La sanidad se reivindica en los premios Defensores de la Salud del Hospital del Vinalopó de Elche

El Hospital Universitario del Vinalopó, perteneciente al grupo Ribera, entregaba este mediodía sus premios Defensores de la Salud en su edición número 14. Este evento resultó conmemorativo -en tanto en cuanto se concedieron tres galardones: reconocimiento local al doctor Fernando Soler, nacional al Proyecto DisCamino y a la paciente Ana Llopis-, a la vez que reivindicativo, puesto que el alcalde de Elche acudió a la cita acompañado por varios ediles y aprovechó la ocasión para defender, sin decirlo expresamente, la gestión privada del área sanitaria, que además de a una parte de Elche, da servicio a Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.

Pablo Ruz no usó la palabra "privado" sino que resaltó su antónimo, aprovechando la ocasión para mandar su mensaje: "Este acto es muy importante, crucial y muy simbólico. No sólo por lo que significa en cuanto a reconocimiento a una entidad y a dos personas clave para el sistema sanitario público en la ciudad de Elche. Una paciente que es un ejemplo de superación de vida, un médico que es un ejemplo de vida entregada a la vida y de una entidad que ha entendido que para un compromiso espiritual y cultural como el Camino también hay que promover la salud física. Que esté hoy aquí el alcalde, la edil de Sanidad a la sazón enfermera del sector público, como la concejal de Juventud, también enfermera del sector público, como Aurora Rodil, que es médico del sector público y que no ha podido estar, demuestra el compromiso ineludible de este gobierno con la sanidad pública de calidad".

Ahondando en su discurso, el primer edil afirmaba que el hecho de "que hoy estemos aquí en este acto de reconocimiento pero también simbólico consideramos que es fundamental. Se han dicho injustamente muchas cosas en los últimos meses y semanas. Algunos han pretendido, en esa labor de "frentismo" permanente en el que viven -ayer lo vivimos en el pleno-, poner siempre barreras hablando de los buenos, los malos, los que defienden la sanidad, los que defienden los servicios públicos y los que, dicen ellos, que no los defendemos... Y nada de eso es cierto. Ya se ha terminado. Hay que dar la batalla con la verdad y con la exigencia, y con los fundamentos en la mano".

Los premiados junto al director del hospital y el alcalde y dos ediles de Elche / INFORMACIÓN

Referente en la comarca

Ruz aseveró que "el Hospital del Vinalopó es una referencia para el conjunto de nuestra comarca. No lo dice el alcalde, que también. Lo dicen los datos. No es una opinión subjetiva, que también. Lo dice la realidad de los informes y de los ránkings con respecto a la situación de este hospital. ¿Quiere decir esto que está todo perfecto? En absoluto. Cualquier ámbito de la sanidad pública puede mejorar. Y esto es en lo que este hospital está empeñado en seguir haciendo, en seguir construyendo. Y eso es lo que el Consell también espera de todos nosotros. Por eso, querido Rafa -refiriéndose a Rafael Carrasco-, adelante, a seguir avanzando. La sanidad pública es sagrada, es algo que hemos construido los españoles en los últimos 60 años, más o menos, y las cotas de calidad son una de las mejores del mundo. Y tenemos que seguir demostrando a los usuarios y promoviendo una sanidad pública de calidad y universal para hacer mejor la vida a las personas que acuden a este centro".

Vista parcial del público asistente al evento del Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

Por su parte, el director general del Departamento de Salud del Vinalopó, Rafael Carrasco, afirmaba que "para nosotros hoy es un día muy especial porque en este evento, que celebramos desde hace 14 años, tenemos la oportunidad de reconocer la labor tanto de instituciones, como de profesionales y pacientes, que han demostrado su capacidad para mejorar la salud de los ciudadanos". Carrasco explicaba que "es un acto en el que se pone en valor la importancia que tiene para todos nosotros el luchar por tener la mejor salud y la mejor calidad asistencial posible. Aquí se pone de manifiesto el compromiso que es seña de identidad del Departamento de Salud del Vinalopó".

El responsable sanitario daba la enhorabuena a los premiados y resaltaba sus valores. "La asociación Discamino es un referente en ayuda a los demás. Invierte todo su esfuerzo en cumplir un sueño tan importante como es realizar el Camino de Santiago a personas que pensaban que no podrían nunca acceder", apuntaba. Sobre el Dr. Soler, Carrasco destacaba que "es un referente en la sociedad ilicitana , organiza FacoElche que este año celebró su 25 edición, es una de las personas que más ha aportado en salud oftalmológica y que ha puesto en el mapa a nivel internacional la ciudad". Sobre Ana Llopis, paciente galardonada, dijo que "cada vez que hablo con ella me emociono mucho porque es un ejemplo de adaptación, de superación, de cómo enseñarnos a afrontar situaciones complicadas y hablar con ella es emocionante. Hace un minuto se lo comentaba a ella personalmente: necesitamos mucha más gente como tú porque transmites unas ganas de vivir y una ilusión, a pesar de las adversidades, que es digna de reconocer".

Los premiados

En representación del Proyecto Discamino, Laura Martínez y Pablo Paz recibían el galardón que destaca su dedicación y labor social haciendo posible que personas con diversidad funcional y movilidad reducida puedan cumplir su sueño de peregrinar a través del Camino de Santiago con bicicletas y sillas adaptadas.

Los representantes de DisCamino tras recibir el galardón en el acto homenaje "Defensores de la Salud" del Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

El doctor Fernando Soler, médico y director de FacoElche, ha recibido el galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional y su dedicación para hacer de Elche epicentro de la vanguardia en medicina oftalmológica. Además, se ha reconocido la trayectoria de FacoElche, que este año ha celebrado su 25 aniversario.

El doctor Fernando Soler fue premiado por el Hospital del Vinalopó por su trayectoria como oftalmólogo / INFORMACIÓN

Por último, este año se ha otorgado una mención de honor a la periodista Ana Llopis, paciente del hospital, en reconocimiento a la fortaleza y valentía con la que convive con su enfermedad. El servicio de Dermatología del Hospital Universitario del Vinalopó ha realizado un seguimiento exhaustivo de su caso, hasta dar con la mutación de los genes que han desarrollado su enfermedad, catalogada como rara, y de esta forma oficializar su diagnóstico.

La periodista Ana Llopis -en el centro-, paciente del hospital, fue homenajeada por su fortaleza y valentía / INFORMACIÓN

Este galardón se le otorga a la periodista en representación de todos los pacientes y como ejemplo de optimismo para otras personas que afrontan diferentes enfermedades.

Suscríbete para seguir leyendo