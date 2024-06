Pablo Ruz: «Todo el mundo sabía cómo era y que iba a poner un belén en cada esquina de Elche»

Pablo Ruz cumple este lunes su primer año como alcalde, y lo hace razonablemente satisfecho. No lo oculta. Tanto es así que la única tacha que admite es el exceso de exigencia sobre su equipo. Confía en que todos los proyectos saldrán y subraya que también todos están en marcha, aunque algunos en una fase muy incipiente; insiste en que el parking del Mercado Central, que se puede convertir en uno de sus quebraderos de cabeza, se abordará más adelante; y pone el foco en la reforma de la Ley del Palmeral.

Usted mismo siempre ha reconocido que le gustan los detalles. Sin embargo, con tanto primar la estética no, ¿corremos el riesgo de caer en lo superficial en este mandato?

Todo es importante en una ciudad. El arte en Occidente lo producen y lo generan las ciudades, y el arte es imagen, belleza, estética. Estamos combinando el incremento de las ayudas del IBI con el cambio de iluminación y farolas, el cuidado de los huertos, la reforma de calles tan importantes en Carrús como José García Ferrández... Estamos haciendo una gestión muy transversal. Es verdad que me parecen muy importantes esos detalles que son los que en definitiva determinan cómo es una ciudad, pero también hay detalles en la gestión: hacer las cosas más fáciles, que las subvenciones funcionen mejor o poner en marcha una concejalía para discapacidad. Incluso estamos trabajando para que antes de final de año el autobús municipal a las pedanías esté en marcha y estén conectadas con la ciudad con la misma empresa y sirva la misma tarjeta.

Pablo Ruz, en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche, antes de la entrevista. / Áxel Álvarez

Los proyectos estrella dependen del Consell o la Diputación, como el TRAM, la Ronda Sur, Las Clarisas o el Palacio de Congresos. Sin embargo, pasado el primer año, hemos visto fotos, protocolos y poco más...

Las licitaciones son complejísimas. Ya tenemos el protocolo firmado de la Ronda Sur, que no había nada; con respecto al TRAM, tenemos que terminar de definirlo y estamos en ello, y el resto de proyectos están todos encaminados en los pliegos. A día de hoy tenemos el 48% de la inversión comprometida, es decir, iniciándose las licitaciones. Es una cifra que no tiene precedentes en los últimos ocho años. De nada sirve que uno diga que inicia un proyecto con un render si no hay una licitación.

¿Qué pasará si Transportes no paga las expropiaciones?

No contemplo esa opción. Es que llevan sin invertir en Elche, salvo en el desdoblamiento de la autovía del aeropuerto, diez años.

¿El Ayuntamiento de Elche adelantará el dinero?

Sí, eso lo tiene que anticipar el Ayuntamiento, ya veremos si con un préstamo o cómo, pero el ministerio tiene una responsabilidad no sólo moral, también administrativa. Sigo esperando a que me dé cita el señor Puente.

Tram que es Tram

¿El Tram es un Tram?

El Tram es un Tram, sí, y es una inversión de más de 120 millones de euros. En este mandato veremos la primera fase de la primera línea.

Mazón prometió 200 millones para el Tram. ¿Qué pasa con los otros 80 millones?

También está la reforma de las avenidas de la Libertad, Alcalde Vicente Quiles y del Ferrocarril, y todo suma unos 180 millones

¿Qué plan hay para Las Clarisas?

Estamos haciendo el pliego. Las Clarisas será subsede del Museo de Arte Moderno de la Comunidad Valenciana, queremos que tenga una biblioteca para dinamizar el centro; y sala multifunciones en la capilla, recuperando la tracería gótica original, con el desmantelamiento de los forjados. Pagaremos el proyecto con una partida genérica de proyectos, y el Consell ejecuta. De todas maneras, Las Clarisas están a toda vela, con una oferta cultural brutal.

¿Por qué se ha demorado tanto el proyecto?

Porque el Consell ha tenido que hacer unos ajustes brutales este año en cuanto a presupuestos. Al final, le dijimos al presidente Mazón que nosotros nos hacíamos cargo del proyecto y ellos de la ejecución, y les pareció una buena idea.

¿Estará en este mandato?

Sí, por lo menos traer las colecciones de arte moderno sí.

Pablo Ruz, en su despacho, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

A este ritmo, ¿veremos algún día la sede la Diputación abierta?

Espero y confío en que sí. El edificio ya es de la Diputación, está escriturado, y esto nos permite a todos tener mucho más margen, pero es una inversión de más de 4 millones de euros, a los que se suman los 4 millones por la compra de los terrenos de Unirroyal para el Palacio de Congresos, los 2 millones de la Acequia, o los 2 millones de la Fundación Salud Infantil.

Ya, pero si se compran edificios y luego no se ponen en marcha...

