El comisario Montore será el portaestandarte del Misteri en el 200 aniversario de la Policía Nacional

El Misteri subió este viernes el "segundo escalón", como dijo el alcalde de Elche, Pablo Ruz, con la presentación de los cargos para agosto, el portaestandarte y los dos electos. Serán el comisario Pedro Montore, quien llevará el pendón de La Festa en el año que el Cuerpo Nacional de Policía cumple su 200 aniversario; y le acompañarán en este honor el doctor en Derecho, Antonio Luis Martínez Pujalte, también director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la UMH de Elche y asesor del regidor; y la paracaidista María del Carmen Gómez Hurtado, quien fue la protagonista los pasados día de la Hispanidad y de las Fuerzas Armadas al lanzarse desde un avión portando la enseña nacional. Es la primera mujer que lo hacía. Este viernes por motivos profesionales no ha podido acudir al acto.

El primer escalón fue la presentación hace algunos días del cartel "jeroglífico" que ha realizado la artista Cristina Navarro y el segundo era el de este viernes. El presidente del Patronato, en el acto que ha tenido lugar en la Casa de la Festa, destacó que los tres han sido elegidos por "sus méritos profesionales". El responsable máximo del Patrimonio de la Humanidad destacó la trayectoria profesional de Pedro Montore y la labor "incansable" que realiza al cuerpo al que representa. La distinción es difícil desvincularla de un año tan especial para el cuerpo del que forma parte. Licenciado en Derecho por la UA y máster en Criminología, tiene tres cruces al mérito policial, con distinto blanco, y otra de la Guardia Civil. Suma más de 250 felicitaciones profesionales en el desempeño de su labor.

200 aniversario

Montore dijo que "este año para la Policía Nacional no es un año normal. Estamos de celebraciones en el 200 aniversario de nuestra creación y que la familia del Misteri se haya acordado de nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción" que compartía con todos los compañeros. Recordó que desde que fue nombrado comisario en Elche ha asistido regularmente a las representaciones, la emoción que le supone y la importancia que da el haber mantenido la seguridad. "Espero estar a la altura de las circunstancias".

Borja repasó la trayectoria de Martínez Pujalte, de quien dijo que "es difícil encontrar a alguien que no lo conozca". Doctor en Derecho y asesor del alcalde, el presidente del Patronato destacó el perfil que tiene como responsable de la cátedra vinculada a los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que recordó que tienen el acceso gratis a las representaciones. Con su nombramiento, añadió, también se "da visibilidad" a la labor del colectivo social y al compromiso con la inclusión de los jóvenes, especialmente. Pujalte contó una anécdota de su llegada a Elche hace 27 años para poner en marcha la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH. Fue casualmente un 11 de agosto y tras la entrevista con el entonces rector, Jesús Rodríguez Marín, este le dijo que tenía una invitación para el Misteri, drama asuncionista que no había visto. Le dijo que sí. "Fue su primera experiencia y me cautivó. Para mí es un enorme honor y creo que no he hecho nada para merecerlo". Y no pudo evitar acordarse de un buen amigo fallecido en accidente de tráfico hace dos años, de Sergio Rodríguez, "era un gran amante del Misteri y con él tuve la oportunidad también de asistir, cantar y dar vivas a la Maredéu. A él quiero dedicarle este reconocimiento porque sé que seguro que este verano, cuando esté en el andador y mire al cielo sé que estará muy contento de verme".

"La fe de un pueblo"

Borja dijo que la María del Carmen Gómez Hurtado era "una embajadora de la ciudad, ha puesto a Elche en el mapa mundial", destacando las dos gestas que protagonizó con la bandera de España y los más de 3.000 saltos en paracaídas, muchos en acrobacia de alta complejidad, que es boina verde del Ejército del Aire y su participación en misiones internacionales lo que le ha valido la Cruz al Mérito. "Son tres personas extraordinarias"; sentenció Borja. El párroco Vicente Martínez, rector de la basílica de Santa María, felicitó a los cargos y les dijo que "esta distinción recibida os hará vivir el Misteri de un modo único. Conocer la fe de un pueblo y os deseo que os hagas sentir apóstoles entre los apóstoles y ángeles entre los ángeles para subir con la patrona al cielo".

Cerró el acto el alcalde, que dijo que Francisco Borja es un "extraordinario presidente. Enhorabuena por cómo hacéis las cosas. Es garantía de tranquilidad y estabilidad". Dirigiéndose a los cargos añadió, "vais a formar parte eventual de algo que se mantiene en el tiempo, que es la el tesoro más grande que conserva este pueblo y por eso el honor es nuestro por teneros a vosotros". Ruz realizó una comparación entre los carteles del Misteri que decoran la sala y los cargos y vino de decirles que desde este año también pasan a engrosar los intangibles del Misteri, "formáis parte de esta colección, de todo el universo de la Festa".

