Los dolores de cabeza con la reforma del Mercado de Elche

La remodelación del Mercado y el futuro incierto de la Ley del Palmeral, aprobada hace menos de tres años por las Cortes Valenciana, por lo visto este viernes en el balance del primer año de gestión de PP y Vox al frente del Ayuntamiento de Elche, van a ser temas de mucha actualidad en el segundo de mandato. Una cosa son los proyecto y otra muy distinta la realidad. Ayer, las preguntas al alcalde de los periodistas sobre el nuevo mercado se sucedieron dos días después de que él mismo presentara las fechas de su proyecto clave, asegurando que todo estaba consensuado con los placeros, mientras en declaraciones a INFORMACIÓN ese mismo día la presidenta del colectivo, Mari Cel Trotta, afirmaba todo lo contrario, que no se moverían de su actual ubicación provisional mientras no hubiera un estacionamiento subterráneo y añadía que estaban en desacuerdo con el tamaño de los puestos (11,42 metros cuadrados), pues algunos tenían comprometido por contrato prácticamente el doble de espacio y ninguno iba a ser de esas dimensiones.

Ruz templó gaitas con un asunto que, mientras no comiencen las obras y se disponga de todas las autorizaciones posibles, seguirá siendo para el colectivo una promesa. Así recordó que fueron los placeros uno de los primeros colectivos con los que se reunió días después de la toma de posesión. «Es normal que tengan recelos, nadie se cree que vaya a ser una realidad. Es normal que tengan dudas», se expresó. Le faltó tiempo para decir que el proyecto del mercado «no es el del PSOE», aunque es evidente que como pretendían los socialistas (hasta que decidieron consolidarlo en su actual ubicación de la avenida de la Comunitat Valenciana) no iba a tener aparcamiento. Citó otras reuniones posteriores con la asociación de placeros y dijo que el mercado es «una oportunidad» como lo demuestra el hecho, resaltó, de que la calle San Jaime, una de las laterales del mercado, se esté llenando de negocios de ocio y restauración cuando el edificio no estará antes de dos años.

No se refirió el alcalde en ningún momento al espinoso tema de los metros de los puestos, zanjándolo con que «lo que ellos querían se escuchó y se cambió. No entiendo nada de esta queja», palabras que suscribió Aurora Rodil, quien aseguró que había compartido reuniones con los placeros y que el único desacuerdo se refería a la zona de carga y descarga, que se resolvió según querían. Defendió que este es su proyecto, «un mercado gastronómico, un proyecto consensuado con ellos. Puede que haya escepticismo», reiteró para disculparlos. Lo cierto es que los placeros lo que aseguran es que en sus contratos de concesión, que fueron validados por una reciente sentencia a raíz de la declaración de nulidad del contrato con Aparcisa, se les reconocía metros y aparcamientos y no se les ha ofrecido siquiera una posible contraprestación. «Luego del parking veremos las opciones», dijo para zanjar el regidor este asunto que enlazó con otro y que tildó de paradoja: La obligación que tienen de que se emita un informe favorable por el órgano gestor del Patronato del Palmeral al proyecto del mercado cuando, «no se le ha pedido al CEU San Pablo para convertir el antiguo cine Capitolio, después sede de la cadena Zara, en su tercera sede universitaria en la ciudad.«La paradoja es la siguiente, Cultura no tiene ningún reparo sobre la rehabilitación del edificio con respecto a la estructura arquitectónica. O sea, que puede habilitar el edificio como Universidad, pero, en cambio, ahora tenemos que ver cómo afecta la rehabilitación del mercado al Palmeral. Esto es de locos, cuando estamos hablando de modificaciones estructurales en un edificio de los años cincuenta (del pasado siglo) y no de cómo afecta a otro que está a 600 metros del Palmeral».

Dijo el alcalde que la solución pasa por la modificación de la Ley del Palmeral, una norma aprobada por la Generalitat, que no contó el pasado mandato con el voto ni de PP ni de Vox pese a que aumentaba las garantías para la salvaguarda del Patrimonio de la Humanidad. «Vamos a elevar la reforma pertinente porque es un despropósito», a lo que añadió junto a Rodil que era una ley «ideológica» sobre el palmeral.

Aurora Rodil puso en valor el trabajo de este año y recordó el Pacto de Valverde, «veníamos aquí a trabajar por los ciudadanos que viven en Elche, a mejorar sus vidas. No hemos traicionado los valores de nuestro electorado, hemos respondido a la defensa de los valores que anunciamos en campaña. Hemos mostrado eficacia, un valor muy importante en un gobernante, que no solo tiene que tener buenas condiciones, tiene que tener acciones que sean útiles para los demás».

El gobierno municipal destaca el consenso con la oposición en malos tratos y el Servicio de Atención Familiar

La concejala se refirió como gran logro a la puesta en marcha del Servicio de Atención a la Familia, «es tan novedoso que no se realiza en ningún otro municipio. Vamos a asistir con profesionales, no con charlitas en colegios aislados, con familias que están en dificultades de relación, que son el preludio de problemas». También se refirió, junto al alcalde en la defensa de la violencia contra la mujer, y destacó el papel que jugó la concejala Caridad Martínez para consensuar con el resto de fuerzas políticas.«Es una lacra que tenemos que erradicar». ¿Qué pasará en el segundo año del mandato?. El alcalde hizo una reflexión final sobre de dónde vienen y hacia dónde van. Dijo que «las personas que llegan a un gobierno tienen muchas ganas de hacer cosas, pero pueden pecar de exceso de intensidad o de exceso de exigencia consigo mismo, y a veces no entender que los demás no pueden ir a tu ritmo».

