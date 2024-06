El problema de la vivienda en Elche: Sin ocupaciones pero con ingresos insuficientes para acceder

Descontento evidente el de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Elche por la situación "muy grave" que atraviesan las familias ilicitanas para acceder a una vivienda y también por el feo que han recibido por parte de PP y VOX al no acudir a la reunión a la que habían convocado hoy a todos los grupos municipales para exponerles sus demandas. Así lo han reflejado los tres representantes de la entidad vecinal que sí se han reunido con ediles de la oposición (PSOE y Compromís), con los que ha habido entendimiento y comprensión. "Ellos han agradecido que les traslademos nuestra visión de la realidad y la necesidad de que Elche sea declarada zona tensionada para regular el alquiler. De hecho, votaron a favor de una moción para reclamar este hecho ante la Generalitat, pero el gobierno municipal no la apoyó", recuerda una de las responsables de la plataforma, Margarita Bernad.

¿Cuáles son los problemas de la vivienda en Elche?

En primer lugar, cabe destacar el que "ya no es un problema, la ocupación", apunta Gloria Marín, portavoz de la PAH. En 2023 "sólo se han producido dos desahucios por otras causas, donde podría entrar la ocupación de viviendas. El resto se han dado por ejecución de hipotecas (40) y, la mayoría (110) se han producido por no renovación de los alquileres por parte de los fondos buitres", señala. En total, según los datos que maneja la plataforma, los desahucios han afectado a 152 familias en el término municipal ilicitano.

Atendiendo a estas cifras, la PAH entiende que el problema de la vivienda está "en la falta de oferta y, sobre todo, en la especulación. Esos fondos, que firmaron contratos de alquiler para siete años, ahora se niegan a renovarlos. Prefieren vender las viviendas en busca del negocio. Además, los incrementos en los precios se están produciendo principalmente en los barrios menos favorecidos de la ciudad, donde se dan subidas de las mensualidades que en porcentaje son mucho mayores que las que suceden en los pisos del centro de la ciudad, que también han subido, pero en menor proporción", indica Marín.

El otro gran problema es que el perfil de las personas con problemas para acceder a la vivienda "ha cambiado notablemente". Antes, "las familias demandantes estaban en la pobreza absoluta. Ahora, tienen trabajo y pueden hacer frente al pago de una vivienda, pero no a los precios que hay hoy en día, por lo que las ayudas municipales deben adecuarse a esta realidad", explica Margarita Bernad.

Miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Elche tras la reunión de hoy / INFORMACIÓN

¿Hay ayudas al alquiler?

"Efectivamente existen subvenciones municipales para ayudar al alquiler, pero acceder a ello es complicado". La PAH refrenda con datos su teoría sobre el perfil del receptor. "En 2023, el Ayuntamiento sólo utilizó el 55% del presupuesto destinado a las ayudas al alquiler. 242.000 euros no se gastaron", reflejan los portavoces de la plataforma. Entienden que "esta situación se produce porque este tipo de subvención se dirige a las familias que no tienen nada. Afortunadamente el paro ha descendido, la gente tiene trabajo pero sus ingresos son bajos y no pueden hacer frente a un mercado de viviendas tan caro".

Para Lorenzo García, "debemos partir de la base de que la vivienda no es un bien de mercado. Todos las necesitamos para poder vivir".

Problema gravísimo

"Una vivienda es la vida de una familia entera", resalta Marín, que muestra el malestar de la PAH por la no asistencia de PP y VOX a la cita que ellos habían organizado. Más aún tras "cuatro invitaciones. Es cierto que anteriormente hemos mantenido reuniones con los responsables del gobierno municipal, pero hasta ahora no ha habido nada más que buenas palabras. Lo que queremos son hechos y no buenas palabras porque estamos ante un problema gravísimo. Puede haber alguna pedanía que no, pero Elche en conjunto está tensionado en materia de vivienda y el Ayuntamiento debe cambiar los criterios de las ayudas y también ofrecer viviendas públicas, así como adherirse a todos los programas que existen desde la Generalitat". A su vez, la PAH valora positivamente las ayudas que el Ayuntamiento concede para los suministros energéticos, porque estas prestaciones deben estar dirigidas a las familias que sin estar en la pobreza absoluta sí tienen muchas necesidades y tienen serios problemas para acceder a una vivienda".