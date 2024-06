El PSOE exige a Ruz los dos SAMU “que aseguró tendría Elche”

La concejala socialista Patricia Maciá ha cuestionado este jueves el refuerzo en ambulancias previsto por la Conselleria para este verano. “Valoramos de forma positiva el refuerzo sanitario que se va a hacer para Elche, pero tenemos muchas dudas al respecto porque el alcalde anunció y aseguró hace dos semanas que Elche tendría dos SAMU". Como publicó INFORMACIÓN, la Conselleria de Sanidad solo tiene previsto un SAMU durante 24 horas y otro durante 12 horas; es decir, un SAMU y medio.

En concreto, Maciá ha indicado que las dudas se generan porque no se sabe si Elche contará con una ambulancia SAMU 12 horas, si se quedará el Vehículo de Intervención Rápida (VIR) que ha estado 8 años en verano (un vehículo que no admite traslado de pacientes pero que lleva personal de SAMU), o si será un Soporte Vital Avanzado (´gestionado por el área de Enfermería). “El alcalde debería dar explicaciones sobre este asunto. En la oposición, cada año exigía dos SAMU al gobierno del Botànic pero ahora que gobierna su amigo Mazón esa exigencia no se ha cumplido. De hecho, él mismo anunció dos SAMU y ha vuelto a engañar a la población”.

¿El mismo servicio?

El PSOE se pregunta si la media SAMU, o el Soporte Vital Avanzado sustituirá al VIR que ya existía. “¿El servicio será prácticamente el mismo o qué es lo que va a venir a Elche? Esperemos que el Soporte Vital Avanzado que existe en El Altet desde hace unos tres años, gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno, siga en la pedanía ilicitana y no sea el vehículo del que se habla. Como hay tantas dudas, debería salir el alcalde a explicarlo”.

Patricia Macià (PSOE) / INFORMACIÓN

"Falta de credibilidad"

“La falta de credibilidad es alarmante, cada vez va a más. Prometió un nuevo centro de salud en Torrellano y se quedó en eso, en una promesa, gracias al trabajo que hizo el PSOE destapando esta cuestión a través de una pregunta parlamentaria al conseller”.

Maciá ha recordado las palabras que en el pleno de junio de 2023, la concejala de Sanidad Inma Mora dijo sobre una moción relativa a que se quedaran los dos SAMU en Elche: “La salud de las personas no puede depender de ninguna decisión política”. Por ello, Maciá ha indicado que “como dice la señora Mora, si no debe depender de ninguna decisión política, no se entiende que ahora que gobierna su partido dependa de decisiones políticas”.

