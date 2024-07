Médicos cuestionan los protocolos del CICU para enviar las ambulancias SAMU

Médicos adscritos a las 17 ambulancias SAMU que las 24 horas del día y los 365 días del año cubren las emergencias que se producen en cualquier punto de la provincia de Alicante (Villena, Benissa, Alcoy, Orihuela Costa, Vila Joiosa, Rojales-Guardamar, San Vicente, Dénia, Alicante -2-, Elda, Elche -2-, San Juan, Orihuela, Torrevieja y Benidorm) han mostrado su rechazo a los protocolos que se están aplicando desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para decidir qué tipo de vehículo acude a cada servicio: si una de las 17 unidades SAMU (una ambulancia con médico), que funcionan por proximidad al punto de la urgencia; una unidad SVE (Soporte Vital Avanzado de Enfermería), que según la información oficial del CICU solo existe una, está en Elche y no incluye médico; o una de las 42 unidades SVB (un Soporte Vital Básico), que están repartidas a lo largo y ancho de la provincia. Un sistema de trabajo este con el que profesionales con una amplia experiencia no están de acuerdo y que entró en funcionamiento tras el traslado a València de las instalaciones de Alicante, como también ocurrió con las de Castellón, a comienzos de 2023, en un proyecto centralizador y aglutinador de la Generalitat Valenciana, entonces dirigida por Ximo Puig (PSOE), supuestamente más eficaz y eficiente, pero al que se oponían tanto sindicatos como profesionales, que advertían de las consecuencias:«acarreará una pérdida de rendimiento de estas unidades y, sobre todo, un peor tiempo de respuesta».

La queja de los profesionales se produce por el procedimiento jerarquizado que utiliza el servicio de emergencias del «112» para decidir por un tipo de atención u otra. Con ello se está produciendo, explican facultativos del servicio, el envío de SAMU a urgencias que, entienden, no lo son. «Algunas veces sales de la base sabiendo que no vas a un servicio que te necesitan y te preguntas qué pasará si en ese lapso ocurre otro en que sí, como ha pasado». Los médicos recuerdan que su labor es tiempodependiente y llegar unos segundos antes o después puede ser vital para cualquier enfermo.

Un año esperando la reapertura de Alicante En enero de 2023 la Generalitat Valenciana consumó el traslado de las dependencias en Alicante delCICU. El entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, prometió, para el caso de ganar las elecciones, devolver la sede a la provincia para recuperar la operatividad. El diario ha preguntado este martes por escrito a la Conselleria de Sanidad si se va a producir la reapertura de las instalaciones sin recibir respuesta. Mazón consideraba que el cierre de las unidades de Alicante yCastellón eran un«desmantelamiento» y ahondó en unas declaraciones que se trataba de «una decisión no explicada, no consultada, no trabajada y caprichosa, que degrada profundamente la asistencia sanitaria a los ciudadanos en la provincia», afirmando que de ser presidente rescataría el servicio. Buena parte de la dirección del CICU se ha mantenido con el cambio de gobierno en la Generalitat. Por ahora no hay movimiento alguno. El PSOE no ha criticado este incumplimiento de la promesa porque si con algo sigue estando de acuerdo es que el servicio debía centralizarse en València por mucho que ello le enfrentara a los profesionales que defendían todo lo contrario por una cuestión de eficacia.

Los facultativos aseguran que en estos momentos no pueden discrepar de las valoraciones porque no tienen acceso incluso a los coordinadores de los servicios. Solo pueden obedecer. Las decisiones se adopta muchas veces por enfermeros adscritos al CICU que no hacen más que aplicar los procedimientos establecidos en los protocolos sin entrar a valorar más allá. Traslados de paciente por no tomarse la medicación o acudir a la atención de alcoholemias no son servicios que los médicos del CICU consideran que deban de atender, como se está haciendo, cuando en cualquier momento se puede producir una emergencia real, que ponga vidas en juego, lo que obligue a desplazar a otra unidad que puede estar fácilmente a 20 minutos de distancia, en otra base. El Sindicato Médico considera que entre las funciones que se les puede asignar a los enfermeros del CICU no se encuentra el dar directrices y tomar estas decisiones. El CICU considera que realmente lo único que hacen es seguir el protocolo.

Este malestar llegó al despacho del director del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV), Rafael Romero, quien admitió en un escrito que se había producido un aumento de llamadas de médicos de los SAMU al CICU en la que se cuestionaba la asignación de un recurso como el suyo, dotado de facultativo, enfermero y técnico; y no de un SVAE, un Soporte Vital Avanzado de Enfermería, dotado con un enfermero y un técnico o bien de un SVB.

El CICU atendió en 2023 un total de 249.313 llamadas de urgencias en la provincia de Alicante, según su informe anual.

El director del servicio consideraba y sigue considerando, porque la situación no ha cambiado, que las decisiones que se toman desde el CICU se basan en una visión de conjunto generada a partir de las informaciones que se recaban por personas que bien alertan de la emergencia, otro personal sanitario, también de testigos, agentes de policía o de la guardia civil o las propias circunstancias del hecho. Datos, entiende, que desconocen los médicos del CICU, que pueden llevarse una idea falsa de que van a un servicio menor porque piensen a priori que no es una urgencia vital. En cualquier caso, les recordaba que el CICU es «la autoridad competente» para determinar los recursos adecuados en cada momento, no ellos. También se mostraba contrario a que los profesionales entren a cuestionarlo porque entendía suponía un lastre para el buen funcionamiento del SESCV los 365 días del año. El responsable no quería que se abriera un debate entre el personal delCICU y el asistencial y menos, «antes de efectuar la asistencia, colapsa y aumenta la tensión complicando la gestión».

Romero considera que cualquier queja de los médicos del SAMU se debe de gestionar a través de un correo escrito a la dirección del servicio, no a través del propio CICU intentando, por ejemplo, conocer por los propios coordinadores los motivos del envío por el «112» de una u otra unidad. En cualquier caso, no estaba cerrado a revisar una actuación en concreto o un conjunto de acciones, pero debe seguirse ese protocolo para escucharla y no otro. El diario ha tenido constancia de que algunos de los expedientes abiertos por supuestos malos funcionamientos del servicio de coordinador, a instancias de denuncias, como la del propio Sindicato Médico, han terminado siendo papel mojado al no encontrar por el SESCV tacha alguna sobre lo realizado.

El sindicato cree que el problema se basa la centralización del servicio y el cambio del procedimiento

Protección de datos

La ley de Protección de Datos hace casi imposible que los profesionales puedan poner ejemplos de aquellos casos donde una mal decisión a la hora de enviar o no un SAMU o un SVAE ha podido tener consecuencias para un servicio de emergencias. Su único objetivo es conseguir que el servicio vuelva a funcionar como antaño, con una sede descentralizada de València y con un protocolo de decisiones que también se adopte desde la antigua sede de Alicante tras una reapertura que esperan pronto. El pasado año, el CICU recibió 249.313 llamadas de la provincia de Alicante. Una media de 683 al día. De estas, 252 se atendieron como emergencias sanitarias, 143 como transporte urgente no atendido y 106 como urgencias sanitarias.

