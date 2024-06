PLENO DE ELCHE | El PP asegura que la depuradora costará 92 millones de euros y no 50 millones

La reforma de la depuradora de Algorós costará 92 millones de euros y no 50 millones, tal y como se anunció por el anterior gobierno de la Generalitat en 2023, así lo ha dado a conocer durante el pleno de este martes del Ayuntamiento de Elche el concejal Juan de Dios Navarro, quien ha culpado a PSOE y Compromís de dejación de funciones durante estos años al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana y de haberse dedicado a repetir promesas, "Ximoanuncios", ha sido la expresión que ha utilizado. El asunto llegó a pleno por iniciativa de Compromís, que ha preguntado, a través de una moción, sobre qué ha hecho el gobierno de Mazón en estos doce meses para resolver un problema histórico de Elche, cuando el asunto entendía ya estaba pendiente solo de adjudicación. Todo ello ha generado una cadena de reproches sobre de quién es la culpa porque la ciudad de Elche, y en eso coinciden todos, tiene un problema grave en materia de regeneración de aguas residuales y no es nuevo porque la depuradora ha llegado a su límite e incumple los parámetros medioambientales europeos. Según Héctor Díez, es el "segundo problema más importante de Elche".

El concejal del Partido Popular no solo ha dado a conocer una cifra de coste que supone prácticamente el doble de lo anunciado (84 % más) , sino que ha dicho que se ha tenido que realizar una modificación sobre el proyecto original, lo que ha supuesto un retraso en el proceso de licitación que aún está pendiente. En cualquier caso, el portavoz municipal ha añadido que esperan que los trabajos comiencen en pocos meses, algo de lo que ha dudado el portavoz del PSOE, Héctor Díez, conocedor de los tiempos de ejecución de proyectos de esta envergadura, "esto no es la Fundación Fuego de María", dijo en tono de reproche por la concesión que ha hecho el equipo de gobierno para un proyecto de cooperación que no ha pasado por los filtros municipales y que no se sabe de dónde va a sacar los fondos. Los socialistas cuestionan de dónde saldrá el dinero, "con los anuncios de Mazón van ya por mil millones. Vamos a nadar por las calles con billetes del señor Mazón. Vamos a ver qué es del tranvía ese y de la depuradora, más de lo mismo. Vamos a apoyar esta moción porque es necesaria". Compromís defendió la gestión hecha por la que fue consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, y que en 2022 ya estaba listo para lanzar el proyecto. "¿Un año ha estado la conselleria en trámites de revisión?", se ha preguntado Esther Díez.

Juan de Dios Navarro ha sido muy ácido con PSOE y Compromís, "voy a ver si lo entienden los progresistas, porque ustedes son progresistas pero sus proyectos progresan poco", ha asegurado. "En 40 años la depuradora está desfasada, no cumple los estándares europeos. Ustedes están acostumbrados a los "ximoanuncios", la extinguida consellera Mollà dice que iba a poner 50 millones, y en julio de 2023 acabó el proyecto. Hace un año estábamos tomando posesión. Si hubiera preguntado le habríamos contestado. En marzo pasó las correcciones, mire a ver si se informa mejor. Antes de final de año esperamos tenerlo, de forma paralela estamos trabajando en el trámite ambiental y después lo pasaremos (para su adjudicación). Ustedes todo lo pasaban muy rápido, pero en ocho años ná de ná".

Contaminación

El edil del PP añadió que el proyecto de Mollà cuesta 42 millones de euros menos que las necesidades que tiene Elche, "¿qué era una minidepuradora?", se ha preguntado con sorna. "Estamos trabajando, no estando con las retallades de los progresistas. ¿Qué inversiones trajo el Consell para los regantes?", añadió el edil. "Vamos a trabajar y eso ustedes no lo han hecho ni una vez. Vamos a exigir a la Conselleria, claro que sí, y vamos a votar a favor de esa iniciativa". De hecho, todos los partidos acabaron secundando urgir a la Generalitat a resolver un problema que tendrá que salir no de las inversiones que pueda tener para la ciudad, sino de la parte de que se destina en los recibos del agua desde siempre por los ilicitanos para tener unas infraestructuras acordes con las necesidades. Héctor Díez ha sido muy gráfico con los problemas de la depuradora, "las aguas residuales, cuando llueve, ya salta el sistema y terminamos echándolas al río y contaminando. Tenemos una obligación con las futuras generaciones. Estamos regando con agua potable el Palmeral y debemos seguir trabajando para regar con agua regenerada en la futura depuradora, que contaminará mucho menos que la actual. Hay que minimizar lo que sufrimos los vecinos del Pla, hay días que es insoportable el olor en el propio casco urbano. Había un proyecto que mejoraba el entorno del río, con una actuación paisajística", aunque se atribuyó los méritos en poner en marcha el proyecto "ponga en Google depuradora y Pablo Ruz y verá que no sale nada".

Gobierno del Botànic

Esther Díez, quien fue la que abrió la caja de los truenos con este asunto, significó el hecho de que "no tienen novedad y lo que tiene que hacer el gobierno es que informe sobre la tramitación. Estamos llegando a un punto incomprensible. Lo importante es la actuación, que no pongan en la cuenta de las deudas que tiene la Generalitat con Elche, que esta es una competencia no es una inversión extraordinaria". Y, contestando al tema del trasvase, dijo que ellos pusieron el Júcar-Vinalopó. Samuel Ruiz (Vox), haciendo la pinza con el PP, ha dicho que "fue el gobierno del Botànic el que anunció por 50 millones la depuradora y, como todo, palabras vacías. En 2021 Mollà anunció una inversión y ahora en 12 meses tenemos que hacerlo todo, parece que no entienden los tiempos. Tenemos el compromiso de que a final de año o al principio del que viene comiencen las obras y cuando sea una realidad ejecutada por el PP y Vox ya discutiremos quién ha hecho qué. Lo que queremos es que sea una realidad.

