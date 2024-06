Un 5 % de funcionarios municipales de Elche no puede acogerse a la jornada de 35 horas

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado este jueves la "normalización", que es el término utilizado por el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, para referirse al acuerdo alcanzado con los sindicatos para que la jornada de los empleados públicos pase formalmente de 37,5 a 35 horas. Según el responsable municipal, un 95 % de los más de 2.000 funcionarios podrán acogerse a ella porque "ya venían haciéndolo", desde octubre de 2016, cuando el entonces concejal responsable del área, Pepe Pérez (PSOE), acordó dar quince minutos de "cortesía" tanto a la entrada como en la salida en los horarios de los funcionarios. Es decir, 2,5 horas semanales que podían utilizar o no sin penalización alguna y que ahora tendrán como certidumbre, como un derecho adquirido dentro de la jornada laboral y no por una mera instrucción municipal.

¿Qué pasará con ese 5 % que no podría tener esta cortesía?. Para Recursos Humanos se plantea un problema porque hasta ahora era una medida graciable que disfrutaban solo aquellos que podían por el servicio municipal que prestan. Ahora bien, hay otros que no podían hacerlo y el edil ha puesto el ejemplo del personal de escuelas infantiles porque tenían un horario sujeto al de los propios niños. Sobre este aspecto, ha dicho que se tendrá que resolver, lo que parece que no será fácil, sino es con un pago a estos trabajadores por ese tiempo de más que tendrán que realizar frente al resto de la plantilla, aunque se puede llegar a una solución ingeniosa que el responsable de Recursos Humanos no se atrevió a adelantar en la comparecencia de esta mañana.

Un trabajador de mantenimiento de parques y jardines, en plena Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

Consolidar

El concejal ha asegurado que la decisión que adoptan no supondrá un menor menoscabo de los servicios públicos que se prestan, es decir, que los ciudadanos no se verán afectados. No va a ser una medida de efecto inmediato. De hecho, tampoco esta es una preocupación ni del concejal ni de los sindicatos porque en el horario de verano, que disfrutan del 15 de junio al 15 de septiembre, los trabajadores públicos realizan 33,5 horas semanales, merced a otro acuerdo alcanzado en su día. Juan de Dios Navarro ha insistido en una idea básica: en la práctica ya podían hacer 35 horas semanales y lo que se hace es consolidarlo, ahora bien, no entiende que no se haya hecho hasta ahora. Los sindicatos, aseguró, venían reclamándolo desde hace mucho tiempo como una reivindicación.

Juan de Dios Navarro, en un pleno municipal / Áxel Álvarez

Informes y trámite

El asunto tendrá por delante un largo trámite para hacer lo que han hecho ya otras administraciones, todavía pocas, sobre una idea que partió en su momento de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que tampoco convence a la patronal. La aprobación este jueves del informe favorable emitido por el departamento de Recursos Humanos dará paso a una serie de informes más que se solicitarán a cada departamento municipal, donde tendrá especial interés el de las trabajadoras antes citadas, los contratados laborales o bien la de la plantilla de la Policía Local que, a priori, no supondrá problema alguno porque solo los funcionarios policiales suponen cerca de 400 trabajadores, lo que es el 20 % de todos los funcionarios. Resuelto todo ello se irá a la Subdelegación de Gobierno para solicitar un plácet final antes de su ratificación por el pleno del Ayuntamiento de Elche.

