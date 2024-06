Elche registra desde febrero 11 peticiones de licencia para nuevos negocios al día

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha sacado músculo con los buenos datos de la economía local, que ha simplificado en las 1.332 peticiones de licencia de nuevos negocios que ha registrado entre febrero y mayo, lo que da una media diaria de 11. La concejala Caridad Martínez, responsable del área, junto al edil de Promoción Economía, Formación y Empleo, Samuel Ruiz, ha dicho que se refieren a nuevas peticiones, la mayoría de ellas para proyectos que abrirán con una declaración responsable, una forma de reducir gastos y evitar demoras en las autorizaciones porque las inspecciones se realizan a posteriori.

La concejala ha explicado que las iniciativas provienen de personas de los más diversos perfiles, jóvenes y mayores, y que los negocios se abrirán en todo el casco urbano. Ahora bien, ha reconocido que la zona centro aglutinará buena parte de los negocios de ocio y restauración. De hecho, en estos cuatro meses se han solicitado 198 peticiones. El sector servicios es el más mayoritario, con 674 peticiones, lo que representa prácticamente la mitad. Hay 396 de comercios y pequeños negocios y el resto, 65, referidos a actividades industriales. Para hacer una comparativa, en 2023 se solicitaron 867 licencias.

Obras para la apertura de negocios junto al Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Entrenadores personales

"La economía de Elche está en alza", ha dicho a continuación Samuel Ruiz, quien ha destacado los buenos datos de ocupación que no se conocían desde 2007 en la ciudad, donde el desempleo continúa en mínimos. Hay que retrotraerse 14 años para encontrar cifras más bajas de paro en la ciudad. Caridad Martínez dice que hay peticiones de licencias de las más variadas actividades.

Muchas de ellas de nuevo cuño, como pueden ser gimnasios dirigidos por entrenadores personales, donde no se precisan grandes espacios ni demasiados clientes. También ha incidido que desde su área están tratando de ordenar los datos sobre las peticiones de licencias de los últimos años porque no existía este trabajo previo, para saber cómo ha sido la evolución de los negocios y cómo se han ido asentando en los distintos barrios para tener un mapa del que ahora no se dispone.

Mesas y sillas

En relación con la prórroga que ha dado el Ayuntamiento de Elche a los bares y restaurantes para mantener el exceso de aforos a partir del 1 de julio, cuando tengan que volver a pagar la tasa de ocupación por mesas y sillas, la concejala Caridad Martínez, ha explicado que esta medida dejará de estar en vigor cuando se apruebe la nueva ordenanza, algo que no tardará en producirse porque aseguró que el documento final está prácticamente listo por lo que es muy probable que no suponga un gran beneficio para los negocios de restauración.

Deberá pasar por junta de gobierno y por el pleno. Ahora bien, mientras se resuelven las alegaciones que se presenten al documento, incluso desde el propio sector, es más que posible que puedan, al menos, seguir aprovechándose de una decisión que se adoptó en 2020 tras la pandemia de covid para ayudarles a remontar.

