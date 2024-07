La Plataforma por la reversión del departamento de salud del Vinalopó inicia el camino judicial

La Plataforma por la reversión del departamento de salud del Vinalopó, el único que sigue gestionándose por manos privadas de la Comunidad Valenciana, ha anunciado hoy en una comparecencia a las puertas del Hospital, "el inicio del camino judicial que emprende para fiscalizar los pasos dados por la Conselleria de Sanidad tras finalizar el periodo legal para comunicar la reversión del centro hospitalario" y de sus centros de salud en Elx, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.

Según ha dicho Agripa Hervás, miembro del colectivo que agrupa a ciudadanos, sindicatos y partidos políticos, “la plataforma se encuentra ahora mismo estudiando la vía judicial ante la falta de transparencia, la opacidad manifiesta del gobierno de Carlos Mazón, porque queremos saber qué está ocurriendo. Una administración ha de saber que su predicamento debe ser claro y en este caso la falta de transparencia y ante la gran opacidad de la Generalitat Valenciana nos hemos visto obligadas a estudiar esta vía”. Como se recordará, a final de mayo el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, reclamó la documentación a la empresa para iniciar el proceso de renovación, aunque se desconoce qué plazos se le dio o por cuánto sería la renovación.

Movimiento vecinal

La plataforma ha agradecido a la ciudadanía, a la prensa y a todas las personas que han participado en las distintas convocatorias y acciones de este movimiento vecinal por la gestión pública de la sanidad en los últimos meses, su apoyo.

“Vamos a continuar con la defensa a ultranza de la sanidad pública para no sufrir el agravio comparativo que sufrimos por tener dos atenciones distintas en función del código postal de cada uno”, ha asegurado Hervás.

Los ciudadanos quieren que sea transparente el proceso de reversión y no están satisfechos / INFORMACIÓN

Estado de bienestar

Para la plataforma, “la sanidad pública es fundamental en el estado de bienestar y lo vamos a defender así, estamos en contacto con una persona experta en la materia y a partir de esta información veremos qué procede o no procede, estamos seguros de que ya se ha cometido alguna presunta irregularidad porque no se ha hecho un anuncio claro de nada, ni una prórroga ni una reversión, se debería haber anunciado en qué términos se hace la prórroga, se debería poder acceder a esa información y no se puede consentir la opacidad existente, la ciudadanía exige un rigor democrático y unos mecanismos democráticos”.

El colectivo ha agradecido a las más de 15.000 personas que han dado apoyo al movimiento de la ciudadanía por una sanidad de gestión cien por cien pública

Voluntad expresa

“Desde la Conselleria de Sanidad y la Generalitat Valenciana se habla de lo ideológico para desprestigiar este movimiento y, claro que sí, que estamos ideologizados, no me vale esperar tres años más a ver si viene un gobierno que tiene a bien revertir. Aquí ha habido una voluntad expresa de la ciudadanía de Elx, Aspe, Crevillent, los Hondones, que exige una gestión pública de su sanidad y los recursos necesarios y exigibles para una ciudadanía que paga sus impuestos. Vamos a continuar con la lucha y defensa de una sanidad pública, que den la cara, expliquen por qué este es el único hospital de gestión privada, por qué somos los únicos que tenemos una gestión privada de todo el País valenciano”, ha concluido Hervás.