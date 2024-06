El reglamento de coficialidad del valenciano calienta a PP, PSOE y Vox en el pleno de Elche

El pleno del Ayuntamiento de Elche ha comenzado esta mañana con un asunto polémico, la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Cooficialidad Lingüística del Municipio de Elche que ha salido adelante con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís. Y lo ha sido por las acusaciones que le ha dirigido la concejala de Compromís, Esther Díez, al alcalde, Pablo Ruz, cuestionando el rechazo del equipo de gobierno a todas las iniciativas que ha propuesto su grupo, diciéndole que "no dé lecciones", cuando este se ha referido al hecho de que Elche, "antes de pertenecer al Reino de Aragón, perteneció al de Castilla", y por promover un cambio que considera que es "discriminatorio", cuando el regidor ha justificado que la norma que tratan de aprobar da libertad a ambas lenguas.

Pablo Ruz, durante el pleno / INFORMACIÓN

Según Esther Díez, se quiere "perpetuar una discriminación" cuando se deberían hacer políticas públicas "para acabar con esa discriminación", ha recordado que durante la dictadura franquista no se podía hablar en ciudades como Elche y que a día de hoy muchos ilicitanos aún están pendiente de "alfabetizarse en su propia lengua". Según Compromís, la posición de PP y Vox con este reglamento, "niega compromiso en la promoción de la lengua". Y ha recordado las propuestas que les han rechazado incluir, como una campaña anual de promoción, que haya subvenciones a colectivos que promuevan su uso o dinamizarlo en el propio Ayuntamiento de Elche. "A todo eso se han negado, eso no es normalizar", ha dicho la portavoz. Y le ha requerido para que explique por qué no incluye sus propuestas. "Han llegado a tener una animadversión al valenciano. Han tenido inquina, con 27 millones de euros de remanentes lo han reducido, incluso en la imagen corporativa. Solo gastan para el castellano, no hay espacio para el valenciano. No engañan a nadie, hablan de equilibrio cuando lo que hacen es recortar los derechos a los valencianos parlantes".

Esther Díez, Compromís / INFORMACIÓN

Aurora Rodil, de Vox, ha hablado de su experiencia personal, "como inmigrante". Ha dicho que ella "Nunca he tenido inconveniente ni problemas y nos hemos entendido. Hacen (dijo refiriéndose a Esther Díez) una dialéctica del enfrentamiento. La izquierda lo necesita. Lo decía Zapatero, necesitan la controversia del enfrentamiento y en la lengua lo han conseguido para dividirnos y enfrentarnos y establecer una red clientelar de chiringuitos. No pueden decir que hay discriminación con el valenciano porque el Misteri está en valenciano. La basílica fue quemada en la guerra por la izquierda, es el método". El alcalde se ha defendido de los ataques recordando que la norma actual, aprobada en un gobierno socialista de Diego Macià, fue por "una imposición de aquel socio que era Izquierda Unida. La señora Diez dice que el valenciano está peor que en el 97, pues qué mal han hecho las cosas con los gobiernos de izquierdas que ustedes han sostenido".

Lenguas históricas

El regidor ha insistido que su norma es de "libertad y convivencia, respeto a las dos lenguas históricas de Elche. La lengua histórica de Elche no es el valenciano, es el valenciano y el castellano. Las lenguas están para comunicarse y avanzar que hay mucho que hacer, que hay muchos embrollos que desatascar". Todo el debate se ha sucedido con Esther Díez utilizando el valenciano, como siempre hace, y PP y Vox el castellano, circunstancia que no ha dejado pasar Ruz, "me encanta que el PSOE no intervenga. Somos 27 concejales y la mayoría empleamos el castellano como lengua vehicular, es la que nos ha votado el pueblo de Elche. Esta es la normalidad de Elche y la convivencia. Esto no es Vinaroz".

Aurora Rodil, durante el pleno de Elche / INFORMACIÓN

En su última defensa, la líder de Compromís ha recordado que el alcalde cambió el nombre de Gran Teatre por Gran Teatro durante el gobierno de Mercedes Alonso. "Las políticas públicas deben corregir la desigualdad. El valenciano no solo se gasta en el Misteri, sino en la mayoría de cosas en la ciudad. En comercios, mercados, fiestas y en este Ayuntamiento. Es una lengua viva, pero no me ha contestado (refiriéndose a Ruz) en qué está en contra" de las propuestas que trató de introducir su grupo. Y ha acabado asegurando "el retroceso que supone este reglamento, que es de imposición del castellano, lo quieren amparar. Está convencido. Este alcalde ha demostrado su adversión al valenciano. Este es el reglamento de la vergüenza". El PSOE ha explicado el sentido de su voto, sin entrar en el debate, a través del edil Mariano Valera, quien dijo que "queremos saber si esta iniciativa se cumple o no el objetivo de la normal" y ha dicho que expresarán su punto de vista en el periodo de alegaciones".

