Celia Lastra: "Estoy muy tranquila con el trabajo que hacemos desde Acción Social en Elche"

La concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Elche, Celia Lastra, ha mostrado su malestar por la "politización" que a su entender está realizando la Plataforma de Afectados por las HIpotecas (PAH) del problema de la vivienda, un asunto que afecta a las personas más vulnerables. "En este tema no me van a encontrar. Nunca. Siempre estaré al lado e las personas que lo necesitan", expone la edil popular, que asegura estar "muy tranquila con el trabajo que hacemos desde Acción Social en nuestra ciudad, un departamento en el que todos estamos trabajando al 100%". Lastra no entiende cómo la PAH criticaba ayer "que no hayamos asistido a una reunión que dicen que convocaron cuando nosotros no tenemos esa convocatoria y, además, siempre que lo han pedido les hemos atendido. Jamás hemos dejado de recibirlos. Nunca. De hecho, ya son cuatro las reuniones que hemos mantenido con la plataforma en este año".

La concejal se siente "dolida" por las críticas de la PAH porque "nadie me dijo que había reunión con los grupos políticos. Ni por correo ni nos llamaron". Además, "tampoco es cierto que sólo se haya gastado el 55% de las ayudas a la vivienda. Hemos gastado hasta el último euro y nuestro departamento está trabajando en poner en marcha nuevos programas de ayudas, pero las cosas no se pueden materializar de la noche a la mañana".

Celia Lastra junto Aurora Rodil en un acto de Cáritas / ÁXEL ÁLVAREZ

¿Y antes?

Celia Lastra recuerda que "en ocho años" de gobierno del Botànic en la Generalitat "en Elche no se hizo nada. Ni una vivienda social. Cero". Por ello, se pregunta: "¿Por qué en esos ocho años la plataforma no ha dicho nada? Incluso se firmó un convenio entre Conselleria y Ayuntamiento sin dotación presupuestaria y que no ha servido para nada". A su vez, apunta que la Generalitat ya ha comprado seis viviendas este año y que "seguirá adquiriendo pisos para disponer de más vivienda social".

La edil cree que "este tema no es para politizarlo. Hacerlo me parece un poco feo. No podemos hacer política con la gente que lo está pasando mal. Estamos apoyando a todo el que lo necesita, atendiendo a todo el mundo las 24 horas del día". Y en el caso concreto de la accesibilidad y el mantenimiento de la vivienda "también estamos trabajando en mejorar las bases para dar unas ayudas distintas. Hemos cambiado de arriba a abajo la estructura de Acción Social. Hemos puesto el foco en el seguimiento de los talleres de inserción y en las ayudas. Lo hemos revisado todo porque debemos saber a quién les llegan las ayudas, que se hacen con dinero de todos los ciudadanos".

La concejala de Acción Social en Elche, Celia Lastra / INFORMACIÓN

"No lo permito"

Para Lastra, las palabras de la plataforma "parecen decir que nos importa cero la gente que lo está pasando mal. Y eso no lo permito. Nos desvivimos por ayudar a todo el que lo necesita. Quien conoce a nuestro alcalde sabe lo que le importan las personas vulnerables. No podemos aprovechar una noticia para hacer daño. Se está trabajando mucho y si hubiera tenido la convocatoria a esa reunión de la PAH hubiera asistido. Un tema tan sensible no se puede politizar".

Desde Acción Social "atendemos a todas las personas en extrema necesidad con ayudas de emergencia, al alquiler incluso cuando se prevé que pueden generar deuda, antes de que la tengan. Hemos reforzado las ayudas al IBI. Y vamos a seguir trabajando para mejorar, pero no acepto las presiones políticas sobre un tema tan sensible. La plataforma quiere que garanticemos la vivienda a todos los que no tienen acceso o tienen problemas, pero el presupuesto da para lo que da y la línea estratégica en políticas sociales la marca el Ayuntamiento".