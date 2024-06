Un estudio independiente propone 6 líneas de «TRAMe» para el área metropolitana de Elche

El Instituto Ciudad Idea de Elche (Instituto ICIE), una asociación civil de profesionales independientes de diferentes sectores, presentaba esta tarde en el aula de la Plaça de Baix de la Universidad Miguel Hernández (UMH), un estudio y plan sobre movilidad en el área metropolitana de Elche (término municipal ilicitano, Crevillent, Santa Pola, Aspe y Novelda) en el que urgen a poner en marcha un sistema de transporte colectivo eficiente (que denominan «TRAMe»), que bien podría comenzar con un tranvía que funcione con neumáticos y que a medio-largo plazo pueda disponer de seis líneas que conecten de norte a sur y de este a oeste el casco urbano, y que hagan lo propio con Crevillent, Santa Pola, Parque Empresarial-Torrellano-aeropuerto-El Altet-Arenales y Aspe-Novelda. «Lo esencial es que empecemos ya y que tengamos una planificación ambiciosa a 10 ó 20 años», remarca el presidente del Instituto ICIE, el doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Romero, responsable de presentar la iniciativa.

La asociación, mediante profesionales de distintas áreas de conocimiento y de forma totalmente independiente, iniciaba sus estudios sobre movilidad en el año 2018. En este tiempo «hemos realizado un trabajo concienzudo y detallado sobre el flujo de pasajeros en las líneas de autobús existentes, así como sobre los corredores y rutas más utilizadas. En función de este análisis proponemos dos tipos de soluciones».

En primer lugar, Romero destaca que existen zonas, principalmente pedanías como La Marina, Matola o Las Bayas, también de municipios como Dolores o San Fulgencio, donde la demanda es pequeña. «La movilidad en estas áreas quedaría perfectamente cubierta con autobuses urbanos que tengan frecuencias cortas de servicio. No interurbanos cuya regularidad de paso sea de hora y pico», apunta.

Presentación del proyecto de movilidad del Instituto ICIE, esta tarde en la sede de la UMH en la ciudad / ÁXEL ÁLVAREZ

Rutas de volumen alto

En segundo término estarían las rutas que actualmente cuentan con un mayor número de pasajeros. La mayoría de ellos utilizan el coche particular. «En estas zonas con un volumen suficientemente alto de movilidad entendemos que la solución es establecer, cuanto antes, sistemas de transporte de alta capacidad», señala el presidente del Instituto ICIE.

El primer paso era detectar cuáles deben ser las rutas y el estudio independiente de la asociación determina que destacan cuatro. La primera en cuanto a uso es la conexión con Alicante. Le siguen los puntos de Crevillent, Santa Pola y Arenales. Por ese orden.

Recreación artística de un tranvía que funciona con neumáticos de caucho / INFORMACIÓN

¿Qué tipo de vehículo?

El segundo era determinar cuál es el modo de transporte que se debe utilizar. “Nosotros apostamos por poner en marcha lo antes posible un sistema de alta capacidad, aunque sea un tramo, para que la gente empiece a usarlo y que nos demos cuenta de las ventajas que tiene. Si por una cuestión de rapidez de ejecución tiene que ser el moderno sistema con neumáticos, pues que sea. Lo importante es que llegue lo antes posible. La forma recuerda a un tranvía, pero no tienen raíles ni catenaria. Este tipo de modelo tiene como ventajas la rapidez con la que se pueden instalar y que son más económicos. Es muchísimo más rápida su implantación. Pero tiene inconvenientes. La capacidad para transportar pasajeros es menor y su mantenimiento es más caro», detalla Romero.

Teniendo en cuenta los pros y los contras, «lo más importante es que Elche deje de estar a la cola en cuanto a movilidad. Para ello hay que iniciar ya la implantación de este tipo de transporte. Con el tiempo, a medio y largo plazo, se pueden ir completando líneas y estableciendo otras ya con tranvías a raíles, incluso modernizando las existentes. Ahora mismo, que tenga o no catenaria es lo de menos. Necesitamos urgentemente un transporte de alta capacidad. Y no estamos hablando del autobús que tienen en Castellón, ni el de Barcelona», especifica el responsable del Instituto ICIE.

