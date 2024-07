Vox plantea al alcalde de Elche recortes en la plantilla de cargos de confianza

Los engranajes entre los socios en el gobierno municipal de Elche, PP y Vox, chirrían por muy engrasados que a veces parezcan, como tratan de evidenciarse en actos públicos, donde muestran una enorme sintonía en todos los asuntos que lidera el alcalde, Pablo Ruz, quien siempre tiene un lugar libre junto a él para la portavoz Aurora Rodil. La complacencia que demuestran no es completa y un año después de llegar al gobierno municipal las tiranteces en algunos asuntos en los cuales el regidor no da su brazo a torcer han comenzado a aparecer. De puertas a dentro, al menos, las aguas no están siendo tan plácidas. El último desencuentro fue por la decisión de Pablo Ruz de consolidar a los más de 2.000 funcionarios municipales la jornada de 35 horas, que en la práctica ya disfrutaban porque desde hace años, con un gobierno del PSOE y Compromís, podían entrar o salir quince minutos antes de sus puestos de trabajo.

La medida aprobada, que es la que persigue desde hace meses la ministra de Sumar, Yolanda Díaz, no contó con el refrendo de Vox, partido que días antes vio cómo se realizaban dos modificaciones presupuestarias para aumentar en 4,1 millones de euros la nómina municipal para 2024.

Cien millones

La discrepancia por esta decisión de la reducción de la jornada, que se votó por Vox en contra en la junta de gobierno, pese a saber que no tenían nada que hacer frente a la mayoría del PP; sumado a ese aumento del capítulo 1 del presupuesto, que se aproxima ya a los cien millones de euros; y al anuncio hecho la semana pasada por el concejal de Hacienda, Francisco Soler, quien aseguró que la mayoría de departamentos están faltos de personal, ha llevado a Vox a la convicción que tenían que dejar claro con la votación su discrepancia con el PP o estarían dando mensajes contraproducentes a su electorado después de haber asegurado en campaña que venían a hacer una gestión rigurosa y eficiente con los impuestos de los ciudadanos cuando la realidad es precisamente la contraria, con el mayor número de asesores de la historia, según denuncia la oposición, y, consecuentemente, con un elevado gasto para las arcas públicas. Vox, en definitiva, siempre había defendido una reducción de la nómina de personal de confianza, que la labor la realizaran funcionarios, y se ha encontrado asumiendo todo lo contrario, algo que una y otra vez tienen que escuchar de PSOE y Compromís tanto en los plenos como en ruedas de Prensa en la que se habla de gestión económica.

Moción

Fuentes de Vox explican que después de un año al frente del Ayuntamiento ha llegado el momento de poner en marcha sus políticas y no estar al dictado de Ruz. El claro ejemplo fue la moción que el pasado pleno aprobó, con el respaldo del PP, para solicitar una reunión de la junta local de seguridad, con carácter extraordinario, para abordar la situación de la migración y el aumento de la delincuencia juvenil en la ciudad. Acuerdo que llevó a colectivos sociales, como Elche Acoge, Cáritas o Ayuda al Refugiado a reprobar el acuerdo.

Ruz y Rodil, el día que firmaron el pacto días antes del pleno de constitución de la corporación de Elche / Morell/EFE

Reducción

Vox quiere acallar las críticas que está recibiendo, incluso desde sus propias bases, y ha solicitado a Pablo Ruz un recorte en la nómina de asesores. No quiere que, como ya ocurrió en diciembre, se proceda a una reducción de sueldos, que supuso una rebaja para cada uno de ellos de un 3 %, medida que de forma insospechada se aplicó el propio regidor, no así los concejales del equipo de gobierno. Fuentes del PP justificaron la decisión del alcalde para «dar ejemplo».

Lo que ahora quiere Vox son bajas en una lista que se acerca a las 30 personas con la reciente incorporación como asesor de un funcionario municipal que había llegado a la edad de jubilación y que Pablo Ruz va a rescatar para la Alcaldía, se desconoce si para hacer las mismas funciones que estaba desempeñando, lo que podría ocasionarle un quebradero de cabeza con los sindicatos porque supondría, de facto, solapar una plaza de la RPT municipal.

