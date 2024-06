Censura social al acuerdo de PP y Vox sobre migración y delincuencia juvenil en Elche

Los votos del PP, que permitieron a Vox aprobar una moción en el último pleno del Ayuntamiento de Elche, que proponía una convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta Local de Seguridad ante el auge de la delincuencia juvenil, hecho que relacionaban con la migración, no ha pasado desapercibida para colectivos sociales a los cuales INFORMACIÓN les ha preguntado, tras facilitarles el texto aprobado, si están de acuerdo con esa imagen que ven de la ciudad causada por «una migración ilegal (que) está potenciando en nuestros barrios la inseguridad y la delincuencia».

«A nosotros nos gusta hablar desde los datos y el conocimiento», afirmó Trini Urbán, coordinadora general de Elche Acoge, «vincular inmigración y delincuencia es una falacia, un bulo y una irresponsabilidad política. Alimentar la teoría del miedo venga de donde venga. Nosotros nos basamos en datos. Según el último informe del INE, de 2022, el 76’3 % de los delitos se cometían por españoles. El 23,7 % restante por extranjeros, pero es que entre estos la primera procedencia es de la UE: Francia, Inglaterra, Ucrania». La responsable de la ONG añadió que «en la ciudad y en España tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Llevar estas ideas a las calles es criminalizar a estas personas y que se generen hechos de violencia y delitos de odio. La moción plantea cuestiones que están resueltas en el ordenamiento. Las propuestas de expulsión, los plazos. Yo no hablo de cáncer porque no entiendo, pero hay gente que sin ser experta sí opina. Hay que tener una responsabilidad política. Somos todos responsables de conseguir una convivencia pacífica, llena de sensatez y de sentido común y no señalar a colectivos. Tenemos que hablar de educación y de sensibilización».

Carrús es un barrio que ha reunido a vecinos de Elche, de cualquier origen, para reivindicar la paz en muchas ocasiones / Matías Segarra

"Vincular inmigración y delincuencia es una falacia, un bulo y una irresponsabilidad política" Trini Urban — Elche Acoge

Rechazo

Para Alejandro Ruiz, director de Cáritas Elche, «las medidas para combatir la delincuencia juvenil deben abordar las causas estructurales de la exclusión que afectan especialmente a los jóvenes inmigrantes, como la pobreza y falta de oportunidades. Rechazamos un enfoque punitivo y abogamos por programas de rehabilitación y apoyo psicosocial que respeten su dignidad, proporcionando acceso a educación y empleo. Es fundamental crear espacios seguros y oportunidades para que los jóvenes inmigrantes puedan integrarse y redirigir sus vidas de manera positiva. En lugar de endurecer las penas y reforzar la seguridad con patrullas específicas, proponemos políticas inclusivas y justas que fomenten la solidaridad y la participación. La delincuencia juvenil debe ser abordada desde una perspectiva de bien común, promoviendo la integración y el entendimiento intercultural. Solo así podremos construir una sociedad más equitativa y justa, donde todos los jóvenes, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar común».

"En lugar de endurecer las penas y reforzar la seguridad con patrullas específicas, proponemos políticas inclusivas y justas que fomenten la solidaridad y la participación" Alejandro Ruiz — Caritas Elche

Odio

Joaquina Agulló de Ayuda al Refugiado de Elche añadió que «ya no estamos en el momento de avergonzarnos de nuestro equipo municipal, no perdamos las fuerzas oyendo declaraciones chabacanas y débilmente articuladas donde buscan ensalzar más el odio contra las personas de otra cultura, color de piel o lengua. No sé cómo quieren abanderar el cristianismo y otros presupuestos de protección a los más desfavorecidos con esos mensajes ridículos carentes de datos, ¿dónde está su amor, solidaridad y empatía?. Nos duelen las declaraciones de Samuel Ruiz, pero es de sobra conocido que se orquesta una campaña con este discurso que históricamente ha funcionado en situaciones de descontento. Lamentamos profundamente que el PP apoye la moción, máxime cuando han sido tan «generosos» de regalar a una ONG de fuera de la ciudad 15.000 euros sin participar en las necesarias convocatorias de Cooperación. No se puede ser solidario parcialmente como no se puede señalar al diferente, hay una manipulación detrás de cada declaración. Seguimos defendiendo los Derechos Humanos ante cualquier gobierno incluso este y mientras seguimos viendo las procesiones detrás o debajo del Dios del Amor».

"Buscan ensalzar más el odio contra las personas de otra cultura, color de piel o lengua" Joaquina Agulló — Ayuda al Refugiado

La moción de Vox: «Llegan a Elche pretendiendo imponer sus costumbres y modos de vida» «La delincuencia juvenil es un fenómeno de la sociedad actual que se sitúa como una de las formas más antiguas de vulneración de derechos y disfunción familiar. Es sabido por los delincuentes experimentados el especial régimen jurídico penal de los niños, y adolescentes, con esa Ley del Menor que les ampara y protege, les convierte en sujetos inimputables o con un régimen especial de responsabilidad penal, frente a lo cual abusan de nuestros jóvenes incitándolos a delinquir o participando con ellos en la perpetración de delitos». «Cada día, barrios y pedanías de nuestro municipio están más degradados, vecinos de toda la vida no se sienten seguros al salir de sus casas debido al aumento de la delincuencia en las calles, los niños ya o pueden ir solos al parque, y las mujeres a determinadas horas ya ni imaginan el cotidiano hecho de pasear solas por nuestras calles. La inmigración ilegal está potenciando en nuestros barrios la inseguridad y la delincuencia, con gente sin capacidad de adaptación, que llega a Elche pretendiendo imponer sus costumbres y modos de vida». «Acuerdos: 1. Convocar a la Junta de Seguridad para analizar las causas que originan este auge de la delincuencia y elaborar un plan contra bandas juveniles. 2. Crear patrullas específicas. 3. Coordinar un plan en los centros educativos junto a Cuerpos de Seguridad para erradicar la delincuencia. 4. Instalar alGobierno a endurecer la Ley del Menor. 5. Expulsar y acelerar los expedientes de expulsión». n

Suscríbete para seguir leyendo