Nuevo "desembarco VTC" en Elche, aeropuerto y Alicante con 40 vehículos

El Paseo de Jaca en Elche, entre el Palacio de Altamira y el Parque Municipal, ha acogido este miércoles la presentación de la segunda empresa de Vehículos de Transporte con Conductor que llega a la provincia y lo hace por ahora con 40 vehículos, cifra que aumentará si existe una "seguridad jurídica", han asegurado sus responsables. El alcalde Pablo Ruz, la concejala de Turismo, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca y la Asociación Valenciana de Empresarios han tendido una alfombra roja a la directora regional de Uber en Europa, Oriente Medio y África, la cartagenera Anabel Díaz, para la presentación junto a dos vehículos negros rotulados con las palabras "Alicante" y "Elche".

¿Por qué en Elche? Por dos cuestiones fundamentales. Una por el interés mostrado por un equipo de gobierno que ha visto en la competencia más directa y férrea que tiene el taxi una solución a los gravísimos problemas que tiene para cubrir la demanda de servicios y no solo en el aeropuerto, donde las colas de turistas buscando transporte para salir de la terminal se han hecho virales, sino principalmente en el casco urbano, donde considera que los taxistas hacen mutis por el foro los días que le corresponde trabajar en el casco urbano y las pedanías. Uber no solo planteará cara a si principal rival en el sector, sino que lo hace con el aval que le da Elche, lo que le permitirá también acceder al aeropuerto, que sigue siendo la joya de la corona. Es más, la plataforma de contratación busca convenios con los propios taxistas porque su objetivo es copar el mercado y quien mejor servicio realice se llevará el gato al agua.

Dicho esto, a las 11 de la mañana arrancó el servicio. Cualquier ciudadano se podía bajar la aplicación y saber cuánto le iba a costar llegar a cualquier destino y a qué hora iba a llegar. Por ejemplo, de Elche al aeropuerto menos de 24 euros al mediodía, cantidad que varía en función de la demanda tanto al alza como a la baja. Pero la aplicación también da la oportunidad de contratar un servicio de taxi entre aquellos profesionales que firmen convenios, que ya los hay. Incluso una de las dos asociaciones ya está en negociaciones. De los cuarenta VTC que trae la empresa a Elche, diez vas a estar fijos en Elche, lo que es el principal motivo de satisfacción local. Los otros 30 vehículos tendrán operatividad en Alicante y aeropuerto.

"Una ciudad que quiere ser referente turístico debe ofrecer las mejores opciones de movilidad a ilicitanos y visitantes”, ha sido la frase del alcalde para resumir qué pretende al abrir las puertas a la plataforma, oferta que también hizo a otras operadoras VTC hace un par de meses el concejal responsable del área, José Claudio Guilabert, pero de las que aún no ha recibido respuesta. El acto lo abrió el propio edil de Movilidad quien recordó que la ciudad cuenta con 204 taxis, de los que 21 son adaptados y que pronto se van a sumar las 24 nuevas licencias. Sobre este periodo aseguró que espera que para final de julio estén disponibles.

Guilabert, quien ha llevado las negociaciones con los taxistas, que no han llegado a buen puerto hasta ahora, ha asegurado que este servicio "ha revolucionado el mundo de la movilidad" y que Uber ha puesto "todas las facilidades, ahora comienza una nueva etapa de movilidad en la ciudad". A diferencia del servicio del taxi, los VTC se tienen que precontratar quince minutos antes, lo cual tampoco es un grave problema si se tiene en cuenta que no existen paradas. El concejal recordó que la llegada del servicio de VTC a la ciudad se ha retrasado años por la oposición de PSOE y Compromís, que agravaron con hasta una hora de antelación la contratación de estos vehículos, lo que hacía imposible que fuera eficaz. Para saber si se cumple o no con esos 15 minutos de precontrato, cada servicio se sube de forma automática a una plataforma de la administración, lo que hace más fácil el control sobre el cumplimiento. Precisamente desde el área de Movilidad han insistido los últimos meses en que quieren que los taxis estén geolocalizados para saber en cada momento si cumplen o no el servicio urbano aquellos días que les corresponde y no están dedicados a descansos o bien a trabajo en el aeropuerto, una información que en estos momentos desconocen porque no se les facilita por las asociaciones, remisas a que se sepa dónde están sus asociados en cada momento.

¿Cómo se usa la aplicación? Para usar el servicio el usuario debe descargarse la aplicación, registrarse e indicar una forma de pago. Una vez acceda, deberá indicar el destino y la aplicación mostrará el precio cerrado del trayecto. Cuando un conductor acepte su solicitud, la aplicación le mostrará el tiempo de espera hasta la recogida y los datos de vehículo y conductor.

El edil de Movilidad también dijo que la presencia de Uber “no solo va a mejorar la movilidad en el municipio, sino que además va a contribuir al crecimiento económico, va a crear oportunidades a nuevos conductores y forjar una alianza con los taxistas que quieren introducirse en plataforma para prestar este servicio”. El equipo de gobierno ha invitado al acto a la nueva presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE), Lucía Candel, quien ha resaltado que contar con VTC, “va a suponer un antes y un después en la ciudad, la consolidación del turismo y la generación de riqueza. La coexistencia de operadores estimula a la competencia y son servicios complementarios para solucionar los problemas y mejorar la movilidad”.

Anabel Díaz destacó la necesidad de mejorar la movilidad y ofrecer más opciones de transporte, “principalmente ante una temporada turística en la que se espera que sea mejor que el año anterior” y donde cifró en seis millones de personas los turistas que llegarán a la provincia. Apunto a que este lanzamiento "refuerza nuestro compromiso con el sector del taxi" con los que desde 2019 implementa el servicio en Madrid. Más tarde llegaron Málaga, Barcelona y Valencia, en 2021; y Mallorca, Tenerife, Zaragoza e Ibiza en 2023.

