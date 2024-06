¿Seguirán las palmeras en las calles de Elche?

A debate, el arbolado urbano. Hoy se ha abierto en Elche un nuevo melón: ¿Qué va a ser de las palmeras de calles y aceras?; un bien que no está contemplado -ni protegido- dentro de la Ley del Palmeral histórico de la ciudad, pero que tiene su razón de ser en el conjunto de la Ciudad de las Palmeras. Y es que el Ayuntamiento, a través de una empresa privada, ha comenzado esta misma mañana a retirar todos los ejemplares de una emblemática calle, la de Pedro Juan Perpiñán, en una actuación anunciada en febrero y licitada por casi 40.000 euros. La acción va a eliminar un total de 82 datileras y 2 washingtonias que adornaban el entorno, de las que se van a talar 33 y a intentar trasplantar 51, según aseguraba el concejal de Parques y Jardines, José Claudio Guilabert, que asegura que "ante todo prima la seguridad de las personas".

La causa de la eliminación, según Guilabert, está basada en la peligrosidad que ofrecen las palmeras por su estado, porte y tamaño. Según un informe de los técnicos municipales, de los 84 árboles, 31 tenían un riego muy alto de caerse y 25 riesgo moderado. En total, 56 con problemas y, por tanto, 28 sin ellos. Según el edil, "las únicas opciones viables para mitigar el riesgo estaban en el trasplante o tala de los ejemplares. No había opciones reales de solucionar los defectos sin sustituir el arbolado tteniendoen cuenta, además, las características de la vía, pues estas no admiten que sigamos teniendo un riesgo alto". El responsable municipal lo tiene claro: "no podemos mirar hacia otro lado cuando hablamos de seguridad de las personas, cuando está en riesgo la vida de los ciudadanos". Y como muestra, un botón: "Una semana antes de que se iniciaran los trabajos se cayó una palmera en esta calle por estrés hídrico. Se dobló hacia la calzada y se iba a partir. Tuvimos la suerte de que un jardinero municipal dio el aviso y la tuvimos que talar urgentemente".

Ante estos datos surgen las primeras dudas de ciudadanos de la zona, que expresan su malestar porque la imagen de la calle va a cambiar totalmente, así como de Volem Palmerar, que se pregunta por qué no se conservan las palmeras que están en buen estado y se sustituyen las que no lo están por otras. "¿Y por qué no se entremezclan con otras especies arbóreas?", expone la presidenta del colectivo, Susi Gómez, que muestra incertidumbre porque "en Elche no contamos con una planificación como sí la tienen en otras ciudades como Orihuela, donde tienen en marcha un plan de naturalización urbana".

La responsable de Volem Palmeral explica que "no se puede actuar a salto de mata. Lo normal sería hacer las cosas bien y establecer el tipo de arbolado urbano mejor para la ciudad". Gómez insiste en que "no se entiende la razón por la que van a quitar todas las palmeras de Pedro Juan Perpiñán. Si menos de la mitad tienen peligro de caerse es normal que se sustituyan, pero sobre las otras no tenemos claro el motivo y sí, ciertamente estamos preocupados porque esta podría ser la forma de actuar en el resto del municipio". Además, Volem Palmeral lamenta que se talen tantas palmeras y añaden, sobre las que se van a intentar recuperar para huertos y otros espacios: "Cualquier palmera, a partir de dos metros de altura, tiene un 50% de posibilidades de morir al ser trasplantadas. El ejemplo lo tenemos en las que retiraron del huerto de Travalón, que se han muerto casi todas".

"La palmera es una especie para los huertos"

El concejal responsable del área entiende que "Volem Palmeral no puede darnos lecciones. Estamos en sintonía con el colectivo en cuanto a la preservación del palmeral, pero en 10 meses de gobierno municipal ya hemos demostrado con hechos y actuaciones que estamos haciendo mucho más que en los últimos ocho años, cuando este colectivo ha estado callado. En este tiempo hemos iniciado un plan de actuación en todos los huertos de palmeras de Elche, hemos realizado la mayor poda de palmeras en estos huertos de la historia, también hemos recuperado dos huertos (Pontos y Dins) para usos agrícolas, hemos ejecutado la poda del parque municipal y estamos poniendo en marcha un plan director para ver en qué estado se encuentra todo el arbolado urbano de la ciudad. ¿Eso es trabajar sin planificación?". Añade Guilabert que "no nos pueden hablar de planificación aquellos que han estado ocho años callados cuando no se hacía nada. Lo primero es la seguridad de las personas y lo que es evidente es que la palmera no es una especie para la vía pública sino para estar en los huertos".

Una de las primeras palmeras en ser retirada en la calle Pedro Juan Perpiñán de Elche, esta mañana / ÁXEL ÁLVAREZ

Sustitución

La intervención en la zona tiene sustituto para las palmeras. En lugar del emblemático árbol, se van a plantar ejemplares de una especie por otro lado ya popular en Elche, como es el plátano de sombra. ¿Y por qué? El objetivo, según explica Guilabert, es contar con un arbolado "que va a crecer mucho y muy rápido, que no causa daños en el pavimento, que ya está en otras zonas como la plaza de las Flores y que va a dar un aspecto monumental a la zona". Sin duda, en poco tiempo, los nuevos árboles darán más sombra que las palmeras. "Eso será en verano, porque al caerse su hoja, en invierno dejarán pasar la luz del sol", añade el edil. Pero no existe arbolado sólo con pros. La especie Platanus x hispanica también tiene sus contras, como que su hoja es caduca y mancha las calles, pero sobre todo ofrece un problema añadido: su polen es uno de los que más cuadros de alergia provocan. "Debemos tener en cuenta que los árboles no son elementos puramente estéticos. Todos van a tener sus cosas positivas y negativas", apunta Gómez. De todos modos, expertos en la materia aseguran que la avenida está mal diseñada, es muy estrecha para plantas de gran porte, sea la que sea.

Retirada de las primeras palmeras en la calle Pedro Juan Perpiñán de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Los contras de las palmeras son sobradamente conocidos en Elche. Los ejemplares adultos y de gran porte tienen un alto riesgo de quebrar y provocar daños personales y materiales. Fuentes técnicas municipales recuerdan que ejemplares afectados por el picudo rojo -aunque la plaga ahora mismo no se encuentre en su punto más álgido- pueden parecer sanos y no estarlo, por lo que podrían romperse sin "avisar". También tienen un fruto que ensucia notablemente el suelo. No dan prácticamente sombra. También emiten polen potencialmente negativo para alérgicos.

Solución definitiva y que evite todos los problemas no existe. Los árboles, en áreas urbanas, llevan consigo una dosis de peligrosidad y molestias. Pero hay un sector de la sociedad que tiene en mente una pregunta: ¿Esta actuación municipal va a tener continuidad y en Elche se van a acabar las palmeras en las calles?