Ya, pero lo importante es adquirirlo y luego hacer un proyecto. No se puede hacer un proyecto de un espacio que no es tuyo. Ahora la Diputación, con Juan de Dios Navarro a la cabeza, que, además, lleva Cultura, va a empezar con el proyecto y a ver qué hacemos con el edificio. Aparte del acceso al Gran Teatro, aparte de sala de exposiciones para el Ayuntamiento, habrá que ver las necesidades de la Diputación, y también puede tener Suma un espacio fijo.

El Mercado Central por fin ha dado un paso importante para que se desbloquee el proyecto. Sin embargo, han vuelto a aplazar la cuestión del aparcamiento. ¿Habrá parking?

Nunca hemos aplazado la cuestión del aparcamiento. Siempre hemos dicho que primero Mercado y parking después. Primero iniciar las obras, la ejecución, y luego veremos el parking, cómo, qué acceso, qué salida, qué dimensiones, qué profundidad, teniendo en cuenta que hay un perímetro hecho en la plaza de las Flores. Por eso, me parece una irresponsabilidad abrir ahora el melón del parking cuando hemos abierto el melón del Mercado Central.

La Maredéu, el Miura o fotos con el rey y Mazón, en la mesa de su despacho. / Áxel Álvarez

De lengua histórica a lenguas históricas

Se comprometió a gobernar para todos. ¿No es incompatible con la modificación del reglamento del valenciano o el protagonismo que se le da a las manifestaciones religiosas dentro de las instituciones?

Al contrario. El reglamento busca gobernar para las dos lenguas. Lo que no puede ser es que hubiera un reglamento que decía que la lengua histórica es el valenciano. La lengua histórica de Elche es el valenciano y el castellano. Elche, antes de ser parte del Reino de Aragón, fue del Reino de Castilla. Si nos ponemos a lenguas históricas, ¿por qué no el árabe? La lengua histórica es el valenciano y el castellano, y lo que dice el reglamento es que vamos a promover el uso y el conocimiento de ambas.

¿Ha sido una cesión a Vox?

No, ha sido una decisión personal.

¿Era necesario si no había conflicto en Elche?

Sí ha habido conflicto, incluso denuncias de algunas asociaciones que nos preguntaban que por qué no era bilingüe la cartelería.

¿Hay un exceso de manifestaciones religiosas?

En una ciudad en la que el Parque es propiedad de la Virgen y pagamos un alquiler a la Maredéu... Son comentarios del cuarto partido de esta ciudad, que es Compromís.

Pablo Ruz, junto a la Maredéu del Salón de Plenos. / Áxel Álvarez

Multitarea

Ya tiene en su haber dos salidas de su Ejecutivo. ¿Se equivocó a la hora de confeccionar la lista?

Hay que darle normalidad a las entradas y salidas en un equipo, como en el caso de Tito Costa. En el de José Navarro, hubo un error que él ya asumió, y el comportamiento de algunos partidos ha sido profundamente fariseo. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de las personas que elegimos para el equipo.

¿Y de qué se arrepiente?

Como alcalde, a veces, me arrepiento de meter demasiada caña a la gente, de ser demasiado exigente. No se puede tensar tanto la cuerda en cuanto al equipo. Soy un poco intenso y multitarea, quiero que todo el mundo sea así, y no puede ser.

¿Es éste el Gobierno local con más asesores de la historia?

Eso dicen los que tienen más dedicaciones exclusivas de toda la historia en la oposición.

¿No es incoherente que dé esas dedicaciones y luego lo recrimine?

No lo recrimino, lo recuerdo, y lo cierto es que los asesores están trabajando y la oposición no está trabajando todo lo que debiera.

Hablábamos antes de detalles y estética. ¿Es estético pagar los desayunos de las reuniones municipales con cargo al erario público?

Son 300 euros al mes en desayunos de trabajo que cualquier institución hace. Es puro sentido común. Quiero una oposición que haga oposición de verdad, que fiscalice, no que esté en lo estético y en lo superfluo.

¿Vox ha acabado escorando al PP más a la derecha?

Estamos encantados con Vox en Elche. Al frente está Aurora Rodil que es médico de familia y tiene una perspectiva muy amplia de la sociedad, y nos sentimos muy cómodos y muy satisfechos de la labor de un gobierno muy unido y cohesionado.

Pablo Ruz, en su despacho, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

Palmeral y urbanismo

Se define siempre como un defensor del patrimonio. Sin embargo, son varias las ocasiones en las que se ha mostrado partidario de modificar la Ley del Palmeral...

Es que la vamos a reformar.

¿Y no se podría abrir la puerta a que la protección decayera?

