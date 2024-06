Realizan el estudio geológico para el proyecto del Mercado de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha comenzado el estudio geológico que tendrá que incorporar al proyecto de rehabilitación del Mercado Central y que el arquitecto valenciano Tomás Llavador deberá entregar a los responsables municipales antes del 15 de julio. La fecha es clave para proceder con la posterior y farragosa tramitación que tiene que permitir cerca de dos meses más tarde, en septiembre, que se pueda licitar las obras por un montante que asciende a diez millones de euros y que precisa de un concurso de empresas aspirantes que se tiene que publicar por su montante en el boletín de la Unión Europea.

El pasado lunes un equipo utilizaba un aparato de sondeo a pie de la vía y este martes se ha realizado en profundidad en la calle Plaça de la Fruita, lo que ha obligado a cortar el acceso de peatones. En la citada vía se realizaron buena parte de las catas arqueológicas que deberían haber servido para que saliera adelante el proyecto adjudicado en 2015 a la mercantil Aparcisa, del que desistió el equipo de gobierno el pasado mandato por el supuesto daño que suponía el paso de vehículos al aparcamiento subterráneo que se iba a construir bajo el mercado por su proximidad a un patrimonio Unesco, como era la Casa de la Festa y, consecuentemente con ello, al Misteri d’Elx.

Catas este martes junto al Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Consejo de administración

Como explicó el gerente de la empresa pública Pimesa, Antonio Martínez, una vez recepcionado el proyecto de ejecución a mediados del próximo deberá pasar por la junta de gobierno local y de ahí aprobarse por el pleno de la corporación municipal para que ellos puedan asumir a partir de ese momento la encomienda de gestión. Para ello será necesario otro trámite más, como es la convocatoria ya en agosto de un consejo de administración para aprobar el pliego y poder sacar a licitación las obras a principios de septiembre. Posteriormente se abrirá un plazo de 30 días para que puedan concurrir las empresas interesadas. De forma paralela, el proyecto básico tiene que pasar por la Junta Gestora del Palmeral y remitirse a la Conselleria de Cultura.

Visto el interés del alcalde, Pablo Ruz para poner en marcha el proyecto cuanto antes, es más que probable que no escatime ni con la celebración de una pleno extraordinario si hiciera falta para no esperar a la fecha del 29 de julio, que será la del pleno ordinario en el cual debería autorizarse la encomienda a Pimesa. El plazo de ejecución de los trabajos, para crear un mercado tradicional pero también gastronómico, con 23 puestos de venta sedentaria y cuatro dobles (es decir, hasta ocho) de gastronomía, oscilará entre los 18 y los 20 meses porque tiene que incluir la reurbanización del entorno y, lo que es más importante, la puesta en valor de los Baños Árabes que se encuentran en la puerta oeste del mercado, donde se ha previsto rebajar la cota de parte de la calle, entre otras actuaciones. El refugio de la Guerra Civil no se tocará.

Proyecto del mercado de Elche / INFORMACIÓN

Luz natural

El mercado se quedará en una única planta, eliminándose la superior, lo que unido a una serie de claraboyas sobre la cubierta, le dará gran cantidad de luz natural. Los negocios de ocio, según el proyecto, estarán ubicados alrededor de una pequeña plaza interior con mesas altas y sillas, mientras que en las calles exteriores también se prevé que pueda existir una continuidad de estos, que tendrían la posibilidad de acceso mediante puertas abatibles o bien colocar barras, lo que no está definido. Por ahora se desconoce qué pasará con el aparcamiento que el alcalde Pablo Ruz deberá rescatar bajo la Plaza de las Flores para contentar a los placeros.

