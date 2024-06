El Gobierno se lava las manos con la Ronda Sur y alega que Elche ha tomado la iniciativa

El Gobierno central parece que está dispuesto a desentenderse totalmente de la segunda fase de la Ronda Sur de Elche. Así lo confirma, por si a estas alturas quedaba algún género de dudas, en la respuesta por escrito que da al diputado de Compromís-Sumar Alberto Ibáñez, que preguntaba por el vial y por la inversión que se destinará en los Presupuestos Generales el Estado.

El Ejecutivo, en una contestación por escrito fechada el pasado 4 de junio, se escuda en que el Ayuntamiento de Elche ha tomado la «iniciativa» de actuar como promotor. Ni una sola referencia al protocolo entre el Consell y el Ejecutivo local para acabar la circunvalación y mucho menos al acuerdo unánime alcanzado entre los cuatro grupos con representación en la Corporación municipal -PP, PSOE, Vox y Compromís- para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a realizar todos los trámites necesarios para asumir el coste de las expropiaciones de los terrenos de la segunda fase de la Ronda Sur.

¿Habrá inversión?

En concreto, en la pregunta formulada el pasado 23 de abril, el diputado de la formación valencianista señala que «la Circunvalación Sur de Elx es una infraestructura esencial para la movilidad urbana de la ciudad, pero también para las conexiones dentro del municipio y de éste con las ciudades de Alacant y Murcia». Tras señalar que en 2018 el Ministerio de Fomento aprobó definitivamente el proyecto de trazado y lo sacó a información pública con una estimación en aquel momento de 20 millones de euros, hace una sentencia contundente: «Desde 2018 se ha relegado la realización de la segunda fase de las partidas presupuestarias del Estado y, casi una década después de finalizar su primera fase, el Ministerio de Transportes y Movilidad no prevé acabarla, ni figura entre sus prioridades», subraya Ibáñez.

Ante ello, lanza dos interrogantes muy claros. De un lado, plantea si el Ministerio de Transportes y Movilidad tiene previsto acabar con el segundo tramo de la Circunvalación Sur. De otro, pregunta: «En el caso de que sí, ¿qué inversión destinará en los Presupuestos Generales del Estado para acometer la finalización de esta infraestructura?».

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial, en una imagen de este lunes. / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento, como promotor

Prácticamente mes y medio después, el Ejecutivo se lava manos en su respuesta, también por escrito, y, además, pone en evidencia el más completo desconocimiento en torno al punto en el que se encuentra el proyecto. «En relación con el asunto interesado, se señala que para agilizar la ejecución de esta infraestructura tan necesaria el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa de actuar como promotor con el proyecto de construcción redactado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Con este fin, se ha traslado el proyecto de construcción al Ayuntamiento el pasado mes de julio de 2023», contesta.

Ni una alusión a la inversión prevista, lo cual denota que, de momento, no entra en los planes del ministerio meter ni un euro en la Ronda Sur de Elche. Con referencias, además, a un proyecto que asegura que remitió al Ayuntamiento en julio de 2023, pero que ha sido actualizado.

Adaptación

De hecho, el pasado mes de enero, desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio señalaban que los servicios técnicos estaban preparando el pliego de condiciones para los trabajos de servicios de consultoría necesarios para adecuar el proyecto que en su día hizo el Ministerio de Transportes tanto para recoger los cambios legislativos y de precios que se han registrado en los últimos años como para lograr una mayor integración en el entorno urbano en el que se desarrolla.

Unos trabajos que precedieron a la firma del protocolo entre la Generalitat y el Ayuntamiento el pasado 20 de mayo. El acuerdo, en esta línea, establece que el Consell asume la redacción y aprobación del proyecto básico y del proyecto de construcción, así como la ejecución de la obra, con un coste total de 35,8 millones; y la Administración local, las expropiaciones, valoradas en 7,8 millones, así como la conservación del vial, que será de titularidad municipal.

Expropiaciones

No obstante, el alcalde, Pablo Ruz, siempre ha mantenido que debe ser el ministerio de Óscar Puente el que asuma el coste de los terrenos, por más que las arcas municipales adelanten el coste de las expropiaciones. Así lo acordaron por unanimidad los cuatro grupos políticos en el Ayuntamiento en el pleno extraordinario que se celebró un día después de la firma del protocolo, aunque el Gobierno central, en su respuesta, no se da por enterado.

Condición para apoyar

En cualquier caso, Alberto Ibáñez asegura que desde su formación no se van a dar por vencidos, pese al malestar por los términos en los que se pronuncia la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Estamos en un marco en el que va a volver activarse la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que decayó por las elecciones catalanas, y, entre las infraestructuras claves que vamos a pedir para dar nuestro apoyo a las cuentas, va a estar la Ronda Sur», subraya el diputado de Compromís-Sumar.

La última

«Alicante no puede volver a ser la última provincia en financiación. No es una línea roja, sino fluorescente y, además, hay unas prioridades en materia de infraestructuras e inversiones entre las que debe estar la segunda fase de la Circunvalación Sur de Elche», apunta Ibáñez, que añade que «entendemos que el Estado debe invertir en esta ronda, pese al protocolo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche, incluso en la ejecución que debe asumir el Consell. Otra cosa es que la Generalitat diga que no es necesario».

