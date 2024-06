Lo que opinan políticos y empresarios sobre la situación del aeropuerto de Alicante-Elche

Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), su presidente, Salvador Navarro, considera que la solución al problema de la movilidad en el aeropuerto de Alicante-Elche pasa por ampliar las licencias de taxi en breve y dar mayor entrada a los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Por su parte, Salvador Pérez Vázquez, presidente de Cedelco (Círculo Empresarial de Elche y Comarca), expone: «Es vergonzoso que haya colas y colas de turistas con maletas, con niños..., esperando una solución o poder coger un medio de transporte para ir a los hoteles o al destino que hayan escogido por el que han venido al aeropuerto».

Necesidad de transporte eficaz

Bajo su criterio por tanto hay que buscar soluciones porque "no puede ser que haya falta de servicio de taxi en un aeropuerto donde cada vez hay más vuelos, por donde cada vez pasan más pasajeros. Es un aeropuerto que está en auge y el servicio de transportes no está a la altura.

Taxis en el aeropuerto / Áxel Álvarez

Para Pérez Vázquez está claro que tiene que haber más taxis, pero además esto "visibiliza la necesidad de generar un transporte público más eficaz, como pueda ser el tranvía, con lo cual, pues, hay que intentar agilizar la conexión por tranvía, que es necesaria. Hay demanda para hacer esa inversión en Alicante, que no se demore más y, mientras tanto, hay que mejorar el servicio de taxis o de autobús. Se tiene que hacer, pero no puede perder Alicante potencial económico y turístico por no estar nosotros a la altura de dar el servicio".

Medidas del Ayuntamiento de Elche

Por su parte, desde los ayuntamientos de Elche y Alicante también tienen clara su postura. «Somos plenamente conscientes de que existe un problema, por eso desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha medidas para paliarlo. Hemos iniciado los contactos con las VTC. Estamos a la espera de las 24 licencias nuevas y es urgente que Dirección General autorice las licencias estacionales para poder cubrir el servicio». Así se manifestaba este lunes el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Pero remarcaba a su vez que el taxi no es el único medio y que, por tanto, «hay que incrementar frecuencias y trayectos vía autobús, hay que mejorar y ampliar el transporte interurbano y nocturno, y desde luego el Gobierno de España debe resolver el problema de la conectividad vía tren hasta el aeropuerto».

Ruz recuerda que Elche tiene unas condiciones muy concretas: un aeropuerto de 16 millones de pasajeros y una estación AVE, y que «las licencias son limitadas. Se ha de estudiar la posibilidad de que la ley contemple la singularidad de nuestro municipio y se nos permita ampliar licencias».

Asimismo, desde Alicante, el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, señalaba que, aunque las competencias sobre el servicio de taxis en el aeropuerto residen en el Ayuntamiento de Elche, el equipo de gobierno de Alicante trabaja con Ruz y la Generalitat para «buscar soluciones urgentes a un problema que afecta a las principales ciudades de la provincia, y especialmente a las de mayor reclamo turístico».

