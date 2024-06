El 65% de las personas que deciden suicidarse lo confiesan antes a su médico

Los profesionales señalan que, a la hora de evaluar si hay ideas suicidas en un paciente, es importante conocer si son creyentes porque «la religión es uno de los grandes factores protectores del suicidio». Desde la Sociedad Española de Suicidiología indican que como la mayoría de confesiones religiosas consideran un «pecado» acabar voluntariamente con la vida es poco común que quienes son practicantes opten por estas vías. Por otra parte, relataron que no es infrecuente que aparezcan estas ideas en el curso de un duelo agudo por la creencia de que no pueden seguir en la vida sin esa persona por el dolor que les genera. En este sentido, los profesionales explicaron que, cuando no hay creencias religiosas, hay que evaluar la expectativas de lo que el paciente piensa que hay después de la vida para que no opten por el suicidio como la única forma de dejar de sufrir, ya que la mayoría de los pacientes ven el suicidio como una solución a problemas que suelen ser temporales tras arrastrar momentos de presión. Durante la jornada inaugural del seminario en la UNED, se abordó la relevancia que tiene la entrevista motivacional como herramienta en crisis presuicidas y se debatió acerca de los problemas emocionales derivados de la actividad policial.

La cita continuará hoy, a las 10.30 horas, abordando el impacto de las redes sociales y el fenómeno «cibersuicidio» y habrá una mesa de debate a partir de las 11.45 horas en la que expertos harán aportaciones para prevenir las ideas suicidas en niños y jóvenes.