La denuncia del alcalde de Elche dice que el ataque homófobo busca desestabilizar el pacto PP-Vox

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, firmó este jueves en la Comisaría una denuncia en la que apunta a grupos de extrema izquierda como los responsables de los ataques homófobos que viene sufriendo desde hace semanas, consistentes en unas pegatinas que se han colocado en el mobiliario urbano con la frase: "Pablo, ¿sabe Aurora lo tuyo?. En su declaración asegura que el objetivo era doble: un ataque homófobo contra su persona y desestabilizar al equipo de gobierno, según la información a la que ha tenido acceso este medio.

El regidor hizo público estos hechos en el pleno del pasado martes, a raíz de una moción de la concejala de Compromís, Esther Díez, en la cual reclamaba más apoyo, solidaridad y ayudas para el colectivo LGTBI+, que este viernes celebra su efeméride. En el fragor de la defensa de la iniciativa durante la sesión plenaria, la portavoz nacionalista dijo a los concejales de PP y Vox que no secundarla era demostrar que estaban en contra de los derechos humanos. Eso fue la espoleta para que Ruz hiciera pública su denuncia. El alcalde es un hombre muy celoso de su intimidad y quería llevar con "discreción" este asunto, según fuentes de su entorno.

Comparecencia

Como ya publicó INFORMACIÓN este miércoles, desde el Cuerpo Nacional de Policía, tras conocer los hechos, se interesaron por lo ocurrido y le invitaron a presentar una denuncia o, al menos, a acudir a la sede policial para realizar una comparecencia en la que quedara constancia sin más valor, obligación ni trascendencia que la de acudir a explicar lo ocurrido. El hecho de que queden tres años de mandato por delante era motivo más que suficiente para que Ruz fuera a la Comisaría porque pueden volver a repetirse estos episodios y esto ya supondría un antecedente que no conviene pasar por alto.

El contenido de la denuncia del alcalde viene a ser un relato similar y muy parejo al que ya hizo en el pleno aunque con algunas pequeñas novedades. Como en la sesión, apunta a que el probable origen se encuentra en grupos afines a la extrema izquierda, aunque de ello no tenga prueba alguna. Las pegatinas tienen para él dos intenciones, y ahí radica una importante novedad. Por un lado, porque considera que su objetivo es desprestigiar la labor que desempeña al frente del equipo de gobierno de PP y Vox. Con ellas hay una clara intencionalidad política a fin de desestabilizar el pacto de gobierno. Ahora bien, este no es el hecho realmente grave a su juicio. Lo realmente grave es que tiene una clara intencionalidad homófoba, como deja constancia en la denuncia, aunque no profundiza en nada más.

Mazón, el jueves en las Cortes con un cartel que reproduce las pegatinas que han inundado Elche / EFE

Defensa de Mazón en València

La denuncia se presentó el pasado jueves, horas después de que el alcalde acudiera a las Cortes Valencianas como invitado, a una sesión en la que el presidente Carlos Mazón calificó de "intolerable" el ataque sufrido por el alcalde de Elche en una declaración en la que también criminalizó las ofensas que había recibido la alcaldesa de València, María José Catalá, y en respuesta al portavoz del PSPV, José Muñoz, por sus críticas al posicionamiento de PP y Vox en todo lo que atañe al movimiento LGTBI, porque, por ejemplo, no colocaron la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de la Capital del Turia. En ese acto, la Generalitat se puso a disposición del regidor para emprender acciones judiciales.

Una de las pegaintas, en la calle Alfonso XII, este pasado martes / Áxel Álvarez

A su regreso a la ciudad, antes de acudir a la primera piedra del que será nuevo colegio de educación especial Virgen de la Luz, fue a la Comisaría donde certificó con su firma una denuncia. Ruz no era partidario de dar mayor vuelo a esta historia, pero estaba claro que los tiempos de este asunto ya no los controla él. De hecho, este viernes la oposición ha seguido reaccionando tras las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, le ha acusado de "sacar rédito" con todo este asunto porque lo había utilizado para dos cosas. Una, para votar en contra de la moción de Compromís (como también hizo Vox). La segunda, para atacar tanto a los socialistas, en especial a él por decir que se trataban de "cuatro pegatinas", sin llegar a presentar ni siquiera una denuncia.

Suscríbete para seguir leyendo