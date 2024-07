El PSOE dice que la gestión de los distritos en Elche es un "cachondeo"

El PSOE de Elche critica que el modelo de distritos que puso en marcha PP y Vox "es un cachondeo" en la gestión y que se está dedicando dinero a "pagos de paellas, fuegos artificiales, carpas, sonido y música" en lugar de a mejorar los barrios.

La edil Patricia Maciá afea que el alcalde, Pablo Ruz, y sus socios de gobierno "vendieron a bombo y platillo" que los distritos serían una revolución democrática para agilizar y modernizar la gestión municipal, y reprueban que lejos de esta realidad se está empleando el dinero público en celebrar actos festivos. Los socialistas, después de dos reuniones de las juntas de distrito, acusa al rpimer edil de engañar con este sistema.

Relación de gastos

La concejala ha publicado enseñado la relación de gastos de mayo y junio que solicitó hace unos días a Hacienda, y eleva la cifra a un total de 46.000 euros. Indica la edil que se han abonado más de 8.500 euros en paellas, más de 4.000 euros en bandas de música para procesiones, más de 10.000 euros para carpas o casi 5.000 euros para alquiler de sonido. "Nosotros estamos a favor de que se colabore con las fiestas de los barrios, como siempre se ha hecho, pero que se colabore desde el área de Fiestas, que ha visto incrementado su presupuesto en 1’2 millones de euros en el último mes con remanente, y no de los distritos que deben servir para otro cometido y no para ser una extensión de fiestas. Al menos, eso vendieron y no lo que están haciendo”, responden.

Sin criterio

La edil socialista ha añadido que los distritos están funcionando sin criterio, con diferentes fórmulas y sin mucho orden. Señalan que se están realizando propuestas a través de grupos de Whatsapp para decidir gastos: " ¿Qué técnico supervisa eso? ¿para qué hay un reglamento? ¿Dónde está la señora Serna para poner orden, seriedad y rigor?”, se preguntan desde este grupo de la oposición.

Lamentan desde el PSOE que los distritos han servido "para dar encaje a los 14 presidentes militantes o simpatizantes de PP y VOX elegidos por la mayoría de estos partidos a los que pagan un sueldo mensual de 420 euros con dinero público". Refieren igualmente que hay colectivos que en algunos distritos han comentado abiertamente que el alcalde les prometió en campaña electoral que el dinero de los distritos iba a ser para el pago de sus actividades. "Si eso es lo que prometió, ¿por qué engaña y dice que es para otra cosa? Una estafa”, denuncian.

