Absuelto un importador de calzado asiático de pagar al fisco 252.000 euros por envíos a Elche

La sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha eximido a una empresa de importación de calzado y bolsos que acababan mediante contenedores siendo distribuidos desde el polígono de Carrús en Elche de pagar al fisco 252.000 euros porque considera el expediente que sirvió para declarar dicha liquidación se basa en que la empresa formaba parte de una trama que recibía de forma opaca contenedores desde Asia que, más tarde, se vendían «en negro». Ahora bien, no existe sentencia penal que «nos permita afirmar su existencia (de la trama)» por lo tanto, da la razón al recurrente y anula la resolución del Tribunal Económico Administrativo (TEA). Es más, a este se le condena en costas porque, dice el fallo, «la indudable vinculación entre dicha supuesta trama y los hechos que aquí se imputan al obligado tributario hacía necesario que la inspección hubiese paralizado sus actuaciones hasta que hubiese finalizado las penales» lo que no hizo.

El asunto nació a raíz de una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ordenando en 2021 una nueva liquidación de la empresa importadora sobre los impuestos de Sociedades de 2012 y 2013 tras un acta de inspección, lo que incluía no solo las cuantías dejadas de pagar sino las sanciones correspondientes y los intereses de demora al considerar que se trataba de «infracciones tributarias muy graves» las autoliquidaciones que se habían practicado. La empresa había nacido un año antes, en 2011, para el comercio mayor de calzado, peletería y marroquinería, y que para la inspección formaba parte de «una trama de empresas cuyo objeto es el fraude a la Hacienda Pública, que ha sido utilizada, entre otros, por el obligado tributario para ocultar operaciones de compraventa de mercancías».

La administración sostenía que en esos dos años importó la mercantil hasta nueve contenedores aunque a nombre de otras dos sociedades que «simulan la posterior venta de dicha mercancía», lo que suponía que «tanto los proveedores chinos de la mercancía como la empresa que realiza los trámites de las importaciones» emitieran sus facturas a nombre de dos sociedades inexistentes. En realidad, la mercancía acabó en la empresa defraudadora. Así, decía la inspección la mercantil,«no ha contabilizado la compra de la mercancía y gastos inherentes a su adquisición ni la subsiguiente venta, lo que unido a la inexistencia de información acerca de la venta de la mercancía ha provocado que la renta obtenida y no declarada por el obligado tributario en estas operaciones se haya calculado mediante la aplicación del régimen de estimación indirecta.

Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez

Gestión "opaca"

La gestión de los contenedores «de manera opaca» se hizo a través, decía la inspección, de una organización empresarial que ejerce una actividad real en el sector de la importación de contenedores de China, fundamentalmente calzado y textil, aunque también de todo tipo de productos de venta habitual en tiendas de origen asiático» La trama se encargaba de introducir el contenedor por la aduana,«bien española o portuguesa, así como del transporte de carga y descarga en el domicilio del cliente final, empresas localizadas en los polígonos de Carrús y Cobo Calleja en Fuenlabrada». Los inspectores decían que a cambio cobraban entre 4.000 y 10.000 euros,«en la que están incluidos todos los gastos previamente soportados: aranceles, IVA a la importación, gatos de la naviera, etc». Se ocultaba quién era el importador mediante una estructura de sociedades y «el verdadero importador recibe un contenedor que necesariamente tendrá que vender en negro, puesto que no dispone de facturas justificativas de la compra». La sentencia no duda de que todo esto sea así, pero no existe un «resultado final» al procedimiento judicial,«que nos permita afirmar su existencia». Con los que, consecuentemente, aplica jurisprudencia y anula el pago.