"Cuanto antes"

«Lo verdaderamente importante es que esté en marcha cuanto antes y que tenga unas frecuencias adecuadas», señala Romero, que insiste: «Hay que implantarlo ya. Empezar a rodar con este sistema y si dentro de cinco o diez años vemos que es mejor ponerle raíles pues lo hacemos. No podemos seguir décadas hablando y no hacer nada».

La presentación del proyecto de movilidad del Instituto ICIE reunió a numerosos representantes políticos y de diferentes sectores productivos de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Primar la colectividad

«Debemos apostar por la colectividad, no por la individualidad. Por ello nos gusta hablar de transporte colectivo más que público. En Madrid, por ejemplo, más del 40% de sus ciudadanos se mueven en medios colectivos. En Elche sólo un 9%», asegura el portavoz del Instituto ICIE. Esta asociación maneja otras cifras demoledoras. En Alicante, por ejemplo, en 36 líneas de autobús se mueven al año 15 millones de personas, mientras en el Tram, con cinco líneas reales en funcionamiento, ya lo hacen 18 millones. En Elche, en 23 líneas de autobús urbano son 9,9 millones los viajeros anuales. «Es muy relevante la planificación que realicemos. Y hay que empezar ya», señala Romero.

Completar este modelo de transporte en el área interurbana de Elche necesita de seis líneas, a juicio del Instituto ICIE y basándose en sus estudios profesionales y técnicos, además de independientes totalmente de cualquier ente político, de más de cinco años. Dos de ellas serían urbanas. «Nuestra asociación no concluye sobre el orden de prioridad, pero le hemos puesto nombre a las líneas».

La primera sería la que conecte norte y sur del núcleo urbano «tan complicado que tenemos, con calles demasiado estrechas y con muy pocas grandes avenidas donde este tipo de transporte puede implantarse, concretamente avenida de la Libertad y Pedro Juan Perpiñán». Este transporte precisa de un carril independiente -plataforma única-, aunque en algunos tramos podría ser compatible con otros vehículos. Luego está el problema de la división que provoca el cauce del río. Con todo ello cuenta el estudio que determina que la línea 1 conecte el polígono de Carrús con el Sector V a través de avenida de Novelda, Pisos Azules, rotonda de Bomberos-centro comercial... Ahí conectaría con la línea 3 que viene de Crevillent.

Presentación del proyecto de movilidad del Instituto ICIE, esta tarde en la sede de la UMH en la ciudad / ÁXEL ÁLVAREZ

La segunda línea vendría desde el centro de la ciudad hacia el estadio Martínez Valero, por el ensanche de Travalón y avenida de Alicante hacia lo que será el futuro centro de congresos, estación de autobuses y vuelta. Estos dos primeros tramos serían circulares y con vía única.

Las cuatro conexiones restantes serían hacia el extrarradio del área metropolitana de Elche. La línea 3 partiría de Crevillent, pasando por los polígonos industriales, la estación del AVE, Peña Las Águilas, los centros comerciales Sauce y L’Aljub, para conectar con avenida de la Libertad y UMH. Después por la vía parque llegaría al Parque Empresarial donde realizaría un recorrido importante con numerosas paradas, a continuación Torrellano, IFA y el aeropuerto. Este trayecto podría conectar, en la zona de IFA, con el Tram de Alicante, que en proyecto tiene prevista esta conexión planificada hasta el aeródromo.

La línea 4 es la que conectaría con Santa Pola, mientras la 5 iría desde el aeropuerto a El Altet y Arenales.

La línea 6, que ya propuso la Generalitat hace casi 20 años, llevaría a Aspe y Novelda, pasando por el polígono industrial Tres Hermanas.

En resumen

"Si queremos reducir el uso de vehículos particulares y modernizar la ciudad hay que apostar, pero ya, por un modelo de vehículo de alta capacidad, con altas frecuencias en horas punta, de 10 minutos, y que lleven al centro. Por una movilidad de abono-transporte que nos sirva para todos los modos del área metropolitana ilicitana y de Alicante. Sabemos que esto no se consigue en cuatro años, pero es el momento de empezar. Alicante tiene once líneas de Tram en su planificación. Nosotros proponemos seis. No nos parece descabellado. Creemos que en Elche ya se empiezan a ver signos que anuncian decadencia en la ciudad. El TRAMe puede ser la espoleta, una forma de atraer talento, que conlleve reformas de calles y nuevas estaciones emblemáticas", concluye el presidente del Instituto ICIE.