Modificaremos la ley siempre con unos parámetros claros, lo que no puede ser es que la ley exija tener un informe de afección al Palmeral para rehabilitar el Capitolio y convertirlo en sede de una universidad. El Palmeral no está en medio del desierto del Sáhara, está rodeando una ciudad que tiene sus necesidades, su evolución urbanística y su propia fisonomía. El Palmeral es un espacio urbano y, de hecho, el palmeral del campo de Elche no es patrimonio Unesco. Protección máxima a los huertos, a las sendas de los huertos, pero es que hemos tenido problemas hasta con la alfalfa en el Hort de Pontos. Una cosa es la protección de los huertos y otra el talibanismo absurdo de la zona de amortiguamiento. Habrá que buscar una fórmula intermedia, pero no complicar la burocracia en torno al desarrollo urbanístico de la ciudad. La reforma de la ley tiene que desburocratizar. Soy historiador del arte y creo que nadie puede poner en duda mi defensa ultranza del patrimonio de esta ciudad, pero necesitamos sentido común.

Dijo que le iba a dar una solución a la rotonda de l’Aljub, que es uno de los puntos más conflictivos desde el punto de vista del tráfico. ¿La tiene?

Vamos a aprovechar toda la reforma en movilidad de ese entorno coincidiendo con la puesta en marcha del pabellón adaptado para que, en lugar de incorporarse los vehículos desde El Corte Inglés a la rotonda de l‘Aljub, haya una alternativa bordeando Bomberos hacia la rotonda para salir hacia Crevillent. Luego, hay que replantear todos los accesos y salidas del pabellón adaptado. Estamos en ello, y tiene que se una realidad este año porque el pabellón estará en marcha en diciembre.

Llevamos ocho años con la ampliación del Parque Empresarial, y aún se retrasará un poco. A este paso, ¿habrá que esperar diez años para tener el Porta d’Elx?

Vamos a intentar que sea menos, pero necesita tiempo, porque estamos iniciando el expediente del Porta d‘Elx, que no había nada, y es un proyecto muy ambicioso. De todas maneras, este año, o como muy tarde en 2025, empezarán las obras en el Parque Empresarial. Lo más importante cuando un proyecto está en casa es que esté iniciado. El problema es que ha habido muchos proyectos en casa que no estaban iniciados y hemos perdido un tiempo valiosísimo.

¿Hay plan B al Porta d’Elx para tener suelo para grandes parcelas a corto plazo?

No hay prevista otra alternativa en este mandato antes que el Parque Empresarial.

Pablo Ruz, en su despacho, en un momento de la entrevista, con la figura de Cantó en primer plano. / Áxel Álvarez

Más alturas

¿Qué se va a hacer con el Plan General de Ordenación Urbana?

Seguir desarrollándolo y hacer modificaciones puntuales. Ahora mismo no está en mi cabeza meterme en un nuevo Plan General. Con el que hay se puede avanzar, por ejemplo, en cuanto a las alturas. ¿Por qué Elche no puede tener edificios de ocho o diez alturas en las afueras? ¿Por qué el E-21 no puede tener diez o doce plantas? Mientras queden sectores en desarrollo como el E-21, el E-24, el E-16 o el E-37 hay que consumir el Plan General.

¿Hay margen para llegar a la bajada de impuestos del 3% que prometieron en su día?

De forma progresiva en este mandato, sí. Hemos bajado el 1,5 %, este año intentaremos bajar en torno a esa cifra y seguiremos progresivamente. Somos, además, el único municipio de nuestro entorno que no ha subido el IBI y no hemos tenido problemas de liquidez.

¿Cómo son las relaciones con la oposición en estos momentos?

Cordiales, como deben ser. No sabemos quién es nuestro interlocutor, si es Alejandro Soler o algún otro concejal, pero vamos capeando el temporal como podemos, y con el cuarto partido de esta ciudad, que es Compromís, cordialidad.

El balance

Dígame un error y un acierto del PP en este primer año…

Un acierto, por ejemplo, ha sido duplicar el personal de Contratación, haber incrementado las ayudas del IBI, la Concejalía de Discapacidad... En lo personal un acierto ha sido tomar el toro por los cuernos con respecto a la gestión de Palmeral, querer poner la ciudad bonita, la Navidad... ¿Un error? El PP no ha cometido ningún error, el error lo he cometido yo: la sobreexigencia al equipo.

Pablo Ruz, en su despacho, en un momento de la entrevista. / Áxel Álvarez

¿Y de la oposición?

Un error de la oposición es hacer una política de fiscalización cosmética basándose permanentemente en lo superfluo. No he engañado a nadie: todo el mundo sabía cómo era Pablo Ruz y que iba a poner un belén en cada esquina de Elche. ¿Un acierto? Los grandes temas, salvo cosas puntuales, han salido por acuerdo. No está siendo una oposición destructiva, aunque sí que es verdad que no se puede criticar lo que tú has hecho antes.

¿Una asignatura pendiente?

Es que está todo en marcha... Bueno, nos falta una cosa: que el Consell nos confirme los 2,7 millones de euros para el Rodolfo Tomás Samper de El Altet.

¿Y un reto?

Sacar todas las contrataciones adelante en el Ayuntamiento de Elche, que no haya muchas impugnaciones y que los pliegos no se queden desiertos.

