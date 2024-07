Rosana Perán, líder del calzado y pregonera de las Fiestas de Elche

"Para mi el pregón lo más importante en mi vida ha sido ser madre, y lo segundo más importante es poder dar el pregón en mi ciudad, Elche" Estas son las primeras palabras que ha dedicado Rosana Perán tras anunciarse que será la próxima pregonera de las Fiestas de agosto.

La vicepresidenta de Pikolinos, y actual presidenta de la Confederación Europea del Calzado y de la patronal nacional, FICE, reconoce que está muy nerviosa con "todos los sentimientos a flor de piel" desde que hace dos semanas el alcalde, Pablo Ruz, le dio la noticia.

Presentación

Este viernes, en la presentación oficial en el salón del Consell, ha relatado que para ella es un "orgullo" este encargo, "lo mejor que me puede pasar".

El presidente de la Gestora de Festejos Populares, Fernando Jaén, felicita a Rosana Perán / Matías Segarra

Ha explicado que por su trabajo está constantemente viajando por todo el mundo como Estados Unidos o India pero cuando aterriza en Elche "estoy en casa".

"Aquí tengo todo lo que más quiero"

Ha hecho una emotiva defensa de su ciudad natal. "Aquí lo tengo todo lo que más quiero, la familia, a Elche, sus palmeras, mi Glorieta querida y lo mejor de todo es la sensación cuando estás aquí, en casa, en Elche, Elche me sigue dando todo lo que necesito y no hace falta que me vaya fuera".

Si tuvira que quedarse con un acto que nunca se perdería en las celebraciones en honor a la patrona sería la Nit de l'Albà: "la Alborada ha sido tradición en casa y al principio era sólo la familia y fue ampliándose el grupo". De igual modo, ha relatado que procura ir todos los años al Misteri así como las representaciones extraordinarias en noviembre cuando es año par. Al igual, ha señalado que ha invitado a presidentes de la federación europea del calzado para que acudan a contemplar la Festa, así como a clientes y representantes de la firma ilicitana familiar.

Expectación en la sala del Consell del Ayuntamiento de Elche durante la presentación de Rosana Perán / Matías Segarra

"Un sueño hecho realidad"

Sobre cómo fue el momento de la revelación del regidor ha confesado que se encontraba en una reunión en el comité de operaciones cuando de repente vio en la pantalla del móvil el número del regidor. "Pablo nunca me suele llamar", pensó, pero acto seguido vio que tenía que coger el teléfono. "Lo primero que me dijo es: no me digas que no", ha apuntado Perán, quien ha admitido que ese corto periodo de tiempo fue, valga la expresión hecha, "un sueño hecho realidad".

Emociones en la familia

Cuando se lo contó a los suyos lloró junto a su padre, Juan Perán, quien lleva semanas celebrando reconocimientos después de que hace unos días la empresa que fundó le rindiera un homenaje en el estadio Martínez Valero por sus 50 años de ejemplo empresarial. También le brotaron las lágrimas a la hija de Rosana de 15 años por recibir uno de los honores locales más grandes que puede recibir un ilicitano. Para ella dirigirse a su pueblo desde el balcón del Ayuntamiento el próximo 7 de agosto será un momento para enmarcar y todavía no se cree que "formará parte de la historia de Elche".

Preguntada sobre cómo será ese escrito, admite que todavía no lo tiene escrito y aunque sí que está documentándose. Lo que sí que deja claro es que será un pregón "desde el corazón".