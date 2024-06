El PSOE alerta de las consecuencias del "excesivo" gasto "caprichoso" del PP y VOX en Elche

El PSOE de Elche ha mostrado su preocupación ante el que consideran "excesivo" gasto que se está realizando desde que PP y VOX están al frente del Ayuntamiento. “Este gobierno municipal no solo es carísimo para los ilicitanos, sino que no es prudente con el gasto de los ahorros y no tiene ninguna planificación del presupuesto”. Así ha definido la concejala Patricia Maciá la gestión del dinero público por parte del gobierno de Pablo Ruz y VOX a cuenta de la comisión de Hacienda celebrada esta mañana. En el orden del día de la citada comisión municipal aparecen dos modificaciones presupuestarias por valor de 6’3 millones de euros, de los que 5’5 millones proceden del Remanente de Tesorería de Gastos Generales. “En dos meses han hecho 7 modificaciones al presupuesto con cargo del remanente (la 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11) por valor de 25.356.426’42 euros, de los 27’5 millones que generó el presupuesto de 2023. Salvo algunas cuestiones de obligado cumplimiento y que se considera necesario, el gasto del dinero ha sido un tanto caprichoso porque se suplementan partidas que ya están colmadas de dinero”. Para la edil, el señor Ruz “tiene agujeros en las manos gastándose el dinero de todos subiendo partidas de mantenimiento, fiestas o una millonada al capítulo de Personal”.

Destino del dinero

“¿Ese dinero ha ido a ayudas al alquiler?, ¿ayudas al inicio del curso escolar? ¿Ayudas a sectores productivos?, ¿a reactivar el sector del comercio? ¿A paliar el deterioro de la vivienda? No.” Maciá ha manifestado que vuelven a subir 4 partidas que ya aumentaron a finales de abril y que dan de baja partidas que crearon en esa fecha. “Crearon partidas de ayudas a la emancipación juvenil, a la vacunación infantil o la subvención del bono de comercio y hostelería por 300.000 euros y ahora las dan de baja. ¿Qué clase de planificación es esa? ¿Por qué eliminan 300.000 euros para los bonos comercio cuando pueden suplementar los fondos que nos ha concedido la Diputación para alcanzar a más personas?”

Proyectos que no se van a incorporar

Entre los expedientes ,siempre según informa el grupo municipal socialista, el gobierno local ha hecho una relación de 15 partidas cuyo importe va a destinarlo a otras partidas al ser proyectos que ya han finalizado o no se van a ejecutar. “Entre ellas está la partida de Rte.20 Construcción del Centro Sociocultural El Altet, financiada con préstamo de 300.000 euros. Ese dinero pasa de año en año porque está financiada con préstamo hasta que se use. Si el gobierno local no la ha incorporado es porque no la va a usar. La contestación del concejal de Hacienda es que hasta que la Generalitat no dé el visto bueno a la cesión de las antiguas escuelas del Altet, han preferido usar ese dinero para otras partidas”.

En mayo de 2022, el Consejo de Administración de Pimesa dio el visto bueno al estudio previo del centro sociocultural presentado por el estudio de arquitectura COS ASOC, un proyecto valorado en 1’5 millones y que pretendía rehabilitar los dos bloques existentes, crear dos bloques de nueva planta etc. “Que esté el dinero en una partida con préstamo, da garantías de que haya financiación para el proyecto, independientemente de que la Generalitat dé el visto bueno. ¿tanto les molesta tener ese dinero para el centro sociocultural de El Altet?”.

Capítulo de Personal muy tensionado

Maciá ha hecho referencia a los más de 4 millones de euros que ha subido el capítulo de Personal para refuerzos y servicios extraordinarios. “Nunca se ha subido tanto estas partidas. Han pasado de 93’5 millones a 98’1 millones en el capítulo 1, un capítulo que está muy tensionado. No sé cómo van a afrontar todos estos gastos de subidas de sueldos y exceso de horas extras para el presupuesto de 2025”.

Además, el informe de Estabilidad Presupuestaria de Intervención indica de nuevo que hay más gastos que ingresos. “A día de hoy hay una inestabilidad de -13.571.193 millones de euros, con las reglas fiscales activas. El uso indiscriminado de los ahorros afecta negativamente al equilibrio presupuestario y sí o sí, si siguen con este ritmo, van a tener que recortar partidas con un plan de ajuste o inejecutar proyectos para que les cuadre el presupuesto a final de año. Llevamos tiempo advirtiéndolo”.

Fundación Fuego de María, 15.000 euros

La modificación nº11 crea 8 partidas nuevas para el presupuesto. “Llama la atención la de ‘Convenio Fundación Fuego de María’ que parece ser tiene relación con recién distinguido Benefactor de la Infancia, que no tiene ni sede en Elche ni aparece en el registro municipal de entidades y les van a dar 15.000 euros, mientras colectivos como ANOA tiene 4.000 euros o Integra-T tiene 8.000 euros”.

Las bases de ejecución de las subvenciones indican lo siguiente: “podrán solicitar subvenciones las asociaciones y entidades que estén legalmente constituidas (…) así como en el Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana con una antigüedad mínima de un año (…) y disponer de sede o delegación permanente (…) a excepción de que acredite que el programa irá destinado a Elche y deberá acreditar el número de beneficiarios”.

De momento, según la edil, no hay información sobre qué se va a hacer con este convenio ni a qué va dirigido.

En resumen, Maciá sentencia: “No hay prudencia en el gasto, falta planificación, falta personal en Hacienda y todo ello, tarde o temprano, tendrá consecuencias”.

