Francisco Linares: «Queremos obtener licencias de apertura rápido sin trámites farragosos»

¿Es atractivo ser hostelero hoy en Elche?

Sí, si crees en el modelo de negocio que piensas montar. Elche como ciudad va creciendo y cada vez tenemos más turismo. Se está apostando bastante por tener actuaciones de todo tipo de cosas, entonces sí lo veo atractivo. Desde la Asociación nos gustaría poder dialogar más con las administraciones para que nos puedan entender y nosotros a ellos para hacerlo todavía más atractivo.

A pesar de que son elevadas las nuevas licencias de apertura, muchos restaurantes no llegan a asentarse demasiados años. ¿Es rentable?

Gran parte los negocios de hostelería en este caso se aglutinan en el centro de la ciudad y sí que es cierto que los alquileres son bastante más elevados que en otras zonas de la ciudad, lógicamente porque la afluencia de público y demás pues es mayor. Los costes fijos cada vez son mayores, pero bueno, para eso estamos los emprendedores, para intentar hacer un encaje de bolillos. Sobre todo en la zona centro hay cosas que son bastante elevadas y cuesta hacer un negocio rentable, pero estoy seguro que con los profesionales que tenemos vamos a intentar siempre estar bien cubiertos.

¿Tira para atrás la burocracia?

Queremos agilizar los trámites por parte del Ayuntamiento para obtener las licencias de apertura ya que hay muchos factores desde la preparación de proyectos, presentación vía telemática hasta la llegada al departamento oportuno pasando por el técnico municipal, visita del técnico, vuelta al departamento.... y algunas cosas tienen que pasar por Junta de Gobierno, entonces el trámite es muy lento y farragoso cuando la finalidad es abrir a la mayor brevedad posible.

¿Qué proponen?

Que sea fácil, que con una declaración responsable, un proyecto y una serie de datos de cosas sencillas se pueda obtener la apertura rápido, y luego lógicamente cumplir con todo, pero que el orden sea distinto para poder abrir primero y que nos revisen que todo esté correcto y después para poder trabajar lo antes posible.

¿Cómo son las relaciones con el actual equipo de gobierno?

Lógicamente una relación de ocho años con el anterior gobierno va un poco más rodada porque nos poníamos cara. Con este nuevo gobierno en rasgos generales no tenemos ninguna queja, sí que es verdad que como hubo cambios con la concejalía pues estamos en periodo de adaptación, pero estamos «contentos», podemos mejorar mucho más la relación al final para darle el mayor atractivo a Elche dentro de que todas las partes quedemos contentas.

Ordenanza de mesas y sillas

¿Han tomado en cuenta PP y Vox sus demandas para la ordenanza de mesas y sillas?

Se han tenido en cuenta parte de nuestras peticiones. Con la exención de tasas ampliaron lo máximo posible y eso nos ha hecho mucho bien. En cuanto a las ampliaciones, una de nuestras reivindicaciones era intentar mantener la mayor medida posible, no para siempre para no generar una molestia continua, sino en momentos puntuales como fines de semana, vísperas de festivos y fiestas patronales que es cuando realmente más falta te hace la ampliación de terraza o esa ampliación de horario. Una de las cosas buenas es que para no dejarlo todo en blanco o negro cada caso concreto se podrá estudiar en particular, esperemos que así se lleve a cabo esa ley.

¿Qué les han dejado fuera?

Por nosotros si no nos cobrasen las tasas y tener una ampliación de terrazas siempre sería mejor, pero tenemos que ser profesionales y entendemos que han hecho lo máximo posible para mediar entre el pueblo y la hostelería.

undefined

¿Algún día estará la Corredora llena de bares?

Depende de muchos factores. Hay muchos locales vacíos y si te das una vuelta, lógicamente cada vez va un poco más destinado a la hostelería y al ocio porque lo que son tiendas de ropa y demás se están yendo a centros comerciales y demás. Cuanta más gente podamos atraer a Elche sería mejor. Entendemos que el parecer del Ayuntamiento es que no sólo haya hostelería porque hay vías de evacuación, policía, seguridad, convivencia ciudadana...

¿Les afecta que las grandes firmas de textil se hayan ido?

Nos encantaría, lo primero, que cualquier local esté ocupado. Eso sería esencial, o bien con textil, con comercio, con tiendas pero al final nos hacemos cómodos y vamos a los centros comerciales fresquitos con aparcamiento que en la mayor parte es gratuito y esa es un poco la tendencia que hay en todos los sitios. Esta migración de tiendas de grandes cadenas de franquicias a otros sitios nos hace daño en general al centro. Si se marchase una tienda y se montase un restaurante o una franquicia sería fenomenal, lo que no es bueno es tener un centro o un barrio, da igual, con locales cerrados, es una imagen mala para el ciudadano y para el turismo. Los alquileres del centro están un poquito tensionados y entiendo que muchas tiendas no puedan soportar esos gastos.

Aparcamientos

¿La falta de aparcamiento es el principal problema?

Como en todas las ciudades del mundo los centros son complicados. Parkings hay muchos entre semana pero para fin de semana y fiestas son pocos porque somos muchos los que venimos a pasear, a ver la Navidad, las procesiones...el espacio es el que hay y creo que se están buscando las mejores fórmulas para aprovechar lo al máximo.

Como representante del grupo La Comedia, ¿está de capa caída el ocio nocturno?

Nosotros ya no solo estamos en el ocio, tenemos bastante restauración y cafeterías. Hemos ampliado mucho el modelo de negocio porque el ocio de hace 10-15 años no tiene nada que ver con el actual. La gente joven ya no tiene esa continuidad semanal de salir hasta largas horas de la madrugada todos los fines de semana, apareció el fenómeno del tardeo y nos vamos adaptando a los momentos para darle a todo rango de edad su cabida.

Clausura de un curso de cocina en la Escuela de Hostelería de Elche / Áxel Álvarez

undefined

¿Son buenas las relaciones con la plataforma de la Hostelería Ilicitana?

Hay una relación buena, cordial. Nacimos juntos y por diferencia de pensamientos se crearon dos asociaciones. En las cosas importantes vamos de la mano muchas de las veces.

¿Seguirá la línea de Marco Antonio Pomares?

Marco Antonio es un fenómeno y le pedí que continuase en esta junta directiva por la experiencia que tiene. Acabó cansado, por eso el relevo ha sido un poco necesario. Queremos volver a relanzar esta asociación, volver a tener voz, que se nos vea. Hemos cambiado los estatutos de la asociación para tener capacidad de ser visibles no solo a nivel local si no comarcal y provincial. La idea es ayudar con los trámites porque sabemos el trabajo que conlleva abrir un negocio, y contribuir junto a esta Administración a que Elche salga lo grande que se merece con la construcción del Palacio de Congresos, o con el tema taxi .

¿Cómo hacer frente a la crisis de camareros?

Queremos intentar fomentar formaciones con el CDT ya que tenemos las instalaciones para que todos nuestros hosteleros que son unos profesionales podamos aportar formación y tener una bolsa interna de trabajo. n

