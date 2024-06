Ruz promete 650 aparcamientos gratis y garantiza un segundo SAMU en Elche este verano

El Hort del Pontos, un proyecto del PSOE que inauguró Pablo Ruz, fue el lugar elegido esta mañana del viernes por PP y Vox para hacer balance del primer año de gestión en un desayuno con los medios de comunicación en el porche de la casa solariega y con música ambiente. Que se vayan a crear 650 plazas de aparcamiento gratuitas y que la Conselleria de Sanidad le haya garantizado que no desplazará una de las dos ambulancias del SAMU a Santa Pola este verano, como ha ocurrido en años anteriores, fueron los dos grandes anuncios que hizo en una comparecencia conjunta del regidor y la portavoz de sus socios, Aurora Rodil. Aunque Ruz mencionó en dos ocasiones la palabra autocrítica, no dijo a los periodistas qué habían hecho mal. Fue una comparecencia más bien de autocomplacencia, aunque dijera precisamente lo contrario: «no podemos caer en la autocomplacencia, sería un error, no podemos caer en el error del autobombo». Tampoco faltaron referencias a la oposición en un tono agrio y fuera de tono para la ocasión, como cuando por ejemplo, se refirió a la portavoz de Compromís, Esther Díez, de quien dijo que debe dedicarse a arreglar los problemas internos de su partido, «que tienen bastante polvo, tierra. Es falta de faena».

Ruz contrapuso esa creación de 650 plazas de aparcamiento -aunque un centenar ya están en marcha en la calle Josefina Manresa-, en el barrio de Altabix-Universidad, a la destrucción de 1.500 del anterior gobierno del PSOE con el Plan de Movilidad aprobado en el último pleno con el anterior ejecutivo, que no deja de ser una acusación que el pasado mandato lanzaron los populares. Hay tres barrios que se van a beneficiar de estas creaciones, principalmente, cambiando aparcamientos en línea por batería en aquellas que tienen un ancho suficiente. En este mismo barrio están previstas tres actuaciones más en las calles Josep Joaquín Landerer, Cantallops y José Luis Navarro Campello; en la zona este de Altabix con San Antón, en Francisco Pérez Campillo y Francés Cantó; en Carrús, en Pascual García Rocamora, Emilio Hernández Selva, Ausiàs March y Despertar Femenino; y en las inmediaciones del estadio Martínez Valero, en Pintores Rodríguez Clement. «Pensamos en la gente trabajadora que quiere y que desea aparcar el coche en su calle, nosotros lo tenemos claro», dijo el regidor, quien añadió que la política de crear espacios para el estacionamiento no se contrapone con la de plantar árboles en espacios públicos, «se puede apostar por la sostenibilidad ante la dureza del verano en nuestras calles para intentar amortiguarla.

El alcalde explicó que, con el objeto de ganar más estacionamiento, en este caso subterráneo, el pasado mes de enero mantuvo una reunión con empresas del sector y les ofreció la posibilidad de construir en Elche siguiendo el modelo de concesión. Les dijo que ellos estudiaran dónde podía interesarles y los técnicos municipales resolverían si existía alguna viabilidad. Ahora bien, camino de cinco meses de aquel encuentro, el regidor admitió que ninguna de ellas se ha puesto aún en contacto para poner una propuesta sobre la mesa. Sigue esperando.

Sanidad

El segundo anuncio del regidor tuvo que ver con el problema cíclico de la marcha de una de las dos ambulancias Samu en verano a Santa Pola para cubrir las contingencias, habida cuenta de que buena parte de la población se desplaza, precisamente, a la villa marinera o a otros lugares de costa. El alcalde dijo que tras una conversación con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, este año dicha ambulancia se quedara en Elche. ¿Qué pasará con Santa Pola? Eso es una cuestión que desconocen, pero sí dijo Aurora Rodil algo que hace tiempo repite el gobierno valenciano: no hay médicos para cubrir vacantes ni sustituciones, de ahí el cierre de plantas hospitalarias o el recorte de turnos en los centros de salud que ya se han anunciado. Ruz culpó al Ministerio de Sanidad y recordó que por primera vez plazas de MIR se han quedado sin cubrir.

Hechos los dos anuncios, Ruz y Rodil analizaron el Pacto de Valverde, firmado a las puertas de la ermita de Santa Ana, en dicha pedanía, por la que se garantizaron los 14 votos para que el candidato del PP cogiera la vara de mando, pese a que en número de votos el PSOE fuera el vencedor, pero sin posibilidades de obtener mayoría junto a Compromís. Aseguraron que el 80 % está cumplido o en proceso en un año, pese a «nuestras diferencias, siempre pequeñas, pero legítimas y lícitas», dijo el regidor, que destacó los «puntos de encuentro por el bien de Elche. Algunas cosas puede ser que no hayan gustado, pero siempre han sido decisiones legítimas, tomadas y adoptadas en el marco de la colegialidad y del diálogo permanente y la escucha activa».

Proyectos

PP y Vox aseguran que en este año han «sembrado» ya los proyectos que marcarán el mandato (entre otros citó Jayton, Paseo de Germanías, la reforma de las calles José García Ferrández y Ausiàs March, la reforma del Congreso Eucarístico, el Mercado Central, la ampliación del CEIP Rodolfo Tomás o las plataformas únicas), «proyectos que van a transformar la ciudad (...) Tenemos tres años para seguir combinando proyectos teniendo en cuenta que están prácticamente todos ya licitados y muchos ejecutados». Y destacaron de lo que ha sido la gestión el recorte del 1,5 % de impuestos (lo que afectó al IBI, al ICIO y al IAE), «este ha sido el año de la bajada de impuestos, a pesar del contexto de nuestra provincia y cuando muchos ayuntamientos incluso lo han incrementado un 20 %», dijo el regidor. Se apuntaron el tanto del buen momento económico que supone la solicitud de 1.333 licencias para la apertura de negocios en la ciudad entre febrero y mayo, «un dato apabullante que da buena cuenta del impulso que tiene el pueblo de Elche. Resaltaron haber solucionado el problema con los Fondos Europeos que se han perdido por no cumplirse los proyectos en el plazo estipulado, de lo que en anteriores comparecencias culparon a la gestión de PSOE y Compromís. «Desde nuestro punto de vista ha sido un año positivo», sentenció el regidor.

