Los taxistas de Elche se defienden y reciben el apoyo de los de Alicante

Taxistas de Elche insisten por enésima vez que el problema de la movilidaden el aeropuerto de Alicante-Elche no es una cuestión que solo les atañe a ellos y aseguran que están haciendo un sobreesfuerzo, no ahora sino en los últimos años, para poder atender a los viajeros que aterrizan en El Altet en esta temporada alta. Asimismo, desde el sector del taxi de Alicante se muestra la solidaridad con los compañeros ilicitanos y consideran que una posible solución a corto plazo podría ser la reciprocidad en los servicios, de manera que taxistas de Alicante les puedan apoyar en determinadas bajadas de bandera.

El caso es que buena parte de los taxistas de Elche están cansados de que se les señale, que se dé a entender que no trabajan o que no están donde deberían estar, ni en el casco urbano de Elche ni el aeropuerto. Ante ello, diversos taxistas se han puesto en contacto con este medio para aportar fotografías y declaraciones con el objeto de asegurar que solo se muestran imágenes de lo malo, es decir, que no hay taxis de madrugada, y para afirmar que esto ocurre en momentos puntuales, cuando coinciden en aterrizar varios aviones que llegan con retraso y a partir de las doce de la noche por lo general. A su juicio, la inmensa mayoría del tiempo el servicio es normal y adecuado.

Destino final

Los taxistas insisten en que no es su culpa que lleguen varios aviones a la vez cuando ya no hay transporte por autobús, y que ante esta situación son ellos los que están solos para llevar a los pasajeros a su destino final.

Taxis a la espera de pasajeros, esta mañana en el aeropuerto / Áxel Álvarez

Muchas veces, los trayectos son a Torrevieja o a Calp, por lo que prácticamente se tarda una hora en llegar y otra en volver al aeropuerto, y los taxis son los que son porque están regulados por turnos.

Alicante también se pronuncia

Ante esta situación, desde los taxistas alicantinos, su máximo representante, Francisco Sánchez, deja claro en primer lugar que no quieren hacer nada que no sea en coordinación con sus compañeros ilicitanos, con los que tienen frecuentes reuniones y contactos. Es decir, ni se les ocurre, ni pueden, invadir competencias de sus compañeros.

A renglón seguido, al igual que recuerdan los profesionales del volante que ejercen en Elche, insisten en que las licencias temporales, para que más taxis operen aquí en temporada alta, como ocurre por ejemplo en las Islas Baleares, no son la solución para este verano. Y no lo son porque de momento la ley del taxi de 2017 lo prohíbe. Habría que modificarla por tanto, y eso supone largos trámites que hacen inviable esta iniciativa a corto plazo.

Cambio a destiempo

"Para este año no va a llegar esa modificación de la ley. Por tanto, tal vez la alternativa sería algún tipo de reciprocidad en aquellos que son de servicio de retorno a nuestra área. Pero eso, en el caso de que se concrete, no sería realidad a lo mejor hasta mediados de julio o mediados de agosto", expone Francisco Sánchez.

La idea sería por tanto que taxis de Alicante pudieran operar en el aeropuerto siempre que el destino del pasajero fuera su propia área delimitada o alguna que coincida con la ruta de regreso. Así mismo, en reciprocidad, taxistas de Elche podrían recoger, por ejemplo en la estación de Renfe, usuarios que tengan como destino el municipio ilicitano. "Pero no hay nada sustanciado", remarcan desde la agrupación de taxistas alicantinos.

