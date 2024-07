Medidas urgentes ante la multiplicación de los vertidos ilegales en el Camp d’Elx: 8.000 kilos al día

Los vertidos incontrolados junto a contenedores en el Camp d’Elx siguen sin freno. La llegada del verano y la vuelta de numerosos vecinos a sus casas de campo ha puesto de nuevo de manifiesto un problema que la ciudad sufre desde hace décadas, el abandono de basuras y enseres en caminos y veredas de la zona rural, fuera de los contenedores establecidos.

El fin del curso escolar suele conllevar un incremento masivo en la ocupación de los ilicitanos de sus chalés y, al regresar, los propietarios se deshacen de muebles y electrodomésticos antiguos o inservibles.

¿Cómo deshacerse de lo que sobra?

Hay dos maneras de quitarse de encima lo que no necesitamos: la legal y la ilegal. Para la primera sólo hay que atender al calendario y horario que marcan los contenedores. Los servicios de limpieza de la UTE Elche realizan su labor de forma programada por las diferentes partidas rurales.

Después está una segunda forma de acabar con lo que no queremos. La punible. La que está proliferando en las últimas semanas pese a estar castigada con sanciones económicas cuantiosas, de 300 euros. Los desechos hay que depositarlos en los contenedores adecuados. E introducirlos dentro. Descargar el coche, furgón o camioneta en el exterior no es una práctica correcta. En este sentido, el concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, destacaba recientemente que «es inaceptable que, en pleno siglo XXI, tengamos que lidiar con el problema de residuos tirados fuera de los contenedores. Esto no es simplemente un acto de desorden; es una falta de respeto hacia Elche, nuestro medio ambiente y las generaciones futuras que heredarán esta tierra».

Los vertidos ilegales se acumulan junto a los contenedores a diario / ÁXEL ÁLVAREZ

Mano dura

A los pocos meses de acceder al Ayuntamiento, el nuevo gobierno municipal anunció mano dura contra esta práctica irresponsable. Incluso Servicios Públicos anunció que se plantearía incrementar las sanciones hasta los 500 euros.

Pero ni las sanciones ni la intensificación del control policial han podido frenar el vertido incontrolado e ilegal.

Ahora, el Ayuntamiento apela a la conciencia de todos los ilicitanos, en una campaña que ha titulado «Cuidemos Elche Juntos» y que ha puesto ya en marcha junto a UTE Elche, la empresa encargada de la limpieza del municipio, con el objetivo de conseguir entre todos los ilicitanos unas pedanías más limpias.

La campaña está dirigida principalmente al campo ilicitano y con ella se pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de depositar los restos de basura y los enseres que ya no utilizan dentro de los contenedores habilitados para ello, que se encuentran en todas las pedanías ilicitanas.

Y es que, según datos de UTE Elche, en los caminos del campo se recogen diariamente hasta 8.000 kilos de basura y enseres que son depositados fuera o en los alrededores de los contenedores. Esta acción no sólo dificulta la actuación de los operarios del servicio de limpieza, sino que contamina el suelo y las aguas subterráneas, así como puede provocar la proliferación de plagas y problemas de salud pública. «En los contenedores aparece el teléfono de información del servicio, así como el horario de recogida de restos de poda y enseres», remarca el concejal del area.

Esta nueva campaña consta de un vídeo publicitario con el que se intenta concienciar a la ciudadanía de los problemas que ocasiona dejar basura acumulada en la vía pública, así como objetos voluminosos que, además, de dar una mala imagen de las pedanías, puede suponer un riesgo para los ciudadanos en materia de salud pública, sobre todo en estos meses estivales.

La campaña ya está disponible en las redes sociales del Ayuntamiento y UTE Elche, y podrá verse próximamente a través de los medios de comunicación.

Los carteles anunciando sanciones tampoco han servido para detener los vertidos ilegales / ÁXEL ÁLVAREZ

Variedad de vertidos

Los enseres y restos depositados de forma ilegal junto a contenedores y en otros sitios de paso son tan variados que muchas veces impresionan. Como un maniquí recogido recientemente cerca de la vereda de Sendres. Son frecuentes los cascotes de obra y los muebles de baño; también los electrodomésticos, los retales de madera o latas de pintura, telas de gran tamaño... Una vergonzosa variedad de vertidos ilegales que muchas veces se juntan con los de algunos contenedores de residuos sólidos ante su escasa capacidad para épocas como la estival, cuando la población en el Camp d’Elx se multiplica.

En marcha el punto móvil informatizado que permite recoger 40 tipos de residuos

El punto limpio móvil informatizado de Arenales del Sol ya está en marcha hasta acabar agosto, de lunes a domingo, de 8 a 12 en la avenida San Bartolomé de Tirajana, frente al número 38. Este servicio permite la recogida selectiva de más de 40 tipos de residuos como cartuchos de tinta, cápsulas de café, aceites, aerosoles, pilas y baterías, bombillas led y de bajo consumo, casetes y cintas de vídeo o pequeños enseres y electrodomésticos. El verano pasado se registraron 392 vecinos depositaron 5.603 kilos, un 41% más que el anterior. La mayoría fueron monitores, televisiones y tubos de rayos catódicos (780 kg), seguidos de plásticos (487 kg), ropa (396 kg), metales (299 kg), colchones (232 kg), papel y cartón (250 kg).

