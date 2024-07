Multa a dos motoristas, padre e hijo, por circular por la sierra en Elche y alardear en redes

Caminaba por una senda peatonal entre piedras de la partida ilicitana de Ferriol, en mitad de la naturaleza, cuando le sorprendió el rugido de varios motores. Sin salir de su asombro, vio cómo le adelantaban hasta tres motocicletas. Dos de estos motoristas han podido ser identificados y denunciados, lo cual no ha sido fácil porque circulaban por el monte con las matrículas parcialmente tapadas, ha asegurado la Policía Local de Elche en su atestado.

El relato que hizo el denunciante a la Policía Local añade que no pudo identificarlas por el hecho de que ocultaban la identificación de los tres vehículos, pero una de ellas llegó a tumbar después de chocar contra una piedra del camino. El vecino aprovechó entonces para recriminarles su acción, el utilizar una senda de monte destinada a peatones como si fuera una pista de rally. Los conductores, se explica en el informe de la Policía Local, "hicieron caso omiso a lo que les estaban diciendo". Tras poner el accidentado su moto en pie se marcharon, nunca mejor dicho, a toda velocidad del lugar.

Un control de la Policía Local de Elche / Antonio Amorós

Localizar e identificar

El vecino, mientras tanto, móvil en mano, decidió grabar un video para aportar a su relato a la Policía Local. Allí comenzó una investigación que estaba claro que no iba a ser fácil. "Tras realizar la consulta en distintas bases de datos y cruzar información", no se logró identificar a los motoristas. Ahora bien, también algunos datos del video se cotejaron con un rastreo realizado en redes sociales y fue positivo. Esta acción permitió localizar e identificar a dos de las tres motocicletas implicadas que "en Instagram o YouTube llegaban a subir parte de sus recorridos por espacios no aptos para esta práctica". Es decir, que aquello era una actividad habitual. Lo más sorprendente es que los dos identificados son un padre y un hijo. A ambos se les denunció por "circular con vehículo a motor campo a través y por sendas forestales". Uno de ellos ya contaba con antecedentes por infracciones similares.