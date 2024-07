Solo dos centros de salud del General de Elche quedan abiertos a partir de las 15 horas este verano

Si puede, no enferme. Es un consejo que vale para cualquier momento, pero mucho más para el verano donde se reducen los servicios asistenciales por las vacaciones propias de los profesionales y por el hecho de que no hay suficientes profesionales de reserva para cubrir las bajas. Es inevitable que los tiempos de espera para recibir una atención van a aumentar y es importante que se intente hacer el menor uso posible de ellos siempre que sea posible para no contribuir al colapso. El departamento de salud del Hospital General de Elche, por las presiones de los dos alcaldes que atienden sus servicios, Pablo Ruz en Elche y Loreto Serrano en Santa Pola, ha salido beneficiado con medio SAMU (una ambulancia medicalizada) con respecto a otros años, aunque con mucha tensión social y política.

Para entender el esfuerzo que supone reordenar los servicios, hay que tener en cuenta que hasta 13 centros de salud cerrarán sus puertas a partir de las 15 horas y hasta las 8 horas del día siguiente en Elche. Durante esas 17 horas solo habrá dos puntos de atención para emergencias: el PAS (Punto de Asistencia de Urgencias) del centro de salud de Altabix y el PAC (Punto de Asistencia Continuada) de El Altet. El Hospital del Vinalopó no ha dado a conocer su plan de verano y cómo afecta a centros de salud y al propio Hospital, incluidas las emergencias. El alcalde Pablo Ruz aseguró el pasado jueves que el centro de salud de El Toscar sería base de una ambulancia sin médico, pero no dijo quién la pondría.

Periodo estival

Los centros de salud y consultorios auxiliares que no estarán funcionales más que de mañana (de 8 a 15 horas) son los de El Raval, Les Baies, Altabix, Pla, La Foia, Marina, San Fermín, L’Altet, Los Arenales, Perleta Maitino, Torrellano y Valverde. Según la dirección del centro sanitario, «Elche mantendrá este verano las mismas unidades que durante el resto del año, es decir, las dos ambulancias del SAMU, con sede en el centro de salud El Pla y en la base de la carretera a Crevillent; y la unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería con base en El Altet. En el caso de Santa Pola dispondrá de una nueva unidad del SAMU durante el periodo estival». En años anteriores, durante los meses de verano, se trasladaba de base una ambulancia del SAMU de Elche a Santa Pola; mientras que en la ciudad ilicitana se activaba un vehículo de intervención rápida, unidad dotada con equipo médico SAMU, pero que no permite el traslado de pacientes. «Así, este año la Conselleria de Sanidad ha apostado por mejorar la asistencia a la ciudadanía en las emergencias extrahospitalarias en la zona de Santa Pola, no solo sin menoscabar la de Elche, sino ampliando para este verano la cobertura que se daba en años anteriores, al no perder la posibilidad del traslado de pacientes». Dicha información no dice que uno de los SAMU solo funcionará en horario diurno, tal y como confirmó al diario un portavoz del CICU, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Santa Pola

En cuanto a los centros sanitarios de Santa Pola, la Conselleria de Sanidad ha previsto que este verano funcione el consultorio de la Casa del Mar de Santa Pola, que permanecerá abierto entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 8 a 21 horas. Para ello, estará dotado con un médico y un pediatra por las mañanas y de un médico por las tardes. Durante septiembre funcionará solo de mañanas.

En esta línea, también permanecerá abierto el Centro de Salud Integrado de Santa Pola y el consultorio auxiliar de Santa Pola Gran Alacant, ambos entre las 8 y las 15 horas. A partir del cierre de estos centros entrará en funcionamiento el PAC de Santa Pola. En el caso de la Isla de Tabarca, el consultorio auxiliar permanecerá abierto de 11 a 14 horas; es decir, tres horas.

