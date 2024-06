PP y Vox prevén un desvío de 4,1 millones del presupuesto para horas extras y contrataciones

Los 93 millones de euros que se destinaron para el pago de sueldos (capítulo 1) en el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Elche para 2024 (que ascendió a 266 millones de euros) se quedará cortos para este ejercicio y por ello en la pasada junta de gobierno se aprobó una partida complementaria de 4,1 millones de euros, mediante una modificación presupuestaria para garantizar el abono bien horas extraordinarias, contrataciones de más trabajadores o los complementos que se van a abonar a más de 70 funcionarios por su dedicación especial. Así lo ha explicado hoy el edil de Hacienda, Francisco Soler Obrero, destacando que buena parte de las áreas municipales tienen déficit de plantilla y, si se quieren hacer cosas, la solución no es pararse sino aumentar las contrataciones.

El edil de Estregia Municipal, junto al alcalde y la teniente alcalde, el día que se presentó el presupuesto 2024 / INFORMACIÓN

Próximos ejercicios

El concejal explicó que muchas de las cuestiones del trabajo diario estaban atrasadas desde que llegaron porque no había suficiente personal para su gestión. "Hay una falta de personal en el Ayuntamiento bastante importante", simplificó. Los 4,1 millones de euros son casi dos puntos de todo el presupuesto, una cantidad que es muy elevada y que, según el responsable municipal, no irá a menos en próximos ejercicios. Es decir, que en algún momento se tendrán que consolidar estos puestos de trabajo porque hacen falta porque no se trata de un problema puntual. Soler Obrero defendió la gestión municipal que se está haciendo, dijo que esos 4,1 millones de euros son una previsión, pero que "la necesidad es más que evidente" y puso sus áreas como ejemplo: "Un motor como Urbanismo y Hacienda tiene problemas de personal".

