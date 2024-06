Más de 5.000 turistas al día aterrizan en el aeropuerto de Alicante-Elche en horarios en los que apenas hay autobuses

Una media de más de cinco mil pasajeros al día aterrizan en el aeropuerto de Alicante-Elche prácticamente cuando apenas quedan conexiones por autobús con las localidades más turísticas de la provincia. Y esto ahora en junio, y entre semana, porque de cara a julio y agosto, y sobre todo de viernes a domingo, las cifras pueden dispararse mucho más. Esta puede ser en parte la explicación de por qué en un aeropuerto europeo tan moderno (y sin conexión ferroviaria) se registran sobre la medianoche colas de pasajeros que se ven abocados a armarse de paciencia, recurrir a taxis que, no obstante, no son capaces de absorber toda la demanda que llega de golpe y que se agrava más cuando se solapan de noche los aviones programados con los que aterrizan con retraso en origen.

Temporada alta

Y las colas también pueden tener su explicación en el dato que aportó el Ministerio de Industria y Turismo este mismo martes: el mayor incremento interanual de llegadas internacionales se ha dado en el aeropuerto de Alicante, con un 15,8 % respecto a los datos de mayo del 2023. Lo cierto es que a las compañías de autobuses que operan en la estación aeroportuaria no les es rentable ofrecer un servicio que coincida con el amplio horario de aterrizajes que registra El Altet, ni siquiera en temporada alta. Y menos aún estar pendientes de los retrasos de algunos vuelos para que el bus no se marche. Y, por supuesto, no hay servicios capaces de cubrir, con la frecuencia deseada por el pasajero, todas las rutas que llevan a los numerosos y atractivos destinos turísticos que presenta esta provincia.

Problemas de transporte nocturno

Algunas de las localidades emblemáticas sí que tienen conexión vía autobús desde el aeropuerto desde primera hora de la mañana, pero no así conforme se acerca la noche y, sobre todo, a partir de las 23 horas. Para este martes estaban programados 181 aterrizajes. Prácticamente una treintena de ellos, un 15% aproximadamente, tenía previsto tomar tierra a una hora que entre que sales del avión, recorres los centenares de metros para recoger las maletas o directamente sales del aeropuerto, averiguas en qué planta están las salidas de autobuses y cuál de todos es el que puede llevarte a tu deseado destino final, hace casi imposible llegar a tiempo para subirse a uno de ellos.

La que sin duda está mejor conectada es la ciudad de Alicante. Aquí la línea C-6 opera los 365 días del año, con conexiones cada hora a partir de las doce de la noche de lunes a sábado y desde las 23.20 horas domingos y festivos. Por la mañana, a partir de las 7 horas (6.20 si es domingos y festivos) ya hay frecuencias cada 20 minutos. Sin embargo, ésta es la excepción. Por ejemplo, para trasladarse hasta Benidorm entre semana hay salidas prácticamente cada hora entre las 7 y las 23 horas. A partir de esa hora, ya hay que recurrir a un taxi o haber precontratado un vehículo de alquiler con conductor (VTC).

Limitaciones del servicio

Para Calp, por ejemplo, según la información que ofrecen las compañías concesionarias en sus respectivas webs, el servicio de bus se presta entre las 9 y las 17 horas; para Xàbia, de 7 a 18 horas; y para alcanzar Torrevieja, de 8 a 21 horas. Otras conexiones que también hay establecidas son las del aeropuerto con Benitachel, Teulada, Benissa, Murcia o incluso València, pero con frecuencias más escasas. Ante ello, el Consell aseguraba este lunes que va a potenciar las líneas de autobús, mientras el Ayuntamiento de Elche confía en que lleguen a tiempo para este verano 24 nuevas licencias de taxi, entre otras medidas, para remediar las polémicas colas en el aeropuerto y no se repita la mala imagen de cara al turismo.

