interesadas que algún asesor incluso llegó a pedirse para él solo huevos revueltos, beicon, salchichas y morcillas, un pincho de tortilla de patatas y magra con tomate. El alcalde, al parecer, interceptó la comanda y reprendió al susodicho advirtiéndole de que más que un tentempié aquello era un tentetieso y que se salía del presupuesto, incluso del modificado. «Una cosa dar de comer al hambriento matutino y otra la gula desaforada», dicen que le dijo, mientras lo enviaba al rincón de la sala del Consell sin desayunar y castigado a leerse cien veces el reglamento municipal (ROM). Severo pero adecuado correctivo.

La reacción a la fiscalización no se hizo esperar y desde el PP el portavoz Juande Navarro contraatacó con los 55.000 euros que, según aseveró, PSOE y Compromís se gastaron entre 2015 y 2023 en desayunos, almuerzos, comidas, meriendas, cenas, algún resoplón que otro y hasta en horchata para los invitados al Misteri del 13 de agosto. O sea, que aquí desayunar desayunan todos. Aunque unos más que otros, por lo visto. Díez replicó que eso eran gastos oficiales protocolarios, que ellos se pagaban sus almuerzos o se traían una fiambrera de casa, pero que lo de ahora es auténtico despilfarro gastronómico. Sea como sea, y en vista de la alarma social creada, Ruz baraja que su equipo se limite a desayunar únicamente un café/infusión con una pieza de bollería o un tazón de crispis o fruta de temporada. Y el que se quede con hambre, que vaya a un bar y se lo pague. Atentos a la próxima reunión mensual del equipo de gobierno y adláteres.

Ruz afea a la oposición todos estos procederes; que se dediquen a menudencias y no haga auténtica fiscalización de la gestión del gobierno local para ganarse las dedicaciones exclusivas que tuvo a bien concederles. Les recrimina que en lugar de dedicarse a fisgonear en busca de lo que cobran los presidentes de distrito o los cruasanes que se come el equipo de gobierno, no dediquen su tiempo (pagado por todos los ilicitanos, insiste) a asuntos más serios y trascendentes para la ciudadanía. Y que en lugar de criticar (constructivamente, por supuesto) que, por ejemplo, ninguno de los grandes proyectos del bipartito haya empezado a andar cumplido un año de gestión, se dediquen en cambio a fiscalizar cruasanes. Así no.

Pero la oposición sigue dale que te pego con las retribuciones y prebendas del equipo de gobierno ilicitano de derechas, incluyendo uno de los colectivos que desayuna más todavía que el bipartito local, el de los funcionarios municipales (aunque ellos los pagan de sus respectivos bolsillos). Y es que al ejecutivo que encabeza Ruz se le ha abierto un frente inesperado con sus empleados directos, el funcionariado (unos 1.300, además de la Policía Local y el cuadro laboral) a costa de la decisión del bipartito de conceder el suplemento de especial dedicación a una treintena de altos mandos y técnicos cualificados, a razón de entre 10.000 y 14.000 euros más al año, según cifras de la oposición. Con ello serían 76 los funcionarios que estarían a plena disposición del bipartito durante las 24 horas del día y la noche. Setenta y seis. Una cifra que, apunta Díez, en su empecinamiento en sumar peras, manzanas y bacores, habría que añadir a los 30 cargos de confianza en vigor y a los 15 presidentes de distrito. En total, 121 asesores y asimilados de diversa graduación.

Esto del incremento de las dedicaciones especiales no se sabe aún cómo quedará, porque los sindicatos se opusieron en la mesa de negociación (excepto UGT, que se abstuvo por razones no especificadas), cuestionando el criterio de aumentar sueldos a quienes más cobran, y olvidándose de funcionarios de menor rango que, afirman, merecen reconocimientos similares por su dedicación a la tarea más allá del deber (que los hay). El concejal del área, Juan de Dios Navarro, argumenta que se necesita más personal, y que a falta de nuevas convocatorias de plazas, la solución es que el que hay trabaje más y se le pague por ello. Aún así, está dispuesto a renegociar el asunto y reconducir la situación con los sindicatos, en vista del revuelo causado. Quedamos expectantes.

El funcionarial es un colectivo con el que cualquier gobierno local, sea del color que sea, teme enfrentarse, no solo por su volumen sino sobre todo por la repercusión que su cabreo y/o movilización tiene en el funcionamiento de la maquinaria administrativa municipal. De ahí que se le otorguen concesiones (en forma de retribuciones extraordinarias, descansos, reducción de jornada y otras prebendas, por no hablar del puesto para toda la vida) a años luz del resto de asalariados civiles. Motivos por los que los empleados públicos no despiertan demasiada empatía entre el resto de la ciudadanía (salvo familiares directos), hecho que en ocasiones aprovechan los gobernantes para chincharles, aunque solo sea un poco.

Por ejemplo, la alcaldesa popular Mercedes Alonso soportó durante su mandato (2011-2015) insistentes y ruidosas protestas sindicales en la Plaça de Baix, al negarse a abonar a los funcionarios municipales un millón de euros por la paga navideña que el Gobierno central les requisó en plena crisis económica y luego hubo que devolverles. Había otras prioridades, argumentó Alonso, y más tratándose de un colectivo que tenía asegurada su nómina cada mes. Se mantuvo firme y cosechó más adhesiones que críticas entre la población, por mucho que los funcionarios tuvieran derecho al reintegro. No es el caso ahora, pero no está de más recordarlo.

Seguiremos atentos a la fiscalización.