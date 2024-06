Compromís: "Igual Ruz se ha convertido en su propio enemigo votando contra los derechos LGTBI"

Horas después del acalorado pleno en el que el alcalde, Pablo Ruz, denunció haber sufrido ataques homófobos por los carteles pegados por toda la ciudad, mientras se votaba una moción de apoyo al colectivo LGTBI+, desde Compromís han anunciado que harán un "dique de contención" contra quienes votan en contra de los derechos del colectivo.

La portavoz, Esther Díez, ha afeado que el primer edil hiciese una campaña de desprestigio en redes sociales conectando a la coalición con los autores de los carteles que rezan "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo? y que las brigadas de limpieza están retirando por los barrios. Díez señala que desconoce si ese ataque vandálico está orquestado "por personas que pertenecen a alguna entidad, sindicato o incluso del ámbito de la derecha o ultraderecha".

"Ruz se ha equivocado de enemigo"

La portavoz ha sido tajante y expone que Pablo Ruz "se ha equivocado de enemigo" con esta cuestión ya que insisten en que la moción solamente pretendía defender los derechos LGTBI+: "Igual él (Pablo Ruz) se convirtió ayer en su propio enemigo votando en contra de las medidas", ha apostillado la edil, quien ha criticado que el regidor sólo ha denunciado en dos ocasiones ataques homófobos y que siempre han sido contra su persona.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, durante su comparecencia este miércoles en Elche / INFORMACIÓN

"Los problemas en esta ciudad no son solo los ataques a Pablo Ruz si no a personas que no tienen tribuna donde denunciarlas ni relación directa con la policía para que les ayude tan rápido", ha incidido Díez.

Medidas

Desde la formación han vuelto a insistir en que las medidas que contenían la moción no eran "ocurrencia" de Compromís si no de expertos en Igualdad y lucha contra la LGTBIfobia, donde se incluían campañas de sensibilización, así como el apoyo a la celebración de actos por el día del Orgllo, el próximo 28 de junio, como poner la bandera LGTBI en el balcón central del Ayuntamiento.

En 2023 el alcalde no acudió al acto institucional y la bandera quedó en el ala derecha del Consistorio. En base a la negativa por lo que entiende que es "gravísimo" que tanto PP como Voxhayan votado en contra, lo que entiende que es una vulneración de los derechos y libertades.