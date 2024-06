El Hospital General Universitario de Elche abre un baño para personas ostomizadas

El Hospital General Universitario de Elche ha puesto en servicio un aseo destinado a las personas ostomizadas, aquellas que necesitan una bolsa exterior, conectada a su organismo, generalmente al abdomen, para recoger las heces o la orina. Este es el segundo que se abre en un centro sanitario público de la provincia. El baño se localiza en la primera planta del edificio de consultas, próximo a las consultas de Cirugía General y Aparato Digestivo, y a las de Urología, especialidades que atienden ese perfil de paciente.

Estos desechos se recogen mediante un dispositivo colector o ‘bolsa’ adherida alrededor del estoma. Los estomas digestivos de eliminación se denominan colostomía e ileostomía y pueden ser temporales, en los que se puede recuperar el tránsito con una intervención quirúrgica, o permanentes. Los estomas urológicos se denominan urostomías.

Actualmente se estima que en la Comunitat Valenciana hay entre 7.500 y 8.000 personas ostomizadas y se realizan unas 1.300 intervenciones de ostomía al año en los hospitales valencianos.

Hay muchas circunstancias que pueden conllevar a la necesidad de confección de un estoma como la obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, incontinencia fecal o estreñimiento severos, etc; siendo la causa más predominante las enfermedades neoplásicas como el cáncer de colon, recto o vejiga.

Importancia del baño adaptado

Noelia García Rico, enfermera experta en estomaterapia, ha explicado que el proyecto de adaptación de un baño para personas ostomizadas “surge como una necesidad detectada desde la consulta de Estomaterapia del servicio de Cirugía General del Hospital de Elche, para facilitar los cuidados básicos y el manejo del estoma de estas personas”.

“Generalmente, los baños públicos no cumplen las condiciones técnicas para llevar a cabo un cambio de dispositivo o vaciado de bolsa, dándose en muchas ocasiones salpicaduras de la ropa o teniéndose que arrodillar en aseos que no siempre se encuentran limpios o no disponen de espacio o espejo que permita visualizarse el estoma”, ha continuado.

“Además, se ha habilitado una consulta con un baño, destinada a enseñar a las personas recientemente ostomizadas y a su familia a llevar a cabo el manejo y cuidados del estoma, fomentando su autonomía. De esta manera ayudamos a dignificar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”, ha concluido la enfermera.

Las personas ostomizadas necesitan una zona para vacíar las bolsas de orines y heces / INFORMACIÓN

Los cuidados expertos a las personas con un estoma digestivo de eliminación fueron implantados en el centro de la mano del estomaterapeuta y supervisor de Enfermería de la unidad de hospitalización de Cirugía, Luis Herrero y posteriormente, tras su jubilación, el testigo fue tomado por la enfermera estomaterapeuta Noelia García.

Actualmente, la consulta de ostomías ofrece atención integral diaria tanto presencial como telefónicamente a las personas ostomizadas y a sus familiares. Además, recientemente ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Española de Estomaterapia (SEDE) de Humanización; primer sello oficial de humanización de las consultas de ostomía en España; también otorgado en la Comunitat Valenciana a los hospitales General de Elda, Doctor Peset y Manises. Esta acreditación reconoce y promueve la práctica y la atención a las necesidades físicas, emocionales y sociales de personas ostomizadas, cuidadores y/o familiares colaboradores en sus cuidados. La puesta en marcha del baño del hospital ilicitano se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones técnicas de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España y el dosier publicado por el grupo Ostoalicante.

Suscríbete para seguir leyendo