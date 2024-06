Malestar en las ONG de Elche por la ayuda a una fundación religiosa foránea

La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche se puso en contacto este miércoles con las ONG locales para evitar equívocos y garantizarles que los 15.000 euros que se destinarán a la Fundación Fuego de María no saldrán de los recursos del área, destinados a llevar a cabo proyectos solidarios locales. La noticia, que se conoció este pasado martes en el transcurso de la comisión, había generado un profundo malestar entre los colectivos porque nunca se habían encontrado con esta situación.

El enfado no viene por el hecho de que tenga un objeto religioso la Fundación, pues algunas ONG de Elche lo son, o que el motivo no sea necesario o importante, sino porque nunca había pasado nada parecido ni se habían permitido iniciativas para colectivos sin relación con la ciudad, como era el caso; además de no saber ni de quién partía la idea, si del propio Ayuntamiento o de la Fundación o de dónde saldría el dinero cuando muchos de sus proyectos, tras pasar los trámites de petición de ayudas, no se pueden ejecutar porque se eligen otros. Como dijo la edil de Compromís, Esther Díez, las iniciativas de cualquier índole que promueven estas organizaciones se deciden por una concurrencia competitiva habida cuenta que no hay dinero para todos.

La propuesta de conceder 15.000 euros a la Fundación Fuego de María parte de la concejala de Vox Aurora Rodil, edil de Familia e Infancia, desde donde supuestamente tendrá que salir estos fondos a beneficio de un proyecto en Perú para abolir la prostitución en niñas con la construcción de un centro educativo que llevaría el nombre de Elche, según las explicaciones que dio la proponente. La Fundación Fuego de María cuenta entre sus miembros con el párroco Ignacio María Doñoro, quien el pasado mes de abril recibió de manos del alcalde, Pablo Ruz, el primer premio «Benefactor de la Infancia», un galardón que se ha creado con carácter anual a propuesta de Vox. La Fundación carece de sede en Elche y de responsables; es decir, no tiene vinculación alguna con la ciudad.

Lastra habla con Ruz en un pleno / Áxel Álvarez

¿Cooperación o Infancia?

Fuentes consultadas por el diario consideran que el expediente de concesión se tendrá que argumentar muy bien habida cuenta que el objeto social que se pretende se ajusta a la labor del área de Cooperación y no al de Infancia porque admitirlo como tal sería abrir la puerta a ayudar a cualquier iniciativa nacional o internacional, lo que no es el objeto preferente de la administración local. La edil de Cooperación quiso que las ONG tuvieran claro que ni era iniciativa suya y no quiere que haya malentendidos con la labor que se está prestando.

