Comienzan las obras del nuevo Colegio Virgen de la Luz de Elche

El fuerte viento que este jueves al mediodía azotó buena parte de Elche y de un modo muy especial la parcela donde se construirá el nuevo CEE Virgen de la Luz, quizá porque ya se encuentra en obras, no movió ni un ápice de sus lugares ni a padres ni a escolares, que arroparon a los profesores en un momento significativo para esta comunidad por las muchas batallas, la mayoría perdidas, durante casi dos décadas de promesas sobre la necesaria construcción de otro centro que cubriera las necesidades de estos alumnos y que por fin verá la luz si no hay contratiempos.

Acudieron cerca de un centenar de personas para ver el protocolario soterramiento de una urna transparente en la que se metió, como viene siendo tradicional, los diarios del día, una orla con la imagen de los alumnos de este año, una maqueta de los que será el proyecto y el acta firmada que da fe de la colocación de la primera piedra. Para todos ellos era un día de fiesta. El regidor Pablo Ruz y los responsables del centro se encargaron después, pala en mano, de cubrir la urna en un lugar central de la parcela, a medio metro bajo tierra.

La urna que se enterró para inmortalizar la colocación de la primera piedra / Áxel Álvarez

Fondos Edusi

Los arquitectos Salvador Lara y Antonio Macià, de las firmas Arkitea y WOHA, respectivamente; y la directora del centro, Sabina Brotons, hicieron los honores de protagonizar el acto que pone en marcha un proyecto que nace para «dar mucha dignidad y esperanza a los usuarios», dijo el regidor recién llegado de las Cortes Valencianas, lo que obligó sobre la marcha a modificar el horario previsto del acto. Entre los asistentes estaban buena parte de los concejales del Partido Popular, así como los ediles socialistas Héctor Díez, Patricia Macià y María José Martínez; y Esther Díez, de Compromís, partidos estos dos últimos que fraguaron durante el anterior ejercicio la construcción de un inmueble que costará 7,1 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución previsto de 18 meses con cargo a los fondos Edusi. De no existir contratiempos, a finales de 2025 o inicios de 2026 debería estar acabada la obra civil, después llegará el equipamiento y la puesta en marcha. En el mejor de los casos, la apertura se realizaría para el curso 2026/2027. Algunos de los asistentes ya habrán acabado para entonces su estancia de permanencia en el centro al superar la edad máxima.

La parcela elegida, en la calle Celia Lozano, en el barrio de Altabix-Universidad, pegada materialmente al barranco de San Antón, ha levantado mucha controversia los últimos años por situarse en una zona de afección ante inundaciones, lo que rechazó en su momento la AMPA sin conseguir convencer a los responsables municipales de encontrar otro lugar más amplia y mejor ubicada. Tampoco el estado de conservación del entorno es el mejor, como le recordó ayer al alcalde desde el balcón de su casa y a voz en grito, interrumpiendo la solemnidad del acto, un vecino. Pablo Ruz, sin inmutarse y con una sonrisa le contestó que tomaba nota, pero esa era una competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no del Ayuntamiento. En cualquier caso, no es un tema menor poner en marcha un centro educativo de esta índole cuando los vecinos no están muy satisfechos de la situación en que se encuentran sus alrededores.

La comunidad educativa del CEE Virgen de la Luz de Elche con los responsables municipales / Áxel Álvarez

Neuromáster

El arquitecto Antonio Macià dijo que este proyecto entrará a formar parte de su neuromáster de arquitectura porque la directora y profesores, a medida que vaya avanzando las obras, podrán hacer sus aportaciones para mejorar el inmueble a fin de ser estudiadas y puedan ser incluidas en otros proyectos de similares características. «Los protagonistas de este proyecto tan especial son los alumnos, guiados por el equipo docente», resumió. Apuntó que trabajan para que este espacio sea un referente no solo en la Comunidad Valenciana, sino también nacional. En ello también incidió Salvador Lara, quien consideró que están ante un proyecto muy ilusionante, «tenemos muchas esperanzas en este centro, ya que hasta ahora no habíamos hecho ningún edificio de educación especial» por eso dijo que el centro es "especialmente especial".

En cuanto al diseño del edificio se organizará alrededor de un patio central de forma pentagonal. La configuración del claustro se debe a las peticiones específicas de la comunidad escolar para «generar un patio de juegos seguro y vigilado, de fácil acceso desde las aulas», explicó el Ayuntamiento en una nota. Habrá aulas de logopedia, aulas-taller, sala de psicomotricidad y de música, de rehabilitación física, de estimulación multisensorial, de estimulación basal, sala de educación física, vestuarios y enfermería.

Un momento del acto del CEEE Virgen de la Luz de Elche / Áxel Álvarez

La parcela elegida, en la calle Celia Lozano, en el barrio de Altabix-Universidad, pegada materialmente al barranco de San Antón, ha levantado mucha controversia los últimos años por situarse en una zona de afección ante inundaciones, lo que rechazó en su momento la AMPA sin conseguir convencer a los responsables municipales de encontrar otro lugar más amplia y mejor ubicada.

Quien más satisfecha estaba era la directora del centro, quien se llevó una cerrada ovación que más quisieran para ellos los políticos, tomó la palabra y destacó estos años de lucha hasta la consecución de la puesta en marcha de unas obras de gran importancia para la ciudad, «que ayudará a la inclusión real». El alcalde, como en él es habitual, hizo un escueto discurso sin restar un ápice de mérito a profesores y padres, y recordó que muy cerca de ahí se levantará también el proyecto de la Fundación Salud Infantil.

Suscríbete para seguir leyendo